IRW-News: Standard Uranium Ltd.: Standard Uranium meldet Emissionsangebot im Wert von C$ 3.000.000

Vancouver, British Columbia (30. September 2020) - Standard Uranium Ltd. (Standard Uranium oder das Unternehmen) (TSX-V: STND) (Frankfurt / FWB: 9SU) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine schriftliche Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Red Cloud Securities Inc. (Red Cloud) als federführende Organisation im Auftrag eines Konsortiums von Beauftragten (zusammen die Beauftragten) abgeschlossen und einen vorläufigen Kurzprospekt (der vorläufige Prospekt) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme der Provinz Québec eingereicht hat, dessen Eingang bestätigt wurde; gemäß diesem Prospekt plant das Unternehmen die Durchführung eines Emissionsangebots von bis zu 7.500.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von C $ 0,20 pro Einheit und von bis zu 6.818.181 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten und zusammen mit den Einheiten die angebotenen Wertpapiere) zu einem Preis von C $ 0,22 pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu C $ 3.000.000 (das vermarktete Emissionsangebot). Der Abschluss des vermarkteten Emissionsangebots dürfte ca. am 29. Oktober 2020 erfolgen (das Abschlussdatum).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) des Unternehmens und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeweils ein Warrant). Jede FT-Einheit besteht aus einer Aktie, die auf Flow-Through-Basis ausgegeben wird (jeweils eine FT-Aktie) und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt während eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von C $ 0,30, jedoch vorbehaltlich eines beschleunigten Verfallsdatums (die Beschleunigung) für den Fall, dass der Schlusskurs der Aktien an der TSX Venture Exchange (die Exchange) an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen C $ 0,60 oder mehr beträgt.

Gemäß der Vereinbarung gewährt das Unternehmen den Beauftragten eine Option zur Abdeckung von Mehrzuteilungen und für Marktstabilisierungszwecke (die Mehrzuteilungsoption und zusammen mit dem vermarkteten Emissionsangebot das Emissionsangebot) für den Verkauf von weiteren angebotenen Wertpapieren im Wert von bis zu C $ 450.000 zu den gleichen Bedingungen, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; diese sind während eines Zeitraums von dreißig (30) Tagen ab dem Abschlussdatum und einschließlich des Abschlussdatums jederzeit und zu einem beliebigen Zeitpunkt ausübbar.

Eventus Capital Corp. fungiert als Sonderberater des Unternehmens im Zusammenhang mit dem vermarkteten Emissionsangebot.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Exploration und die Entwicklung des Projekts Davidson River des Unternehmens sowie als Betriebskapital verwendet. Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien, die den FT-Einheiten zugrunde liegen, wird für kanadische Explorationsausgaben im Sinne von Unterparagraf 66.1(6) des Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) und für Flow-Through-Bergbauausgaben im Sinne von Unterparagraf 127(9) des Income Tax Act (zuschussberechtigte Ausgaben) verwendet. Der Erlös wird den Zeichnern spätestens mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 in einer Gesamthöhe von mindestens dem Gesamtbetrag des Bruttoerlöses aus der Emission der FT-Aktien ausgezahlt.

Für den Abschluss des Emissionsangebots sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen; unter anderem sind sämtliche erforderlichen Genehmigungen einzuholen, einschließlich der Genehmigung der Exchange und der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden.

Der vorläufige Prospekt kann unter www.sedar.com abgerufen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten keiner US-amerikanischen Person bzw. im Auftrag oder zugunsten einer solchen Person angeboten oder verkauft werden.

Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass sämtliche Angelegenheiten, die auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 29. September 2020 vorgelegt wurden, genehmigt wurden. Auf der Hauptversammlung wurde das derzeitige Board of Directors des Unternehmens erneut gewählt und zudem Kenneth Judge mit sofortiger Wirkung als neues Mitglied des Board berufen.

Über Standard Uranium (TSX-V: STND)

We find the fuel to power a clean energy future

Standard Uranium ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia). Seit seiner Gründung ist Standard Uranium mit der Identifizierung und Erschließung aussichtsreicher, im Explorationsstadium befindlicher Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan (Kanada) befasst. Das Projekt Davidson River von Standard Uranium liegt im südwestlichen Bereich des Athabasca-Beckens (Saskatchewan) und besteht aus 21 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 25.886 Hektar. Das Projekt Davidson River weist großes Potenzial für im Grundgebirge lagernde Uranlagerstätten auf, wurde jedoch trotz seiner Lage entlang des Trends kürzlicher hochgradiger Uranentdeckungen noch nicht anhand von Bohrungen erprobt. Eine Kopie des NI 43-101-konformen technischen Berichts, in dem die bisherigen Explorationen im Projekt zusammengefasst sind, kann unter dem Firmenprofil von Standard Uranium auf SEDAR (www.sedar.com) eingesehen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jon Bey, President, Chief Executive Officer, and Chairman

550 Denman Street, Suite 200

Vancouver, BC V6G 3H1

Tel: 1 (604) 375-4488

E-Mail: info@standarduranium.ca

STANDARD URANIUM LTD.

Suite 200, 550 Denman Street

Vancouver, British Columbia

V6G 3H1

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten. Sie stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und enthalten keine historischen Fakten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, rechnet mit, beabsichtigt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant bzw. ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: den Zeitpunkt und den Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen und Einschätzungen der Marktlage. Diese Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen erwartet oder impliziert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Bei der Erstellung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Management davon ausgegangen, dass die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die das Unternehmen betreffen, im Wesentlichen weiter normal verlaufen werden und günstig für das Unternehmen sein werden. Zu den Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, gehören: die Fähigkeit, die Arbeiten im Davidson River angesichts der globalen COVID-19-Pandemie aufnehmen und abschließen zu können; Änderungen an den Aktienmärkten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf zusätzliche Mittel aufzunehmen; und andere Faktoren, die im Detail im Jahresinformationsformular (Annual Information Form) vom 2. Mai 2020 sowie anderen öffentlich verfügbaren Unterlagen beschrieben sind. Diese Unterlagen können allesamt auf SEDAR (www.sedar.com) eingesehen werden. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten werden die Leser ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht und Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben, oder aus anderen Gründen.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

