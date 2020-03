IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf erhält Mitteilung über einen Zahlungsverzug, eine Untersuchung des Verzugsfalls und einen Vorbehalt der Rechte

VERNON, BC, 23. März 2020. True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft Lind Asset Management XV, LLC (der Kreditgeber), die von der alternativen Vermögensverwaltungsfirma The Lind Partners, LLC verwaltet wird, dem Unternehmen im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung über eine Wandelanleihe vom 12. Februar 2019 und der Verzichts-, Veränderungs- und Nachtragserklärung vom 7. Oktober 2019 (zusammen die Kreditvereinbarung) eine schriftliche Mitteilung über einen Zahlungsverzug, eine Untersuchung des Verzugsfalls und einen Vorbehalt der Rechte (Notice Event of Default, Investigation of Event of Default and Reservation of Rights) (die Forderungsmitteilung) übermittelt hat.

Laut dem Schreiben des Kreditgebers hat das Unternehmen ab dem 23. März 2020 (das Mitteilungsdatum) zwei Geschäftstage Zeit, um alle Versäumnisse im Rahmen der Kreditvereinbarung nachzuholen, wobei das wesentliche Versäumnis die umgehende Zahlung von 250.000 Dollar ist, die am 21. März 2020 fällig war. Der Kreditgeber hat das Unternehmen ebenfalls aufgefordert, innerhalb von fünf Geschäftstagen ab dem Mitteilungsdatum bestimmte Finanzinformationen bereitzustellen.

Der Kreditgeber hat dem Unternehmen - ohne Verzicht auf seine Rechtsansprüche gemäß der Kreditvereinbarung - mitgeteilt, dass er nicht beabsichtigt, bis nach dem 27. März 2020 weitere Maßnahmen zu ergreifen. Nach diesem Datum kann der Kreditgeber ihm alle nach der Kreditvereinbarung zustehenden Rechte geltend machen.

Das Unternehmen prüft die Forderungsmitteilung und sondiert seine Optionen. Derzeit kann nicht zugesichert werden, welche Alternativen, wenn überhaupt, vom Unternehmen verfolgt werden könnten. Es kann zudem nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen mit dem Kreditgeber eine Lösung erzielen wird und wie die Bedingungen einer solchen möglichen Lösung aussehen würden.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen für Menschen und ihre Haustiere.

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist eines globales Unternehmen für Heimtierpflege, das Wellness-Produkte mit einem pflanzlichen Fokus anbietet, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Anleger :

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleaf.com

Büro: 778-475-5323 x201

Medienanfragen: media@trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51313

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51313&tr=1

