IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT meldet Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021 mit einem sequenziellen Umsatzwachstum von über 300 %

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT meldet Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021 mit einem sequenziellen Umsatzwachstum von über 300 %

Las Vegas und Vancouver, 30. Juni 2021 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate, die am 30. April 2021 endeten, bekannt (Q2 2021). Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 300 % (Q1 2021), was auf einer schnelleren Einführung als erwartet und einer starken Akzeptanz sowohl bei Distributoren als auch Endkunden beruht. Sofern nicht anders angegeben, werden alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Geldwerte in kanadischen Dollar angegeben.

In diesem Zeitraum, dem ersten vollen Quartal, in dem TAAT im Einzelhandel verkauft wurde, hat das Unternehmen mehrere wichtige Erfolge erzielt, darunter die Einführung von E-Commerce als Ergänzung zu den Einzelhandelsumsätzen, die Aufwertung seiner Stammaktien (die Stammaktien) auf den OTCQX® Best Market und die Landung seines ersten großen Sponsorings für Sportveranstaltungen sowie die erste Mainstream-Berichterstattung in Forbes. Darüber hinaus baut das Unternehmen bereits auf den Meilensteinen auf, die im 2. Quartal 2021 erreicht wurden: TAAT wird jetzt von mehr als 300 Einzelhändlern in Ohio verkauft, Platzierung in neuen Filialen sowohl in Illinois als auch in Georgia und eine internationale Vertriebsbeziehung in Großbritannien und Irland.

Highlights für das 2. Quartal 2021

- Der Umsatz betrug $691.484, was einem Anstieg von rund 317 % gegenüber dem Umsatz von $165.786 im ersten Quartal 2021 entspricht;

- Das Unternehmen erweiterte seinen Rollout in Ohio rasch und zum Ende des 2. Quartals 2021 wurde in rund 191 Filialen TAAT verkauft, verglichen mit etwa 102 Geschäften zum Ende des 1. Quartals 2021 (mit Stand vom 29. Juni 2021 verkaufen mehr als 300 Geschäfte in Ohio TAAT);

- TAAT startete seine E-Commerce-Website am 17. Februar 2021 mit sofortiger Popularität;

- In einem Artikel von Forbes vom 3. Februar 2021 https://www.forbes.com/sites/amandasiebert/2021/02/03/taat-the-company-on-keith-gills-notepad-making-hemp-cigarettes-that-taste-like-tobacco/?sh=7461c211b86e wurde das Unternehmen als sein erster Mainstream-Medienartikel profiliert;

- Die Stammaktien wurden am 23. März 2021 zum OTCQX® Best Market aufgewertet, und genau einen Monat später wurde ein Antrag auf die Börsenlistung der Stammaktien am Nasdaq Capital Market bekannt gegeben;

- CEO Setti Coscarella hielt am 15. April 2021 beim Global Chinese Financial Forum eine Präsentation mit dem Titel Tobacco Disruptor;

- Die erste groß angelegte Verbraucherforschungsstudie wurde mit einer Stichprobe von Rauchern im Alter von über 21 Jahren in Ohio, Michigan, Illinois und Pennsylvania zu der Marke TAAT durchgeführt, die eine hohe positive Resonanz und mehrere wertvolle Erkenntnisse aufzeigte; und

- TAAT wurde bis 2023 exklusiver Sponsor für brennbare Rauchprodukte der Professional Bull Riders (PBR)-Liga, mit mehr als 300 Veranstaltungen pro Jahr.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59262/TAATQ22021results_v3MA_DEPRcom.001.png

Nachdem TAAT im späten Winter und zu Beginn des Frühjahrs mehrere wichtige Erfolge erzielt hat, freut es sich, seine Ergebnisse für das 2. Quartal 2021 vorzustellen, da es im laufenden Quartal Fortschritte bei der Markenbildung und Produktvermarktung sowohl innerhalb der USA als auch international erzielt.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Ich freue mich, sagen zu können, dass die Einführung von TAAT dem Zeitplan voraus ist, was sich in unserer Finanz- und operativen Performance im zweiten Quartal widerspiegelt, sagte Setti Coscarella, CEO von TAAT. Wir haben im Vergleich zum Vorquartal ein hervorragendes Umsatzwachstum erzielt und erwarten, dass der Trend in den kommenden Quartalen weiterhin sehr positiv ausfallen wird, da Bekanntheit und Kundennachfrage stetig steigen.

Unsere Werbebemühungen im Quartal haben das Bewusstsein für TAAT bei Rauchern ab 21 Jahren verstärkt und uns so positioniert, dass wir weiterhin Marktanteile gewinnen können. Das Feedback zu den Marken von TAAT war sehr positiv, was die positiven Reaktionen bestätigt, die in einer umfangreichen Marktforschungsstudie im 2. Quartal erhoben wurden. Wir bauen unsere Filialeinführung in Ohio rasant aus, expandieren in andere Staaten und reagieren aggressiv auf die unaufgefordert starke Nachfrage und die positive Marktdynamik in Europa. Da ebenfalls eine erwartete Notierung am Nasdaq Capital Market ansteht, sehen wir zahlreiche Katalysatoren, die voraussichtlich einen dauerhaften Wert für unsere Aktionäre schaffen werden.

Der verkürzte konsolidierte Konzernzwischenabschluss sowie die Managements Discussion and Analysis (MD&A) für das 2. Quartal 2021 und das am 30. April 2021 endende Halbjahr sind auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com abrufbar.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

