IRW-News: Tarachi Gold Corp.: Tarachi gibt positive Ergebnisse der PEA und Mineralressourcenschätzung für Magistral bekannt

IRW-PRESS: Tarachi Gold Corp.: Tarachi gibt positive Ergebnisse der PEA und Mineralressourcenschätzung für Magistral bekannt

Highlights der Pressemitteilung:

- Voraussichtliche durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 16.000 Unzen + Kupferkonzentrat

- Cash-Betriebskosten von 648 $/oz und AISC von 705 $/oz Au, abzüglich der Gutschrift von Kupfer- und Silbernebenprodukten.

- IRR vor Steuern von 120 % und IRR nach Steuern von 85 % bei 1600 $/oz Au.

- Jährlicher freier Cashflow vor Steuern von 15,3 Mio. USD (19,3 Mio. CAD) in Spitzenjahren

Vancouver, British Columbia (13. Dezember 2021) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) ("Tarachi" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das unternehmenseigene Mühlen- und Tailings-Projekt Magistral ("Magistral" oder das "Magistral-Projekt") in Durango, Mexiko, bekannt zu geben.

Metriken der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung:

- Anfängliche Kapitalkosten von $11,1 Mio. USD und Amortisation nach Steuern in 1,0 Jahren

- Zeitrahmen für die Entwicklung von 12 Monaten

- Cash-Betriebskosten von 648 $/oz und AISC von 705 $/oz Au, abzüglich Kupfer- und Silbergutschriften

- IRR vor Steuern von 120 % und IRR nach Steuern von 85 % bei Basispreisen von $1600/oz Gold, $22/oz Silber und $3,40/lb Kupfer

- Jährlicher freier Cashflow vor Steuern in Höhe von 15,3 Mio. USD (19,3 Mio. CAD) und Cashflow nach Steuern in Höhe von 11,3 Mio. USD (14,3 Mio. CAD) in Jahren mit voller Produktionsrate

- LOM von 3,4 Jahren mit einer Gesamtproduktion von 53.900oz Au, 75.800oz Ag und 1,9Mlbs Cu

Die PEA wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. (Ausenco) erstellt und stellt einen attraktiven vorläufigen wirtschaftlichen Fall für die Erschließung des Projekts Magistral dar. Die PEA basiert auf einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die ebenfalls im PEA-Bericht enthalten ist und von AGP Mining Consultants Inc. (AGP) aus Kanada erstellt wurde. Der Bericht beschreibt einen potenziellen Betrieb mit geringen Investitions- und Betriebskosten sowie geringen Umweltauswirkungen, der innerhalb von 12 Monaten in Betrieb genommen werden kann.

Der aktuelle Minenplan umfasst etwa 89 % der gemessenen und angezeigten Ressourcen; das Management ist jedoch der Ansicht, dass aus den verbleibenden Abraumhalden zusätzliche Tonnagen gewonnen werden können, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Das Unternehmen ist auch bestrebt, andere lokale Abraummaterialien zu erwerben, die möglicherweise in der Magistral-Anlage verarbeitet werden könnten, um letztendlich die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.

Cameron Tymstra, President und CEO, kommentierte: "Wir sind mit den Ergebnissen der PEA für Magistral äußerst zufrieden. Dieser Bericht bestätigt unsere früheren Erwartungen für dieses Projekt, da es das Potenzial hat, innerhalb eines kurzen Zeitraums mit minimalen Kapitalinvestitionen einen beträchtlichen freien Cashflow für Tarachi zu generieren. Dieses Projekt wird es uns ermöglichen, zukünftige Explorationsprogramme auf unseren Projekten in Mexiko selbst zu finanzieren und das Risiko einer zukünftigen Verwässerung der Aktionäre zu verringern.

Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, Tarachi als Gold- und Kupferproduzent in Mexiko zu etablieren, sondern auch eine alte Abraumhalde zu reinigen und zu sanieren. Wir werden das Material, das mit Quecksilber und anderen Metallen kontaminiert ist, im Wesentlichen im Hinterhof der Gemeinde Magistral ausgraben, diese Metalle entfernen und die Abraumhalden in einem geplanten und genehmigten Abraumlager lagern. Ohne die Notwendigkeit, Abfälle abzubauen oder das Anlagenmaterial zu zerkleinern und zu mahlen, gehen wir davon aus, dass die Produktion von Magistral einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck und ein niedrigeres Kohlenstoffemissionsprofil pro Unze Gold aufweisen wird, als dies in der Goldindustrie üblich ist.

Der Einbau einer SART-Anlage (Sulfidierung, Säuerung, Recycling und Eindickung) in das Flowsheet wird unsere Betriebskosten senken und unser Umweltprofil verbessern, da mindestens 70 % des bei der Laugung verwendeten Zyanids recycelt werden und ein hochwertiges Kupferkonzentrat als Nebenprodukt anfällt. Da die PEA nun abgeschlossen ist und ein klarer Weg zur Produktion auf dem Tisch liegt, werden wir die Entwicklung von Magistral im neuen Jahr schnell vorantreiben."

Projektwirtschaftlichkeit

Die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Zusätzliche Kennzahlen und Annahmen, die in der PEA verwendet wurden, sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es sich bei der PEA um eine vorläufige Studie handelt. Sie enthält abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft zu werden, und es besteht keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Tabelle 1 - Wirtschaftliche Schlüsselindikatoren

Zahlen Basisfallpreis ($Spotpreis 7. Dez

1600/oz ember 2021

Au)

(1783 $/oz Au)

IRR vor Steuern 120% 145%

IRR nach Steuern 85% 103%

NPV vor Steuern 5% (M $31.2 $39.1

USD)

NPV nach Steuern 5% (M$21.0 $26.6

USD)

Tabelle 2 - Weitere Projektzahlen und Annahmen

Au-Preis ($/oz) $1,600

Ag Preis ($/oz) $22.00

Cu Preis ($/lb) $3.40

Materialbeschckung insgesamt (Tonnen)1,113,000

Beschickungsrate (tpd) 1,000

Lebensdauer der Mine (Jahre) 3.40

Durchschnittlicher Ressourcengehalt 1.93

(g/t

Au)

Durchschnittlicher verwässerter Kopf-1.87

Gehalt (g/t

Au)

Goldgewinnung 80.7%

Durchschnittliche jährliche 16,000

Goldproduktion

(oz)

Jährliche Spitzenproduktion an Gold (17,400

oz

)

Zurückgewonnenes Gold insgesamt (oz) 53,900

Insgesamt zurückgewonnenes Kupfer 1,900,000

(lbs)

Zurückgewonnenes Silber insgesamt 75,800

(oz)

Gesamtes zurückgewonnenes 59,000

Goldäquivalent

(oz)

Anfangskapitalanforderung (Mio. USD) $11.1

Amortisationszeit (Jahre) 1.0

Cash-Kosten ($/oz Au) $648

Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au) $705

Jährlicher freier Cashflow vor $15.3

Steuern

(

M USD)

Jährlicher freier Cashflow nach $11.3

Steuern

(

M USD)

Bergbau

Das in der Mineralressourcenschätzung enthaltene Abraummaterial befindet sich neben der bestehenden Verarbeitungsanlage bei Magistral. Die Abraumhalden werden mit einem Bagger der Klasse Cat 330D und zwei 20-Tonnen-Muldenkippern abgebaut, um das Material zur Mühle zu transportieren. Die durchschnittliche Transportentfernung in einer Richtung wird auf nur 250 m bis zur Mühle geschätzt. Das Material wird auf eine 24-Stunden-Halde gekippt und mit einem Frontlader in einen Trichter gefüllt. Der Abraum wird der Mühle mit einer Geschwindigkeit von 1.000 Tonnen pro Tag zugeführt.

Metallurgie und Verarbeitung

Metallurgische Testarbeiten, die Anfang 2021 abgeschlossen wurden, zeigten, dass 83% des im Abraummaterial enthaltenen Goldes innerhalb von 12 Stunden ausgelaugt werden können, ohne dass ein zusätzliches Mahlen erforderlich ist (siehe Pressemitteilung 2. November 2021). Für die PEA wurde eine Gesamtgoldgewinnung von 80,7 % zugrunde gelegt. Das Projekt wird die Nutzung der bestehenden Laugungsanlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag maximieren, die bereits vor Ort ist und im Jahr 2018 gebaut wurde. Die bestehende Anlage (Abbildung 1) besteht aus einer Kugelmühle, einem Primäreindicker, vier Rührwerksbehältern mit einer Kapazität zur Auslaugung von 1.000 t/d Abraummaterial für 16 Stunden bei einer Schlammdichte von 40 %, zwei Stufen der Gegenstromdekantierung (CCD), einer Zyanidvernichtung des Abraums und einem Merrill-Crowe-Rückgewinnungskreislauf.

Abbildung 1 - Bestehende Magistralrevisionsanlage

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63257/13122021_DE_Tarachi.001.png

Ausenco hat mehrere Änderungen und Erweiterungen an der bestehenden Anlage identifiziert, die nach ihrer Umsetzung eine ähnliche Goldausbeute wie bei den metallurgischen Testarbeiten der PEA erzielen, den Zyanidverbrauch reduzieren, ein Kupferkonzentrat als Nebenprodukt erzeugen und die Qualität des endgültigen Gold-Dorés verbessern sollen.

Änderungen und Ergänzungen von Anlagen:

- Die bestehenden Anlagen vor Ort werden als in sehr gutem Zustand angesehen.

- Das gesamte Aufgabematerial wird die vorhandene, nicht genutzte Kugelmühle durchlaufen, um sicherzustellen, dass das gesamte Aufgabematerial vor der Auslaugung ausreichend zerkleinert und aufgeschlämmt wird. Es wird erwartet, dass der Einsatz der Kugelmühle nur eine minimale zusätzliche Reduzierung der Partikelgröße bewirkt.

- Der bestehende Eindicker für die primäre Beschickung wird zu einer dritten Stufe der CCD umfunktioniert, wodurch die Goldgewinnung insgesamt verbessert wird.

- Die Anlage wird um einen kleinen SART-Kreislauf erweitert. Der SART-Kreislauf ermöglicht das Recycling von mindestens 70 % des im Prozess verbrauchten Zyanids, die Produktion eines hochwertigen, verkaufsfähigen Kupferkonzentrats und stellt sicher, dass der Merrill-Crowe-Kreislauf effizient und mit deutlich geringerem Zinkpulververbrauch betrieben werden kann, indem der Großteil des zyanidlöslichen Kupfers vor der Zinkzugabe entfernt wird.

Die Beschickung wird in der bestehenden Anlage verarbeitet, indem die vorhandene Ausrüstung renoviert und durch neue Ausrüstung einschließlich eines SART-Kreislaufs, eines Goldraums und einer Sauerstofferzeugungseinheit ergänzt wird. Das Verfahren umfasst Mahlen, Laugung, SART und Merrill Crowe zur Herstellung von zwei Endprodukten (Abbildung 2). Der Merrill-Crowe-Kreislauf wird ein Gold-Doré und der SART-Kreislauf ein hochgradiges Cu-Ag-Niederschlagsprodukt erzeugen.

Der durchschnittliche Gehalt des Einsatzmaterials wird voraussichtlich 1,87 g/t Au, 3,1 g/t Ag und 0,17 % Cu betragen. Die Gesamtgewinnungsrate der Anlage für Gold, Silber und Kupfer wird auf 80,7 %, 68,4 % bzw. 46,2 % geschätzt.

Abbildung 2 - Flussdiagramm des aktualisierten Prozesses bei Magistral

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63257/13122021_DE_Tarachi.002.png

Produktion

Ungefähr 89 % des zurückgewonnenen Goldes werden voraussichtlich in die Merrill-Crowe-Fällung gelangen, wo es vor Ort zu Doré verhüttet und an Raffinerien verkauft wird. Die restlichen 11 % des zurückgewonnenen Goldes, der Großteil des zurückgewonnenen Silbers und des zurückgewonnenen Kupfers werden in die SART-Fällung geleitet, um als hochgradiges (ca. 60 % Cu) Kupferkonzentrat mit Gold- und Silbergutschriften verkauft zu werden.

Tabelle 3 - Erwartete Metallproduktion

Zurückgewonnenes LOM Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4

Metall Gesamt

Gold (Unze) in Dore 47,990 13,300 15,400 15,300 3,900

Gold (oz) in 5,950 1,700 1,900 1,900 500

Konzentrat

Silber (oz) in 75,830 20,400 24,500 24,500 6,300

Konzentrat

Kupfer (Mlbs) in 1.90 0.48 0.63 0.63 0.20

Konzentrat

Goldäquivalent (oz)*59,021 16,300 18,975 18,875 4,911

*Die Goldäquivalentproduktion wurde unter Verwendung von 1600 $/oz Gold, 22 $/oz Silber und 3,40 $/lb Kupfer berechnet.

Ausgaben für Investitionen

Anfangskapital

Das Anfangskapital in Höhe von 11,1 Mio. $ wird im Jahr -1 (Jahr vor Produktionsbeginn) für die Installation neuer Ausrüstungen in der Prozessanlage, die Wiederinbetriebnahme des bestehenden mit einer Geomembran ausgekleideten Bergsenkungslagers (TSF) und die Infrastruktur anfallen. Darin enthalten sind auch indirekte Projektkosten, Kosten des Eigentümers und unvorhergesehene Kosten.

Tabelle 4 - Aufschlüsselung der Investitionsausgaben nach Bereichen

WBS-BESCHREIBUNG TOTAL % DES

PEACOST GESAMTBETR

AGES

(USD)

Bergbau $ 201,000 2%

Infrastruktur vor Ort $ 380,000 3%

Prozessanlage $ 53%

5,848,000

Tailings-Lagereinrichtung $ 954,000 9%

DIREKTE KOSTEN INSGESAMT (USD) $ 66%

7,383,000

Indirekte Kosten des Projekts $ 654,000 6%

Kosten der Projektdurchführung $ 844,000 8%

Kosten des Eigentümers $ 250,000 2%

GESAMTE INDIREKTE KOSTEN, $ 16%

PROJEKTDURCHFÜHRUNG, KOSTEN DES 1,748,000

EIGENTÜMERS

(USD)

DIREKTE UND INDIREKTE KOSTEN, $ 82%

PROJEKTDURCHFÜHRUNG, KOSTEN DES 9,131,000

EIGENTÜMERS INSGESAMT

(USD)

Reserven $ 18%

1,981,000

PROJEKT GESAMT (USD) $ 100%

11,112,000

Nachhaltiges Kapital

Während des LOM werden 2,1 Mio. $ an Betriebskosten anfallen. Dieses Kapital umfasst den Abbau, das TSF und die Wasserwirtschaft. Da keine Abraumbeseitigung erforderlich ist, werden alle Bergbaukosten mit Ausnahme der Infrastrukturkosten im Jahr 1, dem Jahr der Produktion, anfallen.

Tabelle 5 - Nachhaltige Investitionsausgaben, aufgeschlüsselt nach Bereichen

WBS-BESCHREIBUNG

GESAMTKOSTE

N FÜR DIE

INSTANDHAL

TUNG

Bergbau $ 118,000

Infrastruktur vor Ort $ -

Prozessanlage $ -

Tailings-Lagereinrichtung $

1,209,700

Wasserwirtschaft $ 289,000

DIREKTE KOSTEN INSGESAMT (USD) $ 1,616,70

0

INDIREKTE KOSTEN $ 149,000

RESERVEN $ 329,700

GESAMTUNTERHALTSKOSTEN $ 2,096,30

0

Betriebskosten

Bergbau

Es wird davon ausgegangen, dass der Bergbau vom Eigentümer mit gemieteten Geräten durchgeführt wird. Die Abbaukosten beruhen auf den örtlichen Lohnsätzen und den Mietkosten für die Ausrüstung.

Verarbeitungs- und G&A-Kosten

Die Aufbereitungskosten wurden von Ausenco nach ersten Grundsätzen entwickelt. Der größte Teil der Betriebskosten wird voraussichtlich auf den Verbrauch von Zyanid, Kalk und anderen Reagenzien in der Aufbereitungsanlage entfallen.

Bei den Kostenschätzungen für Verwaltung und Administration wurde von einem kleinen Verwaltungsbüro vor Ort ausgegangen. Die Nähe des Projekts zu den Städten Magistral del Oro (200 Einwohner) und Santa Maria del Oro (5.000 Einwohner) macht ein Lager vor Ort überflüssig. Es wird erwartet, dass die Arbeitskräfte vor Ort aus diesen Gemeinden stammen.

Tabelle 6 - Aufschlüsselung der Betriebskosten

Kostenstelle M$/Jahr US$/t Matein (%)

rial

G&A 0.40 1.09 5.2%

Bergbau 2.11 5.79 27.5%

Arbeit 0.83 2.28 10.8%

Strom 0.62 1.69 8.0%

Wartung 0.33 0.89 4.2%

Verbrauchsmaterial

Reagenzien und 2.37 6.50 30.9%

Verbrauchsmaterial

SART-Anlage 1.03 2.83 13.4%

GESAMT 7.68 21.05 100.0%

Zusätzlich zu den in Tabelle 6 angeführten Kosten wird der Betrieb auch Abraumpachtgebühren für einen Teil des abzubauenden Abraummaterials anfallen, die bei der Gewinnung auf Tonnagebasis bezahlt werden. Es wird erwartet, dass diese Gebühren bei einem Goldpreis von 1600 $ pro Unze im Durchschnitt 4,69 $ pro Tonne über die gesamte LOM betragen werden. Das Unternehmen hat durch eine Kombination aus Eigentums- und Exklusivpachtrechten (siehe Tabelle 7) Zugang zu den in der Mineralressourcenschätzung und im Minenplan enthaltenen Abraummaterialien.

Tabelle 7 - Gebührenordnung für Tailings-Leasing

Zugang zu TonnagGebührensAnmerkungen

Tailings-Materiae atz pro

l Tonne

($1600/

oz Au)

Tarachi-Besitz 163,00$0.00 Im Besitz von Tarachi

0 Gold.

Minera Rio Tinto 186,33$1.40 Unter Exklusivvertrag mit

Pacht 3 Minera Rio Tinto für

1,40 $/Tonne, bezahlt

bei

Abbau.

Ejido Magistral 763,66$6.50 Unter Exklusivvertrag mit

Pacht 7 Ejido

Magistral

, bezahlt bei Abbau.

Basissatz 5,50 $/Tonne

plus 1,00 $/Tonne für

jeden Anstieg des

Goldpreises um 100

$/

oz über 1.500 $/oz.

Gesamtabfälle Ber1,113,$4.69 LOM-Durchschnittsgebühr

gbauplan 000 pro Tonne Abraum, die

der Mühle zugeführt

wird.

Nach Abzug der Kupfer- und Silbergutschriften werden die Cash-Betriebskosten, einschließlich der Leasinggebühren, auf 648 $/oz Au geschätzt, wobei die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) bei 705 $/oz Au liegen.

Schätzung der Mineralressourcen

Die Mineralressourcen für das Projekt werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,50 g/t Au innerhalb einer begrenzenden Hülle gemeldet. Die Mineralressourcen sind in Tabelle 8 zusammengefasst und die Ressourcenklassifizierungen werden durch die CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves definiert, die vom CIM Council angenommen wurden. Der Stichtag für die Mineralressourcen ist der 15. November 2021.

Tabelle 8 - Mineralressourcen-Schätzung für Magistralabfälle

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63257/13122021_DE_Tarachi.003.png

Anmerkung:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Der angewandte Cutoff-Wert betrug 0,5 g/t Gold.

Aufgrund von Rundungen können Summierungsfehler auftreten.

Die Mineralressourcen werden innerhalb eines optimierten Rahmens angegeben.

Die Blockmatrix ist 10m x 10m x 5m (keine Drehung).

Die Blöcke wurden mittels OK-Interpolation geschätzt; es wurde keine Höhenkappung vorgenommen.

Die Dichte der Lagerstätte wurde mit 1,7 g/cm3 angegeben.

Die für die Mineralressourcenschätzung verwendete Bohrlochdatenbank besteht aus 37 Bohrlöchern und 178 Untersuchungsergebnissen. Schüttdichtemessungen wurden während der Bohrkampagne durchgeführt, wobei für die Berechnung nur Proben mit einer 100%igen Ausbeute verwendet wurden. Der Median der Schüttdichte von 1,70 wurde für die Mineralressourcenschätzung der Abraumhalde verwendet. Für die Modellierung der Lagerstätte wurde eine Blockgröße von 10x10x5 m verwendet. Die Parameter der Ressourcenklassifizierung für gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen sind in Tabelle 9 zu finden.

Tabelle 9 - Parameter der Ressourcenklassifizierung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63257/13122021_DE_Tarachi.004.png

Abbildung 3 - Magistral Tailings Modell Klassifizierung; Draufsicht

(Rot-gemessen, Gelb-angezeigt, Violett-geleitet)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63257/13122021_DE_Tarachi.005.png

Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Möglichkeiten

Die während der Vorbereitung der PEA durchgeführten Arbeiten haben eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, die das Potenzial haben, die Wirtschaftlichkeit und die ESG-Leistung des Projekts zu verbessern:

- Verlängerung der Lebensdauer der Mine: Potenzial zum Abbau von zusätzlichem Material mit höherer Verdünnung, das in dieser Studie nicht berücksichtigt wurde

- Trockenabfälle: Eine Bewertung der Verwendung von Trockenabfällen zur Senkung der TSF-Kosten und zur Verbesserung der ESG-Leistung wird in der nächsten Phase der Studie abgeschlossen werden.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Nachlaufproben wurden von den Geologen des Unternehmens ausgewählt und jeweils in einen Plastikbeutel verpackt. Jeder Beutel wurde mit einem Probenetikett versehen, bevor er versiegelt und auf dem Campingplatz in einem sicheren Bereich gelagert wurde. Nach Abschluss des Programms wurden die Proben mit Lastwagen des Unternehmens direkt zur sicheren Anlage von Tarachi in Hermosillo (Mexiko) transportiert, von wo aus sie nach Kanada gebracht wurden.

Alle 178 Proben aus den 37 abgeschlossenen vertikalen Schneckenbohrlöchern wurden zur Probenaufbereitung und -analyse an Activation Laboratories Ltd. in Kamloops B.C., Kanada, geschickt. 30 Gramm jeder Probe wurden mittels Fire Assay Fusion mit einem AA-Finish (Atomabsorption) auf Gold analysiert, 0,5 Gramm jeder Probe wurden mit Agua Regia aufgeschlossen und anschließend mit einem ICP auf 38 Elemente analysiert. Activation Laboratories ist nach ISO/IEC 17025:2017 und ISC

9001: 2015 akkreditiert und/oder zertifiziert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die restlichen Proben wurden dann an Base Metallurgical Laboratories, ebenfalls in Kamloops, geliefert, um alle erforderlichen metallurgischen Untersuchungen durchzuführen.

Über Tarachi Gold

Tarachi Gold ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Projekten in Mexiko konzentriert. Tarachi erwarb im Jahr 2021 das Mühlen- und Abraumprojekt Magistral in Durango, Mexiko. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Abraumlagerstätte mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 1,26 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 g/t Au. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage Anfang 2023 in Produktion gehen wird.

Das Unternehmen exploriert auch auf 3.708 ha äußerst viel versprechender Mineralkonzessionen im Goldgürtel der Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe der Mulatos-Mine von Alamos Gold und der Mine La India von Agnico Eagle.

Über Ausenco

Ausenco ist ein globales Unternehmen mit 26 Niederlassungen in 14 Ländern und Projekten an über 80 Standorten weltweit. Ausenco kombiniert fundiertes technisches Fachwissen mit einer 30-jährigen Erfolgsbilanz und liefert innovative, wertschöpfende Beratungsstudien, Projektlieferungen, Anlagenbetrieb und Wartungslösungen für den Bergbau und die Metallindustrie.

Qualifizierte Person

Die PEA für das unternehmenseigene Projekt Magistral, die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst ist, wurde von Ausenco mit Unterstützung von AGP durchgeführt. Ein vollständiger technischer Bericht, der die PEA unterstützt, wird gemäß NI 43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht werden. Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: künftige Explorationsprogramme, die Erschließung von Bergbauanlagen, den Erwerb zusätzlicher Ressourcen, die künftige Produktion, künftige Cashflows und den Abschluss von Bohrungen sowie den Erhalt von Untersuchungsergebnissen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, den Zeitpunkt der Fertigstellung von Berichten und Studien, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Tarachi, das zukünftige Wachstumspotenzial von Tarachi und seinem Geschäft sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Tarachi, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Tarachi hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; das Unvermögen des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Managementerklärung und -analyse von Tarachi genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

