IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion erhält 40-prozentige Preissteigerung für Erdgas

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion erhält 40-prozentige Preissteigerung für Erdgas

Verkaufspreis für Erdgas erreicht Rekordhoch von 17,93 USD /MCF

5. April 2022 - Vancouver, BC, Kanada - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (Frankfurt: Z62) hat kürzlich eine Preissteigerung für die Erdgasverkäufe aus seinem Erdgasfeld SASB erhalten. Mit Wirkung vom 1. April 2022 beträgt dieser nun 17,93 USD/MCF.

Im ersten Quartal 2022 lagen die Preise im Bereich von 13 USD/MCF, sodass der Preisanstieg rund 40% beträgt. Im Vergleich dazu lag der durchschnittliche Erdgasverkaufspreis 2021 bei rund 8,84 USD/MCF.

Als Ursachen für die gestiegenen Energiepreise sieht das Unternehmen die saisonbedingte Nachfrage, den Stopp der Nord-Stream-2-Pipeline zwischen Europa und Russland sowie den Ukraine-Konflikt an.

Außerdem prognostiziert eine kürzlich durchgeführte Studie der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), dass die Türkei in den nächsten 10 Jahren das höchste BIP-Wachstum aller OECD-Länder haben wird. Zurzeit verkauft das Unternehmen seine Produktion in der Türkei.

Der von GLJ erstellte Ressourcen- und Reservenbericht des Unternehmens zum 31. Dezember 2021 verwendet noch einen Gaspreis von 8-10 USD/MCF, was rund die Hälfte des aktuellen Preises ist.

CEO Art Halleran sagte:

Durch die fortlaufende Eskalation der Erdgaspreise in Europa und der Türkei sowie die Tatsache, dass die Welt sich von Russland als Erdgaslieferanten abwendet, sind wir sehr zuversichtlich, positive Ergebnisse aus unserem Erdgas-Bohrprogramm auf SASB, das noch im Laufe dieses Jahres erfolgen soll, verzeichnen zu können.

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Die NI 51-101 und andere Berichte des Unternehmens zu den Reserven (Stand: 31. Dezember 2021) und den voraussichtlichen Ressourcen (Stand: 31. Oktober 2021) können unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens abgerufen werden. GLJ hat 2P-Reserven von etwa 41 BCF für eine 100%ige Beteiligung am SASB-Gasfeld ermittelt, an dem das Unternehmen zu 49% beteiligt ist.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

