IRW-News: TerraX Minerals Inc.: TerraX Minerals Inc. ändert Namen in Gold Terra Resource Corp.

IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX Minerals Inc. ändert Namen in Gold Terra Resource Corp.

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 14. Februar 2020 / TerraX Minerals Inc. (TSX-V:TXR) (Frankfurt:TX0) (OTC Pink:TRXXF) freut sich, ein Rebranding des Unternehmens und eine Namensänderung in Gold Terra Resource Corp. (Gold Terra oder das Unternehmen) bekannt zu geben. Damit soll der neuerlichen Schwerpunktlegung auf die Erschließung seines zu 100 % in Eigenbesitz befindlichen Projekts Yellow City Gold (YCG-Projekt) in den kanadischen Nordwest-Territorien Rechnung getragen werden.

Der neue Name Gold Terra geht einher mit einem aufgefrischten, energischen Team unter der Leitung von Executive Chairman Gerald Panneton (Gründer von Detour Gold) und einem neuen gezielten Ansatz zur Erschließung des unzureichend erprobten Potenzials des YCG-Projekts.

Die Namensänderung in Gold Terra tritt umgehend in Kraft; der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange wird mit Marktöffnung am oder um den 19. Februar 2020 unter dem neuen Namen und dem neuen Börsenkürzel YGT aufgenommen. Die Website des Unternehmens ist nun unter www.goldterracorp.com zu finden. Alle Besucher der aktuellen Website des Unternehmens und alle Nachrichten, die an die aktuellen E-Mail-Adressen des Unternehmens geschickt werden, werden automatisch weitergeleitet.

Executive Chairman Gerald Pannerton meint: Die Namensänderung steht im Zeichen einer Neuausrichtung des Unternehmens auf die Erweiterung der aktuellen Goldressourcen und die Definition des Potenzials für Neuentdeckungen in unserem Projektgebiet, das einen distriktweiten Umfang hat und neben der Stadt Yellowknife liegt, wo die Minen Con und Giant mehr als 14 Millionen Unzen Gold produziert haben.

Über Gold Terra Resource Corp

Gold Terra ist im Besitz sämtlicher Anteile am YCG-Projekt, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von 790 Quadratkilometern in weniger als 10 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife erstreckt. Das Unternehmen meldete im November 2019 eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung im Umfang von 735.000 Unzen Gold (Pressemeldung vom 4. November 2019). Das YCG-Projekt liegt innerhalb desselben Gürtels aus dem Archaikum, aus dem die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant insgesamt mehr als 14 Millionen Unzen Gold produzierten. Das YCG-Projekt liegt im Norden und Süden der Stadt und in demselben mineralisierten Gebiet wie die ehemaligen Produktionsstätten Con und Giant.

Nähere Informationen über das YCG-Projekt erhalten Sie auf unserer Website unter www.goldterracorp.com.

Für das Board of Directors,

DAVID SUDA

David Suda

President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Samuel Vella

Leiter der Unternehmenskommunikation

Tel: 604-689-1749 / Gebührenfrei: 1-855-737-2684

svella@terraxminerals.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung dar (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen, jedoch nicht immer können diese zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. an Variationen oder Verneinungen dieser Wörter und Ausdrücke erkannt werden oder sie beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, könnten, würden oder dürften.

Alle Aussagen mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die von Natur aus bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des erwarteten Zeitplans für die Handelsaufnahme unter dem neuen Namen und dem neuen Börsenkürzel des Unternehmens und der erwarteten Erschließung des YCG-Projekts des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und zukünftigen Ereignisse aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Lagebericht (MD&A) und Jahresinformationsformular des Unternehmens, die unter www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens verfügbar sind, wesentlich von den Erwartungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die zu einer wesentlichen Abweichung der die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung zur Verfügung standen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, aufgrund der inhärenten Ungewissheit von zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen zu setzen. Sofern dies nicht von den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und Vorschriften vorgeschrieben wird, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.

QUELLE: Gold Terra Resource Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50033

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50033&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88103X1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.