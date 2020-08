IRW-News: Thoughtful Brands Inc.: Thoughtful Brands übernimmt die zwei führenden Online-Handelsfirmen Golden Path & Wild Mariposa

IRW-PRESS: Thoughtful Brands Inc.: Thoughtful Brands übernimmt die zwei führenden Online-Handelsfirmen Golden Path & Wild Mariposa

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (20. August 2020) - Thoughtful Brands Inc. (CSE:TBI FWB: 1WZ1:GR; OTCQB: PEMTF) (das Unternehmen oder Thoughtful Brands) freut sich, den Abschluss der Transaktion zur Übernahme von Golden Path LLC (Golden Path) und Wild Mariposa LLC (Wild Mariposa) bekannt zu geben. Golden Path und Wild Mariposa sind private, wachstumsstarke Marken für natürliche Gesundheitsprodukte, die im Online-Handel direkt an die Endverbraucher in den Vereinigten Staaten abgegeben werden.

Die beiden Neuzugänge erweitern das Portfolio von Thoughtful Brands im Markt für Nutrazeutika und Hanf-CBD-Produkte. Das Unternehmen kann bereits auf eine Reihe von gut etablierten und erfolgreichen Hanf-CBD-Marken verweisen, zu denen auch Natures Exclusive in Nordamerika und Sativida in Spanien und Mexiko zählen. Die Produkte von Golden Path und Wild Mariposa werden alle auf Basis der Marktnachfrage und Produktqualität sorgfältig von Hand gefertigt. Jedes Produkt wird zusätzlich von Drittunternehmen auf seine Reinheit getestet und in den Vereinigten Staaten in GMP-zertifizierten Anlagen hergestellt.

Golden Path und Wild Mariposa werden derzeit von der Firma Unified Funding, LLC (Unified) betreut, die für Thoughtful Brands eine Reihe von Geschäftsaktivitäten im Online-Handel durchführt. Im Juni unterzeichnete das Unternehmen ein verbindliches Term Sheet zur Übernahme der Online-Handelsplattform Unified; damit wurde eine weitere strategisch wichtige Initiative zur Steigerung des Unternehmenswachstums gesetzt. Thoughtful Brands ist damit in der Lage, sein Geschäft für Gesundheitsprodukte auf internationaler Ebene rascher auszubauen und in neuen Märkten für natürliche Gesundheitsprodukte sowie in der Entwicklung neuer Produkte Fuß zu fassen.

Dank unserer Beziehung zu Unified verfügen wir über erstklassige Kompetenzen im Online-Handel und im Technologiebereich. Diese Marken sind nicht nur eine ideale Ergänzung zu unseren Produktlinien für natürliche Gesundheit, sondern ebnen uns auch den Weg zu kontinuierlichem Wachstum und machen uns zu einem Branchenführer, meint Ryan Hoggan, CEO von Thoughtful Brands. Ein verstärktes Augenmerk auf Konsummarken und die Erweiterung unserer Marktpräsenz sind unsere Kernstrategien und markieren den Wachstumskurs von Thoughtful Brands. Diese beiden Neuzugänge folgen auf eine Reihe von strategischen Übernahmen, die für unser größeres Ziel, neue Kunden auf internationaler Ebene zu erreichen und unsere Kompetenzen im Online-Handel zu stärken, ganz wesentlich sind.

Neben anderen aktuellen Erfolgen konnte Thoughtful Brands vor Kurzem über ein Joint Venture mit Franchise Cannabis Corp seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Über diese Partnerschaft wird Thoughtful Brands seine von Franchisenehmern hergestellten CBD-, Hanf- und Kosmetikprodukte über seine etablierte Online-Handelsplattform in der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen und im Vereinigten Königreich verkaufen bzw. vermarkten.

Einzelheiten zur Übernahme

Das Unternehmen hat Golden Path und Wild Mariposa im Rahmen von Kaufvereinbarungen erworben, die mit den entsprechenden Mitgliedern von Golden Path und Wild Mariposa mit Wirkung zum 19. August 2020 unterzeichnet wurden. Als Vergütung für die Übernahme sämtlicher in Umlauf befindlichen Mitgliedschaftsanteile an Golden Path und Wild Mariposa hat das Unternehmen jeweils 11.544.400 Stammaktien bzw. 15.055.600 Stammaktien (zusammen die Vergütungsaktien) emittiert. Die Vergütungsaktien wurden auf die bestehenden Mitglieder von Golden Path und Wild Mariposa zu einem vorab festgesetzten Preis von 0,195 CAD pro Aktie übertragen.

Das Unternehmen ist mit Golden Path, Wild Mariposa und deren jeweiligen Mitgliedern über den Fremdvergleichsgrundsatz verbunden. Die Transaktionen führen zu keiner grundlegenden Änderung für das Unternehmen bzw. haben zu keiner Änderung in den Besitzverhältnissen des Unternehmens im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sowie der Statuten der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange geführt. Das Unternehmen hat ein Verwaltungshonorar in Form von 266.000 Stammaktien des Unternehmens an einen Berater entrichtet, der bei den Transaktionen behilflich war.

Über Thoughtful Brands Inc.

Thoughtful Brands Inc. ist ein auf den Internethandel spezialisiertes Technologieunternehmen, das nach natürlichen Gesundheitsprodukten forscht, diese entwickelt, und über verschiedene Marken in Nordamerika und Europa vermarktet und vertreibt. Durch laufende strategische Übernahmen hat sich das Unternehmen bereits ein solides Standbein sowohl im CBD-Markt als auch im wachstumsstarken Markt für psychedelische Arzneimittel geschaffen. Thoughtful Brands ist Inhaber und Betreiber einer 110.000 Quadratfuß großen Produktionsanlage in Radebeul (Deutschland), wo ein hochqualifiziertes Team im Rahmen von klinischen Studien natürlich vorkommendes Psilocybin sowie weitere, in Psychedelika enthaltene Wirkstoffen für die Behandlung der Opiatabhängigkeit untersucht. Gleichzeitig werden zukünftige Geschäftschancen zur Herstellung von markenrechtlich geschützten Psilocybinprodukten sondiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

THOUGHTFUL BRANDS INC.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an info@thoughtful-brands.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, einschließlich der Pläne des Unternehmens, zusätzliche umsatzgenerierende natürliche Gesundheitsprodukte und Betriebe in Europa und in Nordamerika zu erwerben, um ein internationales Vertriebsnetz unter Verwendung seiner eCommerce-Technologieplattform aufzubauen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

