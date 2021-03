IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: Transcanna bringt an diesem Wochenende zwei der stärksten Cannabissorten auf den Markt

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: Transcanna bringt an diesem Wochenende zwei der stärksten Cannabissorten auf den Markt

VICE TV-Promis und mehr als 10.000 Fans werden erwartet

Vancouver, British Columbia, 26. März 2021 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:

TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lyfted Farms geben mit großer Freude die Markteinführung von zwei sehnlichst erwarteten neuen Produkten im kalifornischen San Diego an diesem Wochenende bekannt.

Die Firma Lyfted Farms, die in der Branche für ihre meisterhaften Anbaumethoden und ihre einzigartigen und kraftvollen exotischen Cannabisblütensorten bekannt sind, wird morgen Samstag, den 27. März 10.000 bestehenden und potenziellen Kunden auf dem Barona Raceway in der Nähe von San Diego zwei hochpotente neue Sorten präsentieren.

Die VICE TV-Promis Donkmaster Sage Thomas und Country C werden die Markteinführung direkt beim Publikum auf dem Raceway bewerben, wo eine limitierte Anzahl von Geschmacksproben vor Ort über einen lizenzierten Lieferservice zum Verkauf angeboten wird.

Die neuen THC-dominanten Sorten Carolina Cantaloupe und Heads Up Pro-Tree, die jeweils einen THC-Gehalt von 31 % und 25 % aufweisen, werden zu den potentesten THC-Sorten zählen, die 2021 auf den Markt kommen. Die entsprechenden Sorten sind Eigentum von Lyfted Farms und wurden bis dato noch nie von Kunden verkostet.

Diese Art der direkten Kundenbindung und des Beziehungsmanagements ist zentrales Thema unserer Marketingstrategie und damit heben wir uns auch vom Mitbewerb ab, meint Shaun Serpa, seines Zeichens Marketingleiter von Lyfted Farms. Wir sind aktiv vor Ort und in direktem Kontakt mit unseren Kunden - genau dort, wo sie ihre Leidenschaft wie das Drag Racing ausleben und ihre Idole wie Donkmaster und Country C feiern. So können sie sich direkt davon überzeugen, dass wirs drauf haben.

Donkmaster und Country C werden die Fans persönlich vor Ort begrüßen und die neuen Sorten am Sonntag, den 28. März in der COOKIES-Filiale in La Mesa im San Diego County promoten.

COOKIES ist mit mehr als 25 Geschäftslokalen in den Vereinigten Staaten eine der authentischsten und beliebtesten Cannabis-Lifestyle-Marken des Landes. Die Handelskette will ihre Präsenz im Einzelhandel im Jahr 2021 und in den Folgejahren massiv ausbauen.

Unmittelbar nach den exklusiven Einführungsveranstaltungen auf dem Barona Raceway und bei COOKIES startet der reguläre Vertrieb der neuen Sorten über weitere ausgewählte Lyfted Farms-Verkaufsstandorte.

Über TransCanna

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von TransCanna, Lyfted Farms, ist Kaliforniens authentische Cannabismarke, die mit ihrem Pioniergeist seit 1984 konstant die besten Cannabisblütengene und Anbaumethoden anbietet. Die exklusiven Cannabisblüten der Marke Lyfted Farms sind in ganz Kalifornien bei hochwertigen Einzelhändlern erhältlich. Mit seiner neuen Anbauanlage in Daly (Kalifornien) ist das Unternehmen nun aufgestellt, um eines der größten und effizientesten vertikal integrierten Cannabisunternehmen auf dem kalifornischen Markt zu werden.

Aktuelle Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie in unseren Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder der Website der CSE (www.thecse.com).

Für das Board of Directors:

Bob Blink, CEO

Corporate Communications:

Hybrid Financial @hybridtcan

irteam@transcanna.com

604-800-3589

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, wie z.B. Aussagen über zukünftige Erweiterungen und Kosteneinsparungen sowie Pläne bezüglich Produktionssteigerungen und Finanzierungen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage Daly, der Genehmigung einer Pro-Cannabis-Politik durch die Regierung, eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen und erhöhter Anbaukapazitäten, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche schwer vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den im Rahmen dieser zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen Zu den Risiken, die eine Abweichung der Ergebnisse von denen bewirken können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung genannt werden, gehören unerwartete Steigerungen der Betriebskosten, eine anhaltende Belastung der Landwirte aufgrund von Bränden und der Coronavirus-Pandemie sowie der Wettbewerb durch andere Einzelhändler. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich aller Finanzprognosen oder zukunftsgerichteten Finanzinformationen, gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und dienen dem Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen den kanadischen Wertpapierbehörden vorlegen muss. Diese Unterlagen wurden auf der Webseite www.sedar.com veröffentlicht.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

