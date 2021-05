IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT betritt den britischen Markt mit signifikanten Wettbewerbsvorteilen

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT betritt den britischen Markt mit signifikanten Wettbewerbsvorteilen

Im Vereinigten Königreich werden Tabakzigaretten in Standardverpackungen verkauft, was die Fähigkeit der Marken einschränkt, ihre Produkte visuell von denen der Mitbewerber abzugrenzen. TAAT soll im Vereinigten Königreich in farbenfrohen Verpackungen verkauft werden, die dem aktuellen Design für die Märkte in den USA ähneln, und das Unternehmen erwartet, dass ihm aufgrund des unverwechselbaren Aussehens seiner roten, blauen und grünen Verpackung im Vergleich zum eintönig dunkelbraunen Verpackungsdesign führender Tabakzigaretten entsprechend den Vorschriften der britischen Gesetzgebung ein Wettbewerbsvorteil entstehen könnte. Nachdem Menthol-Tabakzigaretten am 20. Mai 2020 im Vereinigten Königreich offiziell verboten wurden, hat sich auf diesem Markt eine Marktchance für Raucher im legalen Alter ergeben, die Menthol bevorzugen, was für das Unternehmen eine Chance darstellen könnte, Marktanteile zu gewinnen.

Las Vegas und Vancouver, 19. Mai 2021 - TAATGlobal Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) gab kürzlich in einer Pressemitteilung vom 30. April 2021 bekannt, dass es von einem Großhändler in London, England, der der exklusive Vertriebspartner von TAAT im Vereinigten Königreich und Irland sein wird, eine Bestellung über 100.000 (ca. CAD149.000) erhalten hat. Während das Unternehmen seine erste Lieferung vorbereitet, um diese Bestellung zu erfüllen, hat es die Verpackungsdesigns für die TAAT-Produkte Original, Smooth und Menthol, die im Einzelhandel in Großbritannien zum Verkauf angeboten werden, entwickelt. Das Unternehmen glaubt, dass die TAAT-Verpackungen neben den Tabakzigaretten, die nur in einer einheitlichen schlichten Verpackung angeboten werden dürfen, optisch auffallen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58510/FINALTAATUKPackagingv6MA_DEPRcom.001.png

Die obige Darstellung zeigt, wie TAAT Smooth, Menthol und Original auf einem Regal neben Zigaretten in einfacher Verpackung, die eine gesetzliche Auflage für Tabakzigaretten im Vereinigten Königreich ist, aussehen würden. Im Mai 2021 entwickelte das Unternehmen seine Verpackungen für den britischen Markt, von denen erwartet wird, dass sie einen Wettbewerbsvorteil beim Versuch, Marktanteile in der britischen Tabakindustrie zu etablieren, die auf etwa £18 Milliarden oder rund CAD30 Milliarden jährlich geschätzt wird, schaffen könnten.1

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Verpackungen für alle Tabakzigaretten im Vereinigten Königreich, einschließlich führender Marken wie Sterling und Mayfair (beide von einer Tochtergesellschaft von Japan Tobacco International hergestellt), müssen Anforderungen einschließlich einer bestimmten Hauptfarbe erfüllen (Pantone 448C, ein eintöniges Dunkelbraun2) sowie eine glatte Oberfläche ohne Textur oder Prägung haben und keine Werbebilder oder Logos zeigen. Infolgedessen sind Verpackungen einer bestimmten Tabakzigarettenmarke oder -Variante im Allgemeinen nicht von anderen zu unterscheiden, wobei die Marken- und Variantennamen jeweils nur einmal auf der Vorder-, Ober- und Unterseite der Packung in Helvetica-Schrift mit nur dem ersten Buchstaben als Großbuchstabe und einer maximalen Schriftgröße von 14 bzw. 10 Punkt für die Marken- bzw. Variantennamen, vorhanden sein dürfen.

Die proprietäre, tabak- und nikotinfreie Formulierung von TAAT und deren Basismaterial Beyond Tobacco ermöglichen es dem Unternehmen, TAAT als tabakfreies Produkt gemäß anderen Verpackungsvorschriften zu positionieren. Die leuchtenden Farben der Sorten TAAT Original (rot), Smooth (blau) und Menthol (grün) werden sich voraussichtlich von den dunkelbraunen Verpackungen der Tabakzigaretten etablierter Marken in Geschäften im gesamten Vereinigten Königreich abheben, wie in der Darstellung unten gezeigt.

Die markante Verpackung der TAAT-Produkte bietet dem Unternehmen einen weiteren Vorteil beim Versuch, TAAT im Vereinigten Königreich einzuführen, neben der Möglichkeit, diese zu einem viel niedrigeren Preis zu verkaufen als die durchschnittlichen Tabakzigaretten auf diesem Markt (eine Packung der meistverkauften Marken kostet $13,58 in internationalen Dollar, Kaufkraftparität angepasst3). Außerdem wurde vor fast genau einem Jahr, am 20. Mai 2020, im Vereinigten Königreich ein Verbot von Mentholzigaretten in Kraft gesetzt, darunter Kapseln, Click-on, Click & Roll, Crushball und Dual-Mentholzigaretten4. Dieses Verbot wird TAAT-Produkte nicht betreffen. Mit Unterstützung seines europäischen Großhandelspartners ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es in der Lage ist, Marktanteile für TAAT im Vereinigten Königreich zu erobern, wo 14,1 % der Bevölkerung im legalen Alter Tabak5 konsumieren.

Im Jahr 2020 wurde der Tabakmarkt im Vereinigten Königreich auf etwa £18 Milliarden oder ca. CAD30 Milliarden jährlich5 geschätzt.

Wir freuen uns sehr über unseren bevorstehenden Eintritt in den britischen Markt und unser vorteilhaftes Produktdesign im Regal, sagte Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT. Wenn sich Ihr Produkt optisch von der Konkurrenz abhebt, haben Sie bereits viel erreicht. Während wir weiterhin nach Möglichkeiten außerhalb des Vereinigten Königreichs suchen, sehen wir auch, dass die Europäische Union ein kompliziertes Regulierungsnetzwerk darstellt, bei dem jedes Mitgliedsland seine eigenen Regeln hinsichtlich Einfuhr, Verpackungstarifen und anderen Faktoren umsetzt. Das Interesse an unserem Produkt durch Raucher im legalen Alter in Europa war überwältigend, und wir werden die Vorschriften auf Länderbasis prüfen.

Quellennachweis

1 - https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/adultsmokinghabitsingreatbritain/2019

2 - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978513/tobacco-packaging-guidance-great-britain-april-2021.pdf

3 - https://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/gbr.pdf

4 - https://www.acs.org.uk/advice/menthol-ban

5 - https://www.statista.com/statistics/300836/annual-expenditure-on-tobacco-in-the-united-kingdom-uk/

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: mögliche Ergebnisse der geplanten Einführung von TAAT im Vereinigten Königreich. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58510

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58510&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320M1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.