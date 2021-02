IRW-News: Stevens Gold Nevada Inc.: Stevens Gold schließt Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Stevens Gold Nevada Inc.: Stevens Gold schließt Privatplatzierung ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 25. Februar 2021 - STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG,

OTCQB:STVGF, FWB:311) (das Unternehmen oder Stevens Gold) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, in deren Rahmen es 4.118.315 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit emittiert und daraus einen Gesamterlös in Höhe von 906.029,30 Dollar generiert hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Preis von 0,28 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Es wurden insgesamt 304.228 Broker Warrants ausgegeben und 66.930,40 Dollar an Provisionen bezahlt. Für die Broker Warrants gelten dieselben Bestimmungen wie für die Warrants.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird in die Exploration und in das allgemeine Working Capital fließen.

Über Stevens Gold

Stevens Gold (CSE: SG)(OTCQB: STVGF)(FWB: 311) widmet sich der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Stevens Gold exploriert derzeit das in Option gehaltene Goldkonzessionsgebiet Millennium in Arizona. Das Konzessionsgebiet Millennium Gold besteht aus drei staatlichen Mineralpachtlizenzen und 72 BLM-Claims auf einer Gesamtfläche von 3.408 Acres und befindet sich unweit des Bergbaureviers Oatman, wo über 2 Millionen Unzen Gold in Bonanza-Qualität entdeckt wurden und wo sich auch der obertägige Goldbergbaubetrieb Castle Mountain der Firma Equinox befindet. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im technischen Report, der auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht wurde.

FÜR STEVENS GOLD NEVADA INC.

Charles MaLette

CEO, President, Director & Secretary

T: 604-428-5171

E: info@stevensgold.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Stevens Gold beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von Stevens Gold. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie wird, kann, würde, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte bzw. von Variationen dieser Begriffe und ähnlichen Ausdrücken oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Obwohl Stevens Gold der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da Stevens Gold nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.--

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar. Darüber hinaus wurden und werden die hierin beschriebenen Wertpapiere nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von diesen Registrierungserfordernissen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

