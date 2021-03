IRW-News: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold erweitert technisches Team und benennt Chief Technical Officer

IRW-PRESS: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold erweitert technisches Team und benennt Chief Technical Officer

Vancouver, B.C., Kanada, 9. März 2021 - Triumph Gold Corp (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) berichtet, dass es ein technisches Team aus fest angestellten Fachkräften zusammengestellt hat, das sich darauf konzentriert, das zu 100 % unternehmenseigene, über den Straßenweg zugängliche Projektgebiet Freegold Mountain im rohstoffreichen Kupfer-Gold-Gürtel Dawson Range im Yukon, Kanada, voranzubringen. Das Vorzeigeprojekt beherbergt drei NI 43-101-konforme Minerallagerstätten und deckt einen großen Bereich der Verwerfungszone Big Creek ab, einer regionalen Struktur, die direkt mit einer epithermalen Gold- und Silbermineralisierung sowie einer goldhaltigen Porphyr-Kupfer-Mineralisierung in Zusammenhang steht.

Seit er im Juni 2020 als Lead Director zum Unternehmen kam, hat Brian Bower ein erfahrenes Geologenteam zusammengestellt, das mit Jesse Halle, VP Exploration, zusammenarbeitet. Brian Bower hat daran gearbeitet, unser Verständnis nicht nur des Projekts Freegold Mountain, sondern auch des gesamten Bezirks Dawson Range erheblich voranzubringen, während wir Triumphs Landbeteiligungen in dem Gebiet erweitern, sagte John Anderson, Chairman und CEO. Brians Erfolg beim Aufbau starker technischer Teams wird durch die Entdeckung und Erschließung von Projekten wie New Golds Mine New Afton und das Projekt Blackwater sowie bedeutsame Beiträge zu den Lagerstätten South Kemess, Mount Milligan und Casino, unterstützt.

Zusammen mit der Erweiterung des technischen Teams hat Brian Bower letzten Oktober offiziell das technische Büro von Triumph Gold in Kelowna, BC, eröffnet, wobei Brian May zum Chief Geoscientist und Marty Henning zum Haupt-Geologen benannt wurden.

Brian May verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration, der Bewertung von Bergbauprojekten, fortgeschrittener geologischer Modellierung, technischem Schreiben und der Produktionsgeologie in ganz BC, Nevada, Arizona und Kalifornien. Dadurch, dass ich mit Brian May bei New Afton und Blackwater gearbeitet habe, weiß ich, welches Glück wir haben, dass er Teil des Teams von Triumph Gold ist. Brian hat ein tiefgehendes Verständnis der Geologie der Kordilleren und kann komplexe geologische Umgebungen vereinfachen. Sein Wissen über fortschrittliche Explorationstechniken und Modellerstellung war für Triumph und das Projekt Freegold Mountain bereits bedeutend, sagte Brian Bower.

Marty Henning hat ebenfalls 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Mineralexploration, einschließlich umfassender Erfahrung beim Untertagebau, und kann die Lücke zwischen Mineralentdeckung bis zur Minenerschließung und Produktion schließen. Marty war insbesondere an der Erschließung, Konstruktion, Produktion und Wiedernutzbarmachung der Block-Cave-Mine New Afton in Kamloops beteiligt. Ich habe auch eng mit Marty Henning bei New Afton zusammengearbeitet. Triumph Gold hat einen einzigartigen und spezialisierten Geologen für die Arbeit mit dem technischen Team gefunden. Martys technische Erfahrung und Stärke bei der Betreuung anderer wird entscheidend dazu beitragen, dass unser technisches Team das Mineralpotenzial des Projekts Freegold Mountain verstehen und das Projekt voranbringen kann, fügte Brian Bower hinzu.

Die Kelowna-Gruppe hat eng mit Triumph Golds bestehendem technischem Team zusammengearbeitet, um neue Ziele aufzustellen und die bereits beeindruckenden Ressourcen auf dem Projektgebiet Freegold Mountain zu erweitern. Die Gruppe hat die Projektdaten der vergangenen 80 Jahre, darunter Daten zur Exploration und Bohrungen von 142.000 Metern, akribisch überprüft und schließt jetzt seine Pläne für ein aufregendes Programm für 2021, bestehend aus Ressourcenerweiterung und -entdeckung, ab, sagt Jesse Halle, VP Exploration. Die Gruppe nutzt vereinte Kräfte und neue Technologien für ein effektives Wachstum der bekannten Ressourcen und wichtigen Gebiete für die Exploration auf dem 200 Quadratkilometer großen Projekt Freegold Mountain sowie Tad/Toro und das kürzlich erworbene Konzessionsgebiet Big Creek, die alle im Kupfer-Gold-Bezirk Dawson Range liegen, zu erschließen.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass Graeme Hopkins zum Chief Technical Officer von Triumph Gold Corp befördert wurde. Graeme kam 2008 als GIS und Datenbank-Manager zum Unternehmen. Im Laufe der Geschichte des Unternehmens hatte Graeme unzählige wichtige Positionen inne und hat erheblich zu unserem Erfolg beigetragen, sagte John Anderson, CEO. Er fügte noch hinzu: Wir waren nie zuvor so zuversichtlich, was unsere Vermögenswerte im Boden anbelangt; unterstützt durch ein erstklassiges technisches Team sind wir in einer hervorragenden Position, um unsere Projekte voranzubringen, und freuen uns sehr, dass Triumphs Pläne vorangehen.

Über Triumph Gold Corp.

Triumph Gold Corp. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem großflächigen Landpaket im bergbaufreundlichen Yukon. Das zu 100 % unternehmenseigene, über Straßen zugängliche Vorzeigeprojekt Freegold Mountain liegt im Dawson Range und beherbergt drei NI 43-101-konforme Minerallagerstätten (Nucleus, Revenue und Tinta Hill). Das Projekt deckt einen umfangreichen Bereich der Verwerfungszone Big Creek ab, einer nord-westlich verlaufenden Struktur, die in direktem Zusammenhang mit einer epithermalen Gold- und Silbermineralisierung sowie einer goldhaltigen Porphyr-Kupfermineralisierung steht. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Managementteam geführt wird, konzentriert sich auf die Wertschöpfung durch die Weiterentwicklung seines strategischen Gold First-Explorationsprogramms. Weitere Informationen finden Sie unter triumphgoldcorp.com.

Für das Board of Directors

gez.: John Anderson

John Anderson, Executive Chairman und interimistischer CEO

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

John Anderson, Executive Chairman

Triumph Gold Corp.

(604) 218-7400

janderson@triumphgoldcorp.com

Nancy Massicotte

IR Pro Communications Inc.

(604) 507-3377

nancy@irprocommunications.com

Mars Investor Relations

(647) 557-6651

tig@marsinvestorrelations.com

1100 - 1111 Melville Street

Vancouver, BC, Kanada, V6E 3V6

Tel: 604.893.8757

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

