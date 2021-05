IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT schließt Mietverträge für zwei neue Standorte in Nevada ab, wodurch sich die Gesamtfläche für F&E, Herstellung und Betrieb um über 250 % erhöht

LAS VEGAS und VANCOUVER, 30. APRIL 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) gibt bekannt, dass es Mietverträge für zwei Standorte im Raum Las Vegas, Nevada im Hughes Airport Center Business Park in der Nähe des McCarran International Airport mit einer Gesamtfläche von 2.646 Quadratmetern (28.483 Quadratfuß) abgeschlossen hat, die für die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, die Lagerhaltung und das Vertriebsmanagement sowie als Büroräume für Führungskräfte, Betriebsmitarbeiter und Konferenzen genutzt werden sollen. Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung einer Bestellung in Höhe von 149.000 CAD für den Vertrieb im Vereinigten Königreich und Irland, sowie der anhaltenden Betriebstätigkeit in Ohio und online in den USA durch E-Commerce, beginnt TAAT seine Marktpräsenz im Jahr 2021 durch die proaktive Erweiterung der Unternehmensinfrastruktur zu erweitern, um das erwartete Wachstum zu ermöglichen.

Das Hughes Airport Center ist im Besitz der BKM Capital Partners aus Newport Beach, Kalifornien, und bietet 62.338 Quadratmeter (671.000 Quadratfuß) an Büro- und Gewerbeflächen mit über 40 Mietern. Der Business Park liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe des Las Vegas Strip, des achtgrößten Flughafens in den USA und den Interstate Highways 15 und 215. TAAT wird die Räumlichkeiten in der 600 Pilot Road (786 Quadratmeter / 8.464 Quadratfuß) und 823 Pilot Road (1.860 Quadratmeter / 20.019 Quadratfuß) belegen, die in erster Linie als Büro- bzw. Produktions- und Lagerflächen genutzt werden sollen. Das Unternehmen wird seinen derzeitigen Standort in der nahegelegenen 4730 West Post Road (743 Quadratmeter / 8.000 Quadratfuß) beibehalten, die Büros der Führungskräfte in den 600 Pilot Road-Standort verlegen und seinen aktuellen Standort zu einer Kombination aus Lagerflächen und Büros umgestalten.

Weitere Information über das Hughes Airport Center finden Sie auf der Website von BKM Capital Partners: https://www.bkmcapitalpartners.com/hughes-airport-center

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es mit diesen Standorten besser in der Lage sein wird auf mehrere ihrer langfristigen Geschäftsziele hinzuarbeiten. Die vorläufige Nutzung der Räumlichkeiten in diesen Standorten ist im Folgenden aufgeführt.

Forschung und Entwicklung

Für alle zukünftigen Versionen von TAAT und Beyond Tobacco sowie für zusätzliche Produkte, die das Unternehmen möglicherweise später entwickelt (z.B. Basismaterialformulierungen, die auf bestimmte Gerichtsbarkeiten oder Märkte zugeschnitten sind), könnten interne, diesem Zweck gewidmete Labore die Fähigkeit des Unternehmens beschleunigen, innovativ zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben, während es weiter daran arbeitet, seinen Marktanteil in der weltweiten 814 Mrd. USD-schweren Tabakindustrie auszubauen.

Interne Herstellung

Derzeit stellt das Unternehmen sein Beyond Tobacco-Basismaterial in seinem eigenen Werk in einem 14-stufigen Prozess her, der eine zum Patent angemeldete Veredelungstechnik zur Erzeugung eines tabakähnlichen Geschmacks und Geruchs beinhaltet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Unternehmen genügend Basismaterial für ca. 680.000 Zehnerpackungen TAAT pro Jahr herstellen, doch mit der 250%igen Vergrößerung des verfügbaren Raumes könnte diese Produktionskapazität wesentlich gesteigert werden.

Kontaktzentrum und Kundenerlebnis-Management

Da der TAAT-Kundenstamm weiterhin wächst - von Rauchern im Alter ab 21 Jahren, die das Produkt direkt vom Unternehmen kaufen, bis zu Großhändlern, die TAAT im Namen des Unternehmens vertreiben, entsteht Bedarf für eine effiziente und zentralisierte Geschäftsstelle, die als Anlaufstelle fungiert. Das Unternehmen beabsichtigt, ein internes Kontaktzentrum für alle Kategorien aktueller und potenzieller Kunden einzurichten, mit untergeordneten Abteilungen, die verschiedene Facetten des Kundenerlebnisses unter direkter Aufsicht des Managements des Unternehmens verwalten.

Globale Vertriebsunterstützung

Mit dem Ziel, jederzeit in allen globalen Märkten einen robusten Vorrat von TAAT verfügbar zu haben, plant das Unternehmen in einem seiner neuen Standorte eine interne Abteilung zur globalen Vertriebsunterstützung zu gründen, um die Vertriebskanäle zu überwachen, Versandoptionen festzulegen, Markt- und Lieferketteninformation zu sammeln und direkt mit dem Lagerpersonal zusammenzuarbeiten, um die Vertriebsabläufe zu optimieren.

Neue Unternehmensbereiche

Das Unternehmen beabsichtigt, in den neuen Standorten internes Personal für neue operative Abteilungen einzustellen, zu denen die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion digitaler Inhalte, soziale Medien, Event-Management und Recht gehören könnten. Außerdem würden Konferenz- und Besprechungsräume bereitgestellt, um die Zusammenarbeit zwischen diesen Abteilungen zu ermöglichen und um Besprechungen mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern abzuhalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58142/TAAT_NewFacility_FINAL_DEPRcom.001.png

Das Hughes Airport Center in Las Vegas, Nevada liegt strategisch günstig zum McCarran International Airport, zwei großen Interstate Highways und dem Las Vegas Strip. Die zwei Standorte des Unternehmens in diesem Business Park werden sich bei Standorten mehrerer namhafter Unternehmen befinden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Mietverträge für diese Standorte zwischen Büro-, Betriebs- und Produktions-/Lagerräumen eine Schlüsselrolle bei der Skalierung der Marktpräsenz seines Vorzeigeprodukts TAAT spielen könnten.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

TAAT-Gründer Joe Deighan meinte: TAAT hat einen langen Weg hinter sich, seit wir unseren 4730 West Post Road-Standort eröffnet haben, in der praktisch unser ganzer Betrieb untergebracht war. Angesichts der Fertigstellung des Produkts, der Markteinführung in den USA im vierten Quartal 2020 und des Erhalts unserer ersten internationalen Bestellung Anfang dieser Woche sehen wir voraus, dass dieser Standort in Kürze an seine Grenzen stoßen wird. Daher sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen mehr Platz benötigt, damit wir in unserem Bestreben, unseren Marktanteil in der weltweiten, 814 Mrd. USD-schweren Tabakindustrie weiter auszubauen, größere Schritte machen können. Nachdem wir mehrere Wochen mit einem Gewerbeimmobilienmakler aus Las Vegas zusammengearbeitet haben, sind wir begeistert, dass wir zwei Standorte in einem erstklassigen Gewerbegebiet wie dem Hughes Airport Center ergattert haben, und ich freue mich darauf, unsere bevorstehenden Entwicklungen mitzuteilen, während wir beginnen, in diesen Standorten zu arbeiten, um 2021 zu einem entscheidenden Jahr für TAAT zu machen, in dem wir gerüstet sind, um der möglicherweise größeren Nachfrage nachzukommen.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: mögliche Ergebnisse der Pachtvereinbarungen des Unternehmens für die Anlage in der 600 Pilot Road und der 823 Pilot Road in Las Vegas (Nevada), einschließlich möglicher Betriebsexpansionen, wie in dieser Pressemeldung beschrieben. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58142

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58142&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320M1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.