IRW-News: Tarachi Gold Corp.: Tarachi unterzeichnet Vereinbarungen über Land- und Wasserrechte und gibt Projekt-Update

IRW-PRESS: Tarachi Gold Corp.: Tarachi unterzeichnet Vereinbarungen über Land- und Wasserrechte und gibt Projekt-Update

Vancouver, British Columbia (23. März 2022) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) ("Tarachi" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, die Unterzeichnung neuer Landpacht-, Wasserrechts- und Tailings-Kaufverträge mit der örtlichen Gemeinde Magistral Ejido (das "Ejido") bekannt zu geben und ein Update zum unternehmenseigenen Gold Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko, zu veröffentlichen.

"Die Unterzeichnung dieser 30-Jahres-Vereinbarungen mit der örtlichen Gemeinde und ihren Ratsmitgliedern stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Magistral-Projekts dar und zeigt unsere langfristigen Ambitionen für diese Region", kommentierte Cameron Tymstra, President & CEO von Tarachi. "Wir sind den Ejido-Mitgliedern und -Räten dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung unseres Projekts und dafür, dass sie unserem Team die verantwortungsvolle Entwicklung dieses Bergbaubetriebs innerhalb ihrer Gemeinde anvertraut haben. Der Erfolg eines jeden Bergbauvorhabens hängt davon ab, dass die Vorteile, Risiken und Erwartungen der Beteiligten erkannt und in Einklang gebracht werden. Unsere Sozial- und Rechtsteams in Mexiko haben fantastische Arbeit geleistet, um mit den lokalen Interessengruppen in Kontakt zu treten und sicherzustellen, dass ihre Erwartungen erfüllt werden und dass die Entwicklung von Magistral im besten Interesse aller Beteiligten ist. Die Magistral bietet Tarachi nicht nur die Möglichkeit, mit einer margenstarken Goldproduktion einen Cashflow zu generieren, sondern auch der örtlichen Gemeinde durch den Abbau und die Sanierung einer Altlast in ihrem Hinterhof erhebliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile zu bieten. Wir freuen uns darauf, unser Engagement mit den lokalen Interessengruppen fortzusetzen, während wir das Projekt weiter in Richtung Entwicklung vorantreiben. "

Vereinbarungen

Am 20. März 2022 stimmte die Versammlung des Ejido Magistral, die sich aus den örtlichen Familien und Gemeindemitgliedern mit offiziellem Status als Mitglieder des Ejido Magistral zusammensetzt, für die Bedingungen der neuen Vereinbarungen über Landpacht, Wasserrechte und Haldenmaterial. Diese Vereinbarungen waren in den vergangenen Monaten zwischen dem Unternehmen und den Mitgliedern des Ejido Magistral ausgehandelt worden.

Landpachtvertrag

Der Landpachtvertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren und gewährt Tarachi und seiner mexikanischen Tochtergesellschaft die Nutzung von 63,9 Hektar Land für den Abbau, die Verarbeitung und die Entsorgung von Abraum (Abbildung 1). Das Unternehmen wird jährliche Gebühren an das Ejido entrichten und hat sich bereit erklärt, bei Vertragsunterzeichnung eine Vorauszahlung für die ersten beiden Jahre zu leisten. Die jährlichen Gebühren werden ab März 2024 in Höhe des nationalen mexikanischen Inflationsindexes steigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64880/23032022_DE_Tarachi1.001.jpeg

Abbildung 1 - In den neuen Landpachtvertrag eingeschlossene Flächen

Wasserrechtsvereinbarung

Außerdem wurde ein 30-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Wasser und die Pacht der wasserbezogenen Infrastruktur auf dem 643 Hektar großen Gebiet des Ejido Magistral unterzeichnet. Das Unternehmen wird an das Ejido einen Betrag von 5.000 MXN (ca. 250 USD) pro Monat zahlen, um das Recht auf Wasserentnahme aus dem Gebiet des Ejido und die Nutzung der wasserbezogenen Infrastruktur des Ejido zu erhalten. Das Unternehmen plant, das Brauchwasser für die Mühle Magistral aus den alten unterirdischen Grubenbauen, die an das Bergbaugebiet (Abbildung 1) angrenzen, oder aus bestehenden und möglicherweise neuen Brunnen in der Nähe des Projektgebiets zu beziehen.

Abkommen über Abraummaterial

Das Unternehmen und das Ejido haben auch ihre bestehende Exklusivvereinbarung über den Kauf, den Abbau und die Verarbeitung bestimmter Abraummaterialien, die dem Ejido gehören, geändert. Die Änderung führt zu einer Erhöhung der Kaufgebühr von US$ 0,25 pro Tonne, die das Unternehmen für das Abraummaterial von Ejido zahlt, wenn der Goldpreis über $ 1475/oz liegt, im Vergleich zu den vorherigen Vertragsbedingungen. Ungefähr 70 % der Tonnen, die in der Mineralressourcenschätzung von Magistral (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021) enthalten sind, fallen unter die neuen Vertragsbedingungen.

- Beispiel: Bei einem Preis von 1600 $/oz Au unter den bisherigen Bedingungen würde die Gebühr pro Tonne, die das Ejido für seine Abraumhalden zu zahlen hat, 6,50 $/Tonne betragen. Nach den neuen Bedingungen würde die Gebühr pro Tonne 6,75 $/Tonne betragen.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, die monatlichen Vorabkäufe von Abraum, die derzeit bei 2.500 Tonnen pro Monat liegen, gemäß dem folgenden Zeitplan zu erhöhen:

- Erhöhung auf 4.000 Tonnen pro Monat für den Monat Februar 2022;

- Anhebung auf 5.000 Tonnen pro Monat für den Monat Juni 2022; und,

- Erhöhung auf 7.500 Tonnen pro Monat für den Monat September 2022.

Magistralprojekt Update

Nach dem Abschluss der PEA von Magistral, die ein potenzielles Projektszenario mit potenziell attraktiver Wirtschaftlichkeit skizziert (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021), und dem Abschluss einer kürzlich erfolgten Finanzierung (Pressemitteilung vom 11. März 2022) ist Tarachi gut positioniert, um die Erschließung von Magistral im Jahr 2022 fortzusetzen, mit dem Ziel, im zweiten Quartal 2023 Gold bei Magistral zu produzieren.

Endgültige Metallurgie und Technik

Die Materialproben aus dem Tailings-Bohrprogramm 2021 des Unternehmens werden für den Versand an das SGS-Labor in Lakefield, Ontario, vorbereitet, wo sie abschließenden Testarbeiten unterzogen werden, um die Planung und Konstruktion des SART-Kreislaufs (Sulfidierung, Säuerung, Recycling und Eindickung) zu unterstützen, der bei Magistral installiert werden soll. Der SART-Kreislauf wird installiert, um das Vorhandensein von zyanidlöslichem Kupfer im Abraummaterial zu bewältigen, indem das Kupfer aus dem trägen Laugungslösungsstrom herausgezogen und ein hochgradiges Kupferkonzentrat als Nebenprodukt erzeugt wird.

Zusätzliche Testarbeiten zur Zyanidzerstörung und Eindickung werden bei Base Metallurgical Laboratories Ltd. ("BaseMet") in Kamloops, B.C., durchgeführt.

Die Testarbeiten werden schätzungsweise zehn Wochen in Anspruch nehmen, der Abschlussbericht wird für Anfang Juni 2022 erwartet. Die verbleibenden Monate Juni und Juli sind für den endgültigen Projektentwurf und die Detailplanung vorgesehen. Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco") wurde beauftragt, die abschließenden metallurgischen Testarbeiten zu überwachen.

Genehmigungen und Umwelt

Die Umwelt-, Sozial- und hydrogeologischen Grundlagenstudien wurden 2021 und Anfang 2022 abgeschlossen; die Erstellung des Abschlussberichts und die Übersetzung ins Englische sind derzeit im Gange. Die Ergebnisse dieser Studien werden die Anträge von Tarachi auf Aktualisierung und Änderung der bestehenden Betriebsgenehmigungen für die Magistral-Mühle und das Abraumlager im Laufe dieses Jahres unterstützen.

Entwicklungszeitplan und Auftragsvergabe

Tarachi hat ein Angebot von Ausenco für die Erbringung von Engineering-, Beschaffungs- und Baumanagementleistungen für bestimmte Komponenten der Erschließung von Magistral in den nächsten 12 Monaten unterzeichnet. Die EPCM-Leistungen von Ausenco umfassen den SART-Kreislauf und die dazugehörige Ausrüstung, die Integration des SART-Kreislaufs in die bestehende Aufbereitungsanlage sowie die Sanierung der bestehenden Aufbereitungsanlage als Vorbereitung für die Zuführung von Abraummaterial. Die EPCM-Leistungen werden bis zur Trocken- und Nassinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage reichen. Tarachi und Ausenco planen, in den kommenden Wochen einen Vertrag über die EPCM-Leistungen abzuschließen.

Das bestehende Team des Unternehmens und die Auftragnehmer in Mexiko werden für die geplanten Änderungen und Verbesserungen des Absetzbeckens (TSF"), den Ausbau der Raffinerie und des Goldraums, das Labor vor Ort, die Standortvorbereitung, die Wasser- und Stromversorgung sowie die sonstige Infrastruktur vor Ort verantwortlich sein.

Der aktuelle 12-monatige Entwicklungsplan sieht wie folgt aus:

Meilenstein Erwarteter

Zeitrahmen

Abschluss der metallurgischen Q3 2022

Testarbeiten

und der Detailplanung

Fertigstellung der TSF-Änderungen Q4 2022

Lieferung der beschafften Ausrüstung an Q4 2022

den Standort und Mobilisierung des

Teams

Fertigstellung des SART-Kreislaufs Q1 2023

Fertigstellung der Trocken- und NassinbeQ2 2023

triebnahme

der Verarbeitungsanlage

Erste Einspeisung in die Mühle Q2 2023

Es wird erwartet, dass der aktuelle Zeitplan aktualisiert wird, sobald die endgültigen metallurgischen Ergebnisse vorliegen, ebenso wie eine Aktualisierung der erwarteten Kapitalkostenschätzung und der Betriebskostenschätzung, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung angegeben wurden. Jegliche Verzögerung bei den metallurgischen Testarbeiten wird zu einer Verzögerung bei den nachgelagerten Erschließungsaktivitäten führen.

Über Tarachi Gold

Tarachi Gold ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Projekten in Mexiko konzentriert. Tarachi erwarb im Jahr 2021 das Mühlen- und Abraumprojekt Magistral in Durango, Mexiko. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Abraumlagerstätte mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 1,26 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 g/t Au. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage Anfang 2023 in Produktion gehen wird.

Das Unternehmen exploriert auch auf seinen äußerst viel versprechenden Mineralkonzessionen im Goldgürtel der Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe der Mulatos-Mine von Alamos Gold und der Mine La India von Agnico Eagle.

Über Ausenco

Ausenco ist ein globales Unternehmen, das neu definiert, was möglich ist. Das Team von Ausenco ist in 26 Niederlassungen in 14 Ländern vertreten und arbeitet an Projekten an über 80 Standorten weltweit. Durch die Kombination von fundiertem technischem Fachwissen und einer 30-jährigen Erfolgsgeschichte bietet Ausenco innovative, wertsteigernde Beratungs- und Ingenieurstudien sowie Projektlieferungen, Anlagenbetrieb und Wartungslösungen für die Bereiche Bergbau und Metall, Öl und Gas sowie Industrie.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "hoffen", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration und Erschließung des Magistral-Projekts, Produktionsziele, abschließende metallurgische und technische Arbeiten, zusätzliche Testarbeiten, die Aktualisierung und Änderung bestehender Betriebsgenehmigungen, den Abschluss eines EPCM-Vertrags mit Ausenco, Verbesserungen der Infrastruktur und damit verbundene Zeitpläne.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, den Zeitpunkt der Fertigstellung von Berichten und Studien, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Tarachi, das zukünftige Wachstumspotenzial von Tarachi und seinem Geschäft sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Tarachi, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Tarachi hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; das Unvermögen des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Managementerklärung und -analyse von Tarachi genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64880

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64880&tr=1

