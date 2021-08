IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf kündigt Handelsverbot für das Management gemäß National Policy 12-203 an

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf kündigt Handelsverbot für das Management gemäß National Policy 12-203 an

Vernon, KANADA - 30. Juli 2021 - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die British Columbia Securities Commission (Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia) (die BCSC) dem Antrag des Unternehmens auf Erteilung eines Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order, das MCTO) stattgegeben hat.

Wie bereits am 26. Juli 2021 angekündigt wurde, stellte das Unternehmen den Antrag auf Erteilung des MCTO aufgrund einer Verzögerung bei der Fertigstellung und Einreichung seiner geprüften Betriebs- und Finanzergebnisse für das zum 31. März 2021 endende Geschäftsjahr, der entsprechenden Begleitunterlagen (Managements Discussion and Analysis) und der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen der Jahresabschluss), deren Einreichungsfrist am 29. Juli 2021 ablief.

Das MCTO beschränkt den gesamten Handel mit Wertpapieren des Unternehmens - direkt oder indirekt - durch den Chief Executive Officer, den Chief Financial Officer und die Board-Mitglieder des Unternehmens, bis das Unternehmen den Jahresabschluss eingereicht hat und das MCTO aufgehoben wurde. Das MCTO hat keine Auswirkungen auf die Fähigkeit von Aktionären, die keine Insider des Unternehmens sind, mit ihren Wertpapieren zu handeln. Die zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden könnten jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, ein allgemeines Handelsverbot für alle Wertpapiere des Unternehmens verhängen.

Das Unternehmen geht davon aus, seinen Jahresabschluss einreichen zu können, sobald er vorliegt, aber in jedem Fall spätestens am 29. September 2021 (zweimonatiger Zeitraum gemäß NP 12-203). Das Unternehmen bestätigt, dass es während der Gültigkeit des MCTO den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders nachkommen wird, solange es sich in Verzug befindet. Dazu gehört auch die Herausgabe von zweiwöchentlichen Statusberichten in Form von Pressemeldungen. Darüber wird das Unternehmen für den Fall, dass es während des Zeitraums, in dem es hinsichtlich der Einreichung des Jahresabschlusses in Verzug ist, seinen Gläubigern Informationen bereitstellt, auch entsprechende Material Change Reports (Anm.: Berichte über wesentliche Änderungen) mit diesen Informationen auf SEDAR einreichen. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine wesentlichen Informationen über die Angelegenheiten des Unternehmens gibt, die zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück in Lumby (BC, Kanada) aus durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

1 (250) 275-6063

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen den Audit möglicherweise nicht abschließen und die Jahresberichte nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht einreichen kann; dass für das Unternehmen ein allgemeines Handelsverbot erteilt wird, falls die Jahresberichte nicht abgeschlossen und eingereicht werden; und andere damit verbundene Risiken, wie in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt. Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diese vorsorglichen Hinweise und andere hierin enthaltene Warnhinweise oder Faktoren eingeschränkt, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder, selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden, dass sie die erwarteten Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der geplanten Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

