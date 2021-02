IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: TAAT unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenarbeit mit Omnichannel CPG-Vertriebsagentur CROSSMARK mit Zugang zu über 100.000 US-Mini-Märkten

Alle drei Sorten von TAAT werden ab sofort von CROSSMARK vertreten, einer Vertriebs- und Merchandising-Agentur für CPG-Produkte, die Beziehungen zu großen Einzelhändlern in allen Kanälen aufgebaut hat und nachweislich erfolgreich Tabakalternativen vermarktet, die in den USA einen dominierenden Marktanteil bei E-Zigaretten erreicht haben. CROSSMARK arbeitet derzeit mit dem Unternehmen zusammen, um eine breite Verfügbarkeit von TAAT-Produkten in den Regalen des Einzelhandels für volljährige Raucher sicherzustellen, was Verkaufsstellen in den mehr als 100.000 US-Mini-Märkten einschließen könnte, die von CROSSMARK betreut werden.

Las Vegas und Vancouver, 2. Februar 2021 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (Das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorzeigeprodukt TAAT ab sofort durch CROSSMARK, Inc. (CROSSMARK) vertreten wird. CROSSMARK ist eine in Texas ansässige Vertriebsagentur mit mehr als 25.000 Mitarbeitern, die Einzelhandelskanäle in ganz Nordamerika sowie in Kanada bedient. TAAT beabsichtigt, die bestehenden Beziehungen von CROSSMARK zu mehr als 100.000 Einzelhändlern im Convenience-Bereich zu nutzen, um die Verfügbarkeit von TAAT in Ohio und möglicherweise auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten zu erweitern. Neben Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsprodukten in der Kategorie der abgepackten Konsumgüter [consumer packaged goods] (CPG) hatte CROSSMARK auch Erfolg bei der Vermarktung von Angeboten in der Kategorie Tabakwaren in den Vereinigten Staaten. Zusätzlich zur Unterstützung bei der Einführung im Groß- und Einzelhandel durch die Firmenzentrale wird CROSSMARK ein Team für die Abwicklung vor Ort einsetzen, das sowohl große als auch unabhängige Einzelhändler bei der Abnahme, dem Merchandising und der Nachbestellung von TAAT-Produkten in den Verkaufsstellen unterstützt. Bei der Verwirklichung seiner Umsatz- und Volumenziele für das Jahr 2021 möchte TAAT auch die umfangreiche Unterstützung von CROSSMARK in den Bereichen Werbung, Handelsmarketing und Analytik nutzen, um bestehende Initiativen zu ergänzen und möglicherweise das landesweite Wachstum zu steigern.

Die Vereinbarung des Unternehmens mit CROSSMARK ist das Ergebnis des erfolgreichen Abschlusses eines Prozesses, der im Oktober 2020 begann, als das Unternehmen Ausschreibungen [requests for proposal] (RFP) veröffentlichte, um eine landesweite Vertretung für TAAT durch eine Vertriebsagentur in den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Nach Prüfung von drei Angeboten und Abschluss der Due Diligence schloss das Unternehmen am 20. Januar 2021 eine Vereinbarung mit CROSSMARK ab, wonach TAAT in den nächsten Wochen mit CROSSMARK zusammenarbeiten wird, um deren Mitarbeiter darauf vorzubereiten, TAAT als Teil ihres CPG-Angebots an Bord zu nehmen und mit der schnellen Einführung der Produktlinie bei Einzelhandelskunden zu beginnen, die Tabak verkaufen.

Das Unternehmen hat eine Vertretungsvereinbarung mit CROSSMARK abgeschlossen, um TAAT an Einzelhandelskunden zu vermarkten, die Tabakprodukte verkaufen.

Das 1905 gegründete Unternehmen CROSSMARK wurde erstmals 1977 bekannt, als es ein Bestandsmanagementprojekt für Cadbury übernahm, um Schwierigkeiten mit veralteten Produkten in den Geschäften zu entschärfen. Bis zum Jahr 2000 hatte CROSSMARK mehr als 50 Fusionen und Übernahmen abgeschlossen, um ein landesweites Full-Service-Unternehmen für Vertrieb, Markenmanagement und Merchandising aufzubauen. Im Jahr 2013 erwarb CROSSMARK außerdem Marketing Werks und PromoWorks, zwei in Chicago ansässige Agenturen, die sich auf End-to-End-Marketing und die Einbindung von Verbrauchern über In-Store- und Out-of-Store-Kanäle spezialisiert haben. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das umfassende Dienstleistungsangebot von CROSSMARK, das die gesamte Produktpalette von Konsumgütern abdeckt, eine wichtige Rolle bei der weiteren Etablierung der Präsenz von TAAT im Einzelhandel spielen kann.

Diagramm des umfassenden Serviceangebots von CROSSMARK, das in seiner Gesamtheit die Zusammenarbeit, die Chancen und letztlich den Umsatz steigern soll

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, erklärte: Seit TAAT im Dezember 2020 zum ersten Mal in Ohio in den Verkaufsregalen stand, haben wir sowohl von volljährigen Rauchern als auch von Einzelhändlern begeisterte Rückmeldungen über das Produkt erhalten. Es ist in der Geschäftswelt allgemein bekannt, dass dies nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Produkteinführung ist. Wir haben CROSSMARK als Repräsentant für TAAT ausgewählt, weil das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg Strategien für das CPG-Merchandising entwickelt, implementiert und umgesetzt hat, um neue Konsumgüter in die gängigen Einzelhandelskanäle zu bringen. CROSSMARK nutzt nicht nur seine Beziehungen zu den wichtigsten Einzel- und Großhändlern in den von uns ausgewählten Kanälen für TAAT, sondern bietet auch eine beeindruckende Reihe von Back-Office-Funktionen, einschließlich Marketing, Datenanalyse und Unterstützung bei der Auftragsabwicklung. Insgesamt könnten diese Dienstleistungen TAAT in die Lage versetzen, den Tabakmarkt viel schneller und effizienter zu durchdringen, als wenn wir unser eigenes nationales Verkaufs- und Merchandising-Team von Grund auf aufbauen würden. Man muss sich nur die Ergebnisse ansehen, die CROSSMARK bei der Vermarktung einer anderen Tabakmarke in den USA erzielt hat, um zu verstehen, dass CROSSMARK sowohl über die Erfahrung als auch über das Know-how verfügt, ein Produkt bei einer Zielgruppe von volljährigen Rauchern einzuführen, was dem Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Ziele für die TAAT Produkteinführung helfen könnte. Wir sind sehr erfreut, CROSSMARK bei unserem Bestreben, TAAT-Produkte für volljährige Raucher in den gesamten Vereinigten Staaten verfügbar zu machen, an unserer Seite zu haben.

Jeff Neihart, ein Vizepräsident und der General Manager of Customer Service bei CROSSMARK, sagte dazu: Wir von CROSSMARK können mit Stolz darauf verweisen, dass wir wissen, was die Verbraucher von heute fasziniert und was ihnen beständig einen Mehrwert bietet. Wir sind sehr wählerisch und nehmen jedes Jahr nur eine begrenzte Anzahl neuer Marken auf, und es freut mich sehr, dass wir mit TAAT ein neuartiges, relevantes und attraktives Produkt gefunden haben, das bei volljährigen Rauchern auf große Resonanz stoßen könnte. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass wir mit der Kombination aus unserer Präsenz in den Einzelhandelskanälen, über die Tabakprodukte verkauft werden, und unserer Erfahrung in der Umsetzung von Strategien innerhalb der Kategorie der Tabakalternativen das Nutzenversprechen von TAAT für volljährige Raucher in den Vereinigten Staaten verstärken und dem Unternehmen helfen können, seine Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. CROSSMARK ist seit mehr als 100 Jahren darauf spezialisiert, Einzelhändler mit einem kuratierten Sortiment an CPG-Produkten zu versorgen, und wir freuen uns darauf, TAAT bei Tabakwarenhändlern einzuführen, die das Produkt unserer Einschätzung nach ansprechend finden und in ihren jeweiligen Geschäften führen wollen.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

