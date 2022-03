IRW-News: SYZYGY AG : Geschäftsbericht 2021: SYZYGY GROUP bestätigt Rekordergebnis und Umsatzsteigerung

IRW-PRESS: SYZYGY AG : Geschäftsbericht 2021: SYZYGY GROUP bestätigt Rekordergebnis und Umsatzsteigerung

- Umsatzerlöse von EUR 60,1 Mio. (+8% ggü. Vorjahr)

- deutscher Kernmarkt: Umsatzerlöse von EUR 48,1 Mio. (+6% ggü. Vorjahr)

- Operatives Ergebnis von EUR 6,4 Mio. bei einer EBIT-Marge von 10,6 Prozent (+60% ggü. Vorjahr) - das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte

- Konzernergebnis von EUR 4,1 Mio.

- Ergebnis je Aktie von EUR 0,30 (+100% ggü. Vorjahr)

- Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021: EUR 0,20 je Aktie (+33% ggü. Vorjahr)

- Prognose für 2022: Umsatzwachstum von rund 10% bei einer EBIT-Marge von 10% vor Sondereffekten

Bad Homburg, 31. März 2022 - Die SYZYGY GROUP legt ihren Geschäftsbericht 2021 vor, der ab sofort unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar ist.

Darin bestätigt die Unternehmensgruppe die vorläufigen Zahlen und ihren Wachstumskurs: Die Umsatzerlöse haben 2021 auf EUR 60,1 Mio. zugelegt, bei einer deutlich gesteigerten Profitabilität (EBIT-Marge von 10,6 Prozent). Somit weist die SYZYGY GROUP mit rund EUR 6,4 Mio. das beste operative Ergebnis seit ihrer Grundung auf. Das Finanzergebnis beläuft sich auf EUR -1,0 Mio., so dass das Konzernergebnis nach Abzug von Steuern EUR 4,1 Mio. beträgt. Entsprechend ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,30.

Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2021 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 5. Juli 2022 eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie vor.

Deutscher Kernmarkt

Im Segment Deutschland sind die Umsatzerlöse um 6 Prozent auf EUR 48,1 Mio. gestiegen, so dass der Anteil der im Kernmarkt erzielten Umsatzerlöse rund 78 Prozent beträgt. Das EBIT vor Firmenwertabschreibungen erreicht EUR 6,7 Mio. bei einer im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden operativen Profitabilität von 14 Prozent. Das berichtete EBIT im Segment Deutschland in Höhe von EUR 3,9 Mio. enthält Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 2,8 Mio.

International

Die dynamische Entwicklung der internationalen Gesellschaften hat sich nach bestätigten Zahlen im Geschäftsjahr 2021 fortgesetzt. Die Umsatzerlöse in Großbritannien sind im Berichtszeitraum um 13 Prozent auf EUR 7,8 Mio. gestiegen, bei einer operativen Profitabilität von 12 Prozent. Die sonstigen Auslandsmärkte Polen und USA konnten bei den Erlösen um 18 Prozent auf EUR 5,5 Mio. ebenfalls kräftig zulegen - bei einer EBIT-Marge von 21 Prozent.

Die Qualität der digitalen Inhalte und Erlebnisse macht den Unterschied, sie hat für uns auf allen Ebenen oberste Priorität. Mit diesem Ansatz konnten wir auch 2021 zahlreiche Neukund:innen wie etwa das Bundespresseamt, die Frankfurter Buchmesse, Miles & More oder iTaxi in Polen überzeugen. Entsprechend hat sich unsere Gruppe im zurückliegenden Jahr insgesamt kraftvoll entwickelt, sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY GROUP.

In TEUR 2021 2020 Veränd.

Umsatzerlöse 60.124 55.521 8%

EBIT 6.379 3.999 60%

EBIT-Marge 10,6 % 7,2 % +3.4 pp

Finanzergebnis -985 -697 -41%

Periodenergebnis vor 5.394 3.302 63%

Steuern

Konzernergebnis 4.133 2.083 98%

Gewinn/Aktie (EUR) 0,30 0,15 100%

Ausblick

Die SYZYGY GROUP rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Prozent sowie mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent vor Sondereffekten.

Über die SYZYGY GROUP

In der SYZYGY GROUP beschäftigen sich mehr als 550 Spezialist:innen mit Digitalisierung. Zusammen schaffen wir nachhaltige Kundenbeziehungen durch bessere digitale Erlebnisse.

Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Seit 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Zur SYZYGY GROUP gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities, die Strategieberatung diffferent und das Design Studio Ars Thanea.

Gemeinsam betreut die SYZYGY GROUP Marken wie BMW, Bundespresseamt, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deliveroo, Eucerin, Frankfurter Buchmesse, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, MINI Deutschland, mobile.de, o2, PayPal, Porsche, Volkswagen, Wempe und Wirex.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy.de

+49 (0) 6172 9488-252

