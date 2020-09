IRW-News: Trillium Gold Mines Inc. : OTC Markets Group begrüßt Trillium Gold Mines Inc. bei OTCQX

IRW-PRESS: Trillium Gold Mines Inc. : OTC Markets Group begrüßt Trillium Gold Mines Inc. bei OTCQX

NEW YORK - 9. September 2020 - OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), Betreiber von Finanzmärkten für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere, gab heute bekannt dass Trillium Gold Mines Inc. (TSX-V: TGM; OTCQX: TGLDF), ein Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaugebiet Red Lake im Norden Ontarios beschäftigt, hat sich für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert hat. Trillium Gold Mines Inc. stieg vom Pink®-Markt an die OTCQX auf.

Trillium Gold Mines Inc. beginnt heute den Handel an der OTCQX unter dem Symbol "TGLDF". US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens unter www.otcmarkets.com finden.

Ein Upgrade auf den OTCQX-Markt ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihren US-Investoren einen transparenten Handel bieten wollen. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglicht es ihnen gestraffte Marktstandards, die Berichterstattung ihres Heimatmarktes zu nutzen, um ihre Informationen in den USA zur Verfügung zu stellen. Um sich für den OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, der Best Practice der Unternehmensführung folgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Russell Starr, Präsident und CEO, betonte: "Wir freuen uns sehr, diesen zusätzlichen Handelsplatz zur Verfügung zu stellen, um die Liquidität insbesondere für unsere derzeitigen und zukünftigen US-Aktionäre weiter zu erhöhen. Trillium Gold wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, um den Shareholder Value zu steigern".

Securities Law USA, PC fungierte als OTCQX-Sponsor des Unternehmens.

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein in Britisch-Kolumbien ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im äußerst viel versprechenden Bergbaugebiet Red Lake im Norden von Ontario beschäftigt.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Wir ermöglichen es den Anlegern, problemlos über den Broker ihrer Wahl zu handeln, und ermöglichen es den Unternehmen, die Qualität der für die Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com

OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATS, die von OTC Link LLC, Mitglied FINRA/SIPC, betrieben werden.

