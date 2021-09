IRW-PRESS: Summa Silver Corp.: Summa Silver erhält Bohrgenehmigung und bereitet sich auf sofortige Bohrungen auf dem hochgradigen Silber-Gold-Grundstück Mogollon in New Mexico vor

15.000 Meter Bohrungen zur Erkundung der Erweiterungen einer ehemaligen hochgradigen Silber- und Goldmine geplant

Vancouver, 13. September 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Bohrgenehmigungen für das hochgradige Silber- und Goldgrundstück Mogollon in New Mexico erhalten hat.

Wichtigste Highlights

- Klassisches epithermales Aderfeld: Aus weitgehend unvollständigen Aufzeichnungen geht hervor, dass in den Minen des Mogollon-Distrikts -zwischen 1904 und der 1942 von der Regierung angeordneten Einstellung des Edelmetallbergbaus in den USA zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mindestens 16,4 Millionen Unzen Silber und 339 Tausend Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 821 g/t AgEq* (298 g/t Ag und 6,16 g/t Au1,2) gefördert wurden.

- Der Schwerpunkt liegt zunächst auf dem Ziel Consolidated Extension: Die Bohrungen werden mit der Erprobung der Mineralisierung in der Umgebung der historischen Consolidated-Mine beginnen, wo in den 1980er Jahren bei weiträumigen Bohrungen beträchtliche Abschnitte mit hochgradiger Silber- und Goldmineralisierung3 gefunden wurden, einschließlich

o 598 g/t Silberäquivalent (219 g/t Ag und 4,46 g/t Au) auf 14,0 m von 299,0 m in MGR-38

o 380 g/t Silberäquivalent (135 g/t Ag und 2,88 g/t Au) auf 22,1 m von 290,6 in MGR-14

o 1.127 g/t Silberäquivalent (523 g/t Ag und 7,1 g/t Au) auf 2,7 m von 343,7 m in MGR-35

*Silberäquivalent basierend auf 85:1. Historische Bohrlöcher wurden zwischen 1984 und 1989 von der Cordex Exploration Company und John Livermore mittels Reverse-Circulation- und Kernbohrungen gebohrt. Die Abschnitte sind in Bohrlochlängen angegeben. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind derzeit nicht bekannt, werden jedoch auf etwa 70-80 % der Bohrlochlängen geschätzt.

- Zielreiche Umgebung mit "niedrig hängenden Früchten": Das Ziel Consolidated Extension stellt etwa 1,5 % der gesamten aussichtsreichen Streichlänge der Adern/Strukturen auf dem Grundstück dar, das zahlreiche schlecht erkundete bis völlig unerforschte Adern aufweist (siehe beigefügte Abbildungen).

- Bohrprogramm soll in Kürze beginnen: Die Geologen des Unternehmens sind derzeit vor Ort, ein Diamantbohrer wurde bereit gestellt und die Mobilisierung des Bohrgeräts wird für Anfang des vierten Quartals erwartet; bis Ende des zweiten Quartals 2022 sollen 15.000 m gebohrt werden.

- Laufende Bohrungen auf dem Grundstück Hughes und ausstehende Ergebnisse: Die Bohrungen auf dem Grundstück Hughes in Tonopah, Nevada, sind noch im Gange. Die Ergebnisse von 17 Bohrlöchern stehen noch aus, und die Bohrungen bei der Entdeckung Ruby finden statt. Die meisten Bohrlöcher haben Zonen von Quarz-Adularia-Adern, Stockworks und Brekzien durchschnitten, die typischerweise sichtbare Ag-Sulfosalze aufweisen.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Meiner Meinung nach hat der Mogollon-Distrikt das Potenzial, eines der größten noch verbliebenen Aderfelder in den Vereinigten Staaten zu sein. Der Beginn der Arbeiten bei Mogollon eröffnet einen weiteren Weg zur Wertschöpfung, da wir sowohl auf dem Grundstück Hughes in Nevada als auch auf dem Grundstück Mogollon in New Mexico hochgradige Unzen effizient aufbauen können. Wir freuen uns auf aggressive Explorationen sowohl in Nevada als auch in New Mexico in den kommenden Monaten und Jahren."

Bohrgenehmigung und Programm

Im Rahmen der Explorationsgenehmigung des Typs 3 (Minimal Impact Exploration Permit), die vom New Mexico Energy, Minerals and Natural Resources Department, Mining and Minerals Division, erteilt wurde, kann das Unternehmen neunzehn Bohrplätze auf privatem, patentiertem Land vorbereiten und bohren. Eine Rekultivierungsbürgschaft wurde hinterlegt und das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss von etwa 5.000 Bohrmetern in diesem Jahr, gefolgt von etwa 10.000m Bohrungen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in und um die Consolidated Mine. Es wird davon ausgegangen, dass deutlich mehr Bohrungen erforderlich sein werden, da Infill-Bohrungen erwartet werden und weitere Ziele erschlossen werden sollen.

Ziele

Der derzeitige Schwerpunkt der Bohrungen bei Mogollon liegt auf der Erprobung der nicht abgebauten Erweiterungen der Consolidated-Mine, die sich auf die nach Norden verlaufende Ader Queen konzentrieren, in der laut Bergbauaufzeichnungen 266.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 660 g/t Silberäquivalent (264 g/t Silber und 4,66 g/t Gold) gefördert wurden. Anhand einer 3D-Modellierung historischer Bohrergebnisse (aus den 1980er Jahren) wurde ein erstes, nicht abgebautes Zielgebiet von etwa 500 mal 200 Metern definiert. Hier ist die aderhaltige Mineralisierung in mehrere Richtungen offen und wurde bisher nur durch acht Bohrlöcher erprobt. Es sind zahlreiche Bohrungen im Abstand von etwa 50-75 Metern geplant. Weitere Informationen über das bevorstehende Bohrprogramm werden nach Beginn der Bohrungen bekannt gegeben.

Laufende Exploration

Ein Programm zur grundstücksweiten Erkundung und geologischen Kartierung ist im Gange. Der Schwerpunkt liegt auf der Kartierung der Verteilung der mineralisierten Adern und Strukturen (z.B. Queen und Fanney) auf dem gesamten Grundstück, wobei der Schwerpunkt auf der Wirtslithologie, den adernnahen Alterationsanordnungen und den strukturellen Kontrollen auf dem Grundstück liegt. Systematische Schlitz- und Gesteinssplitterproben werden in allen Aderexpositionen, die während der Feldarbeiten angetroffen wurden, gesammelt. Das Gesamtziel des Programms besteht darin, das Explorationsmodell auf dem Grundstück zu verfeinern und neue Zielgebiete entlang der noch nicht erprobten Adern zu identifizieren.

Technischer Bericht und Referenzen

1Geology nd Ore Deposits of the Mogollon Mining District, New Mexico, U.S. Geological Survey Bulletin 787, Henry G. Ferguson, 1927

2Blackhawk Mines Produktionsunterlagen, 1942

3 Bohrprotokolle, Cordex Exploration Company Aufzeichnungen, 1984-1989

Das Unternehmen hat vor kurzem einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Grundstück Mogollon vorgelegt. Der Bericht kann von www.SEDAR.com heruntergeladen werden.

Mogollon-Grundstück

Das 2.467 Acre große Grundstück Mogollon befindet sich im historisch ertragreichen Bergbaurevier Mogollon im Südwesten von New Mexico, etwa 120 km nördlich von Silver City. In zahlreichen Untertagebetrieben wurden hochgradige Gold- und Silberadern in drei Hauptminen abgebaut: Fanney, Last Chance und Consolidated. Der Bergbau wurde 1942 eingestellt und das Gebiet ist seither weitgehend inaktiv, abgesehen von einigen Explorationsbohrprogrammen in den 1980er Jahren und im Jahr 2010, die sich auf insgesamt 15.600 m belaufen. Das Grundstück beherbergt etwa 34 km nahezu durchgängige epithermale Adern und Verwerfungen, wobei nur 1,7 km dieser Adern und Verwerfungen durch Bohrungen getestet wurden. Das Grundstück Mogollon bietet daher eine einzigartige Gelegenheit, hochgradige Unzen in der Nähe der historischen Vergangenheitsproduktion aufzubauen und gleichzeitig mit modernen Techniken systematisch nach neuen Entdeckungen zu suchen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos zu erwerben. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten zählte. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

Folgen Sie Summa Silver auf Twitter: @summasilver

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/summa-silver-corp/

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

"Galen McNamara"

Galen McNamara, CEO

info@summasilver.com

www.summasilver.com

Investor Relations Kontakt:

Kin-Communication

Giordy Belfiore

604-684-6730

SSVR@kincommunications.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen und die Exploration und Entwicklung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens, einschließlich des Abschlusses von Vermessungen und Bohraktivitäten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten infolge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61432

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61432&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA86565E1051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.