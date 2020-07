IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: Beyond Tobacco schließt erste US-Vertriebsvereinbarung für bis zu 10.000 Einzelhandelsgeschäfte in 38 US-Bundesstaaten ab

Das Unternehmen hat seinen ersten US-Vertriebsvereinbarung mit dem in Dallas ansässigen Unternehmen Worldwide Vape über den Vertrieb von Taat Beyond Tobacco-Zigaretten mit seinen Tabak- und Mentholsorten abgeschlossen. WWV ist einer der größten Großhändler für Vaping-Produkte mit Sitz in Texas der mehr als 100 Marken vertritt.

Las Vegas und Vancouver, 7. Juli, 2020 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (Frankfurt: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT LTD) gibt bekannt, dass es eine umfassende Vertriebsvereinbarung mit Worldwide Vape Distribution (WWV) abgeschlossen hat, mit der WWV plant, sowohl die Tabak- als auch die Mentholversionen der Taat Beyond Tobacco-Zigaretten zu vertreiben. Angesichts der bedeutenden Präsenz von WWV im Bundesstaat Texas, in dem von der CDC1 [Centers for Disease Control and Prevention] auf Bundesebene auf die Tabakepidemie aufmerksam gemacht wurde, ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine Beziehung zu WWV hilfreich sein kann, um eine Präsenz in einem potentiellen Schlüsselmarkt für die erstmalige Einführung von Taat Beyond Tobacco-Zigaretten zu erreichen, möglicherweise zusätzlich zu anderen Märkten, in denen WWV als Distributor tätig ist.

WWV mit Sitz im Nordwesten von Dallas ist einer der größten texanischen Großhändler für Premium Vaping-Produkte mit Vertriebspartnern in 38 US-Bundesstaaten. Über seine Vertriebspartner hat WWV durch direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu insgesamt mehr als 10.000 Einzelhandelsgeschäften. In seinem Vertriebsnetz wie auch in seinem Online-Shop führt WWV Dutzende von Flüssigtabaksorten (auch als E-Juice bekannt) sowie elektronische Einwegzigaretten, Hardware und Zubehör. Um das Kundenerlebnis mit Erkenntnissen über die optimale Nutzung des Vaping-Erlebnisses zu bereichern, hat WWV eine Sammlung von mehr als 70 Originalartikeln in seinem Blog. Insgesamt vertritt WWV mehr als 100 Marken. Ein Überblick über das Markenportfolio von WWV kann hier eingesehen werden: https://wwvape.com/brands

Das Unternehmen kündigte kürzlich in einer Pressemitteilung vom 22. Juni 2020 an, dass es die Markteinführung seiner tabak- und nikotinfreien Zigaretten als eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Tabakzigaretten vorbereitet. Taat Beyond Tobacco-Zigaretten enthalten mindestens 50 mg CBD, was nachweislich Tabakentzugserscheinungen mildert und die generelle Tabakabhängigkeit verringert. Die Taat Beyond Tobacco-Zigaretten sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklung und wurden so konzipiert, dass sie das Raucherlebnis einer traditionellen Zigarette nachahmen, und zwar mit einer Packung wie bei herkömmlichen Zigaretten, einer proprietären Mischung von Tabakaromen und einer erhöhten Menge an ausgeatmetem Rauch. In der ersten Testphase in Einzelhandelsmärkten, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juni 2020 beschrieben wurde, gaben die Befragten an, dass sie keine bedeutenden Unterschiede im Raucherlebnis zwischen Taat Beyond Tobacco-Zigaretten und traditionellen Tabakzigaretten festgestellt hätten. Da viele Benutzer von Vaping-Produkten wie die von WWV vertriebenen diese Produkte als Ersatz für Tabakzigaretten wählen, geht TAAT LTD davon aus, dass der Vertrieb seiner Produkte neben Vaping-Produkten die Taat Beyond Tobacco-Zigaretten für ein aufgeschlossenes und sachkundiges Publikum attraktiv machen wird.

Der Chief Executive Officer von WWV, Muhammad Abbas, erläuterte: Seitdem die Gesundheitsrisiken des Tabakrauchens weithin bekannt geworden sind, haben viele Konsumenten nach Alternativen zum Rauchen traditioneller Zigaretten gesucht, fanden es aber schwierig, sich umzustellen, da Rauchen eine süchtig machende Gewohnheit ist. Vaping war ein großer Schritt, um den Konsumenten zu einer positiven Veränderung zu verhelfen, die es uns ermöglichte, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Zugegebenermaßen können sich viele Raucher nicht an das Vaping gewöhnen, weil es so anders ist. TAAT LTD hat sich dieser Problematik angenommen und ein Stick-Produkt entwickelt, das eine Zigarette nachahmt, die ein im Wesentlichen ähnliches Raucherlebnis bieten soll. Wir freuen uns, unseren Kunden und Einzelhandelspartnern Zigaretten der Marke Taat Beyond Tobacco sowohl in der Tabak- als auch in der Mentholvariante anbieten zu können, und erweitern unser Produktangebot um die neuesten und größten Innovationen bei den Alternativen zu Tabakzigaretten.

WWV kann aus mehreren Gründen ein wichtiger Vertriebspartner für uns sein, sagte der Gründer von TAAT LTD, Joe Deighan. WWVs Präsenz und Reichweite in der Kategorie der Alternativen zu Tabakzigaretten, insbesondere im Bundesstaat Texas, kann für uns der Schlüssel zur Etablierung unserer Marke in den Vereinigten Staaten sein. Da WWV eine so sorgfältig zusammengestellte Auswahl an hochwertigen Vaping-Produkten anbietet, betrachten wir ihr Vertrauen in die Zigaretten von Taat Beyond Tobacco als ein Vertrauensvotum für unser Produkt im Frühstadium, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit WWV, durch die wir unsere Dynamik stärken und unsere Marktposition in der Tabakindustrie ausbauen werden.

Referenzen

1 - https://www.cdc.gov/tobacco/about/osh/state-fact-sheets/texas/index.html

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Taat Herb Co., die Vorzeigemarke von Taat Lifestyle & Wellness, ist ein Biowissenschaftsunternehmen mit Sitz in Las Vegas (Nevada), das innovative nikotin- und tabakfreie Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten entwickelt. Angesichts einer einzigartigen eigenen Mischung aus naturreinen Inhaltsstoffen und einer sorgfältigen Gestaltung des Benutzererlebnisses wurden Taat Beyond Tobacco-Zigaretten so konzipiert, dass sie jeden Aspekt traditioneller Tabakprodukte ohne signifikante Unterschiede für den Benutzer imitieren. Taat Beyond Tobacco-Zigaretten bieten zahlreiche Vorteile, einschließlich der Milderung der Tabakentwöhnung und der Verringerung der Tabakabhängigkeit. Angesichts einer von Experten geleiteten Markteinführungsstrategie verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018) zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Referenzen

1 British American Tobacco - The Global Market

Erklärung hinsichtlich der Auswirkungen von CBD auf die Raucherentwöhnung

Das Beckley/Exeter-Forschungsprogramm (University of Exeter) führte eine Pilotstudie durch, die nach mehreren Wochen nach der Behandlung mit Cannabidiol (CBD) ergab, dass CBD den Tabakrauchern dabei half, die Anzahl der gerauchten Zigaretten um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Es ist eine Folgestudie geplant, die eine Hirnbildgebungskomponente umfasst, um jene Hirnaktivitätsmuster zu untersuchen, die den wahrscheinlichen therapeutischen Wirkungen von CBD zugrunde liegen.

Quelle: https://beckleyfoundation.org/cbd-for-smoking-cessation/

Link zur Studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646031300083X

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die mögliche Einführung von Taat-Hanfzigaretten und können darüber hinaus auch Aussagen über folgendes enthalten: Ergebnisse aus der umfassenden Vertriebsvereinbarung des Unternehmens mit WWV. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

