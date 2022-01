IRW-PRESS: Tripsitter Clinic Ltd: Tripsitter Clinic Ltd. meldet Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse, Marketingvereinbarung und Berufung von Richard Dolan zum Director

Toronto, Ontario, 10. Januar 2022: Tripsitter Clinic Ltd. (CSE: KETA) (FWB: UY0) (Tripsitter Clinic oder das Unternehmen), ein virtuelles Krankenhaus und Telegesundheitsunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens für eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) zugelassen wurden und der Handel am 5. Januar 2022 unter dem Symbol UY0 aufgenommen wurde.

Die Stammaktien des Unternehmens verfügen somit über zwei Notierungen: an der Canadian Securities Exchange (CSE) und an der FWB. Die FWB ist nach Umsatz, Rentabilität und Marktkapitalisierung eine der weltweit führenden internationalen Börsen und die größte Börse Deutschlands.

Diese Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein entscheidender Meilenstein für das Team. Es besteht bedeutende Nachfrage seitens europäischer Investoren nach Telegesundheitsplattformen wie der unseren, und wir freuen uns, dass es für diese Investoren nunmehr einfacher ist, an unserem Wachstum teilzuhaben, zumal wir unsere weltweite Präsenz weiter ausbauen, sagte Dr. John Huber, der CEO von Tripsitter Clinic.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen schloss am 7. Dezember 2021 eine Servicevereinbarung (die Servicevereinbarung) mit der MMG Market Medium GmbH & Co. KG (MMG) ab, nach welcher MMG Marketing- und Beratungsleistungen erbringen wird, unter anderem Investor-Relations-Services, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens am Markt zu verbessern. Die Bedingungen der Servicevereinbarung mit MMG umfassen eine anfängliche Zahlung von EUR 200.000 für eine Laufzeit von vier bis sechs Wochen, beginnend im Januar 2022. Die Servicevereinbarung kann nach Ermessen des Unternehmens um weitere Laufzeiten verlängert werden.

Veränderungen im Board of Directors

Am 13. Dezember 2021 schied Andrew Parks aus dem Board of Directors des Unternehmens aus. Am 14. Januar 2022 schied Roger Daher aus dem Board of Directors aus. Das Unternehmen freut sich sehr, die Berufung von Richard Dolan in das Board of Directors bekannt zu geben.

Richard ist ein Veteran mit fünfundzwanzig Jahren Erfahrung, ein weltbekannter Vordenker, Autor und Coach im Bereich Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten und Leistung. Richard ist Co-Autor von Performance: Codifying Human Excellence Through Sport Psychology erschienen bei Routledge, und war als Leistungsberater für Profisportler im MLB, der F1, der NHL und der NBA tätig, wo er drei NBA-Championship-Ringe gewann, zwei mit Miami Heat und einen mit den Los Angeles Lakers). Meine Lebensaufgabe ist es, Menschen zu ermächtigen, ihr Denken wieder an Spitzenleistung auszurichten, und TripSitter ist auf bestem Weg, genau das zu tun, meinte Dolan. Mit der Entwicklung von Modalitäten und der Schaffung neuer Mittel, um allen Menschen Zugang zu seinem einzigartigen Serviceangebot im Bereich der stetig wachsenden Welt von Erfahrungen und Behandlungen mit psychedelischer Ausrichtung zu verschaffen, leistet TripSitter solide Arbeit, und ich freue mich sehr, an dieser Aufgabe mitwirken zu können, so Dolan abschließend.

Weitere Informationen über Tripsitter Clinic erhalten Sie hier: https://www.tripsitter.clinic/.

Über Tripsitter Clinic Ltd.

TripSitter ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Tripsitter Clinic Corp., als beratende virtuelle Klinik und Telegesundheitsplattform tätig und vernetzt interessierte Patienten mit einem zugelassenen Arzt in den Vereinigten Staaten, der ein Behandlungsprogramm mit niedrigdosierter, oral verabreichter Ketamin-Medikation verordnen kann. Die zugelassenen Ärzte der Plattform beraten und besprechen sich mit dem Hausarzt des interessierten Patienten, sofern dieser für die Behandlung zugelassen wird. TripSitter erfüllt nicht die Funktion eines Hausarztes und fordert während des Aufnahmeprozesses zu Beginn von jedem interessierten Patienten, seine Informationen an seinen Hausarzt weiterzugeben. Der Hausarzt wird dem Patienten von dessen eigenem Arzt zugewiesen. TripSitter ist stolz darauf, an der Spitze dieser aufkommenden Welle beratender Medizin zu stehen; dabei werden der Zugang der Patienten und die Behandlungsqualität priorisiert und eine international anerkannte Plattform eingesetzt, über die eine Ferndiagnose und -überwachung der Patienten möglich ist. Die Plattform von TripSitter, TripSitter.Clinic, ist eine mobile, reaktive Web-Applikation, die als eine virtuelle Klinik fungiert und Patienten mit zugelassenen Ärzten verbindet. TripSitter.Clinic wird über eine SaaS-Plattform betrieben, die zwischen dem Patienten und dem Arzt vermittelt.

Dr. John Huber

CEO

CEO

