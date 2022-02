IRW-News: Trench Metals Corp: Trench Metals identifiziert Vorkommen Peterson Rapids bei Uranprojekt Higgins Lake

IRW-PRESS: Trench Metals Corp: Trench Metals identifiziert Vorkommen Peterson Rapids bei Uranprojekt Higgins Lake

Vancouver (Kanada), 22. Februar 2022. Trench Metals Corp. (TSX-V: TMC, FWB: 33H2) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine detaillierte Untersuchung des Vorkommens Peterson Rapids durchführt, das sich auf dem Schürfrecht Higginson Lake Extension befindet. Diese radioaktive Zone befindet sich unmittelbar südöstlich der Stromschnellen zwischen Peterson und Higginson Lakes, etwa 11,3 km südöstlich von Charlebois Lake. Das Unternehmen ist vor allem daran interessiert, den Zusammenhang zwischen dem Vorkommen Peterson Rapids und der Zone Dianne (eine der vorrangigen Explorationszonen beim Projekt Higginson Lake) zu ermitteln, die etwa 5 km weiter nordwestlich liegt.

Das Vorkommen Peterson Rapids ist 340 ft (103,6 m) lang und wurde mittels 21 Schürfgräben entdeckt, die über die gesamte Länge der Zone gesprengt wurden. Ein 50 ft (15,2 m) langer Abschnitt dieser Zone wies auf einer Mächtigkeit von 4,2 ft (1,3 m) einen Durchschnittsgehalt von 0,10 % Triuranoctoxid auf. Ein 140 ft (42,7 m) langer Abschnitt eines anderen Teils der Zone ergab 0,35 % Triuranoctoxid auf 4,7 ft (1,4 m).

Darüber hinaus wurden 14 Bohrlöcher auf insgesamt 1.264 ft (385,3 m) beim Vorkommen gebohrt, um die Zone in der Tiefe zu erkunden. Von jedem Bohrloch wurden Proben für die Analyse entnommen. Es wurden Werte zwischen 0,05 % Triuranoctoxid auf 0,7 ft (0,2 m) in einer Tiefe von 114 ft (34,7 m) und 0,25 % Triuranoctoxid auf 2,9 ft (0,88 m) in einer Tiefe von 90 ft (27,4 m) verzeichnet. Das Gebiet befindet sich oberhalb eines gneisischen Granits, der in der Tiefe Bereiche mit rosa Pegmatit enthält. Die Bohrlochaufzeichnungen dokumentieren, dass die Proben vom Pegmatit entnommen wurden, der sich in einem quarzigen Biotitschiefer befindet (SMAD-Akte 1653).

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass dies eine neue Entdeckung beim Projekt Higginson Lake sein könnte, und beabsichtigt, nach dem Winter ein Bewertungsprogramm am Standort durchzuführen. Details des Arbeitsprogramms werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Fläche von etwa 5.900 ha und liegt 52 km nordöstlich der Stadt Stony Rapids, die über die Highways 905 und 964 erreichbar ist. Das Projekt beherbergt zwei historische, durch Bohrungen angezeigte Reserven von insgesamt 4.800.000 lbs Triuranoctoxid.*

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.

* Bei den oben aufgeführten historischen Mineralressourcenschätzungen wurden Kategorien angewendet, die nicht den aktuellen Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum gemäß National Instrument 43-101 entsprechen. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen diese als historische Mineralressourcenschätzungen behandelt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Mineralressourcenschätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass beim Projekt wirtschaftliche Lagerstätten vorhanden sind.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uran konzentriert. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. ist berechtigt, sich in der Uranregion Athabasca in Saskatchewan eine Beteiligung von 100 % an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten zu sichern: Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U308, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Gorilla Lake umfasst eine Grundfläche von knapp 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan und liegt unweit der Uranlagerstätte Shea Creek. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.

