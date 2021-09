IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf sichert sich ersten Kunden für sein auf Mikro-Züchter ausgerichtetes Markteinführungsprogramm

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf sichert sich ersten Kunden für sein auf Mikro-Züchter ausgerichtetes Markteinführungsprogramm

Backwoods BC Bud schließt sich dem ersten Programm seiner Art an, das Craft-Cannabiszüchtern die Dienstleistungen bieten wird, die sie für den Eintritt in den Einzelhandelsmarkt benötigen

28. September 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen) hat Backwoods BC Bud gemäß einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) datiert mit 15. September 2021 in sein neues Programm aufgenommen, das auf die Unterstützung von Mikro-Züchtern bei der Markteinführung ihrer Produkte abzielt. Das Programm bietet Qualitätssicherung und behördliche Beratung, mikrobielle Behandlung, für Craft-Cannabis geeignete manuelle Verpackungslinien und Support beim nationalen Vertrieb.

Zum Auftakt des Programms arbeitet True Leaf mit einer von Kanadas führenden Meisterzüchterinnen zusammen. Tara Kirkpatrick ist Eigentümerin und Betreiberin von Backwoods BC Bud, eines Mikro-Anbaubetriebs mit Sitz in Prince George.

True Leaf ist begeistert, unser neues Programm mit Tara und ihrem Team bei Backwoods BC Bud in Gang zu bringen, sagt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. Wir freuen uns darauf, weitere Beziehungen mit der Craft-Cannabisgemeinschaft aufzubauen und zu pflegen, während wir weitere Kunden für unsere Markteinführungsdienstleistungen in unserer Anlage in Lumby gewinnen.

Das Markteinführungsprogramm von True Leaf stellt eine Lösung für die vielen Einschränkungen und Hindernisse dar, die Mikro-Züchter daran hindern, ihre Produkte auf den Markt zu bringen, erklärt Tara Kirkpatrick, Eigentümerin von Backwoods BC Bud. Die Dienstleistungen und das Fachwissen von True Leaf bieten uns einen effizienten und wirtschaftlichen Weg auf den Markt, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was wir lieben: den Anbau von Craft-Cannabis.

Wir sind der Ansicht, dass die Lizenzierung von Mikro-Betrieben das wachstumsstärkste Segment innerhalb des staatlichen Systems darstellt, meint Andrew Gordon, Vice President of Strategic Growth von True Leaf. Es gibt mittlerweile mehr als 50 lizenzierte Mikro-Züchter in British Columbia, über 200 in ganz Kanada und Hunderte mehr, die auf ihre Lizenz warten.

Andrew weiter: Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage der Verbraucher nach lokalen, handwerklich angebauten Craft-Produkten groß ist; die kleinen Zuchtbetriebe stehen aber immer noch vor enormen Herausforderungen, wenn sie ihre Produkte in das Sortiment und in die Regale von Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada bringen wollen. Das Markteinführungsprogramm von True Leaf bietet eine innovative Lösung, die attraktive und nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten für die Craft-Cannabisgemeinschaft schafft.

Die MOU sieht vor, dass die Bruttogewinne aus dem Verkauf der Produkte von Backwoods BC von den Parteien geteilt werden. Daher ist der finanzielle Wert der MOU zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Die MOU endet entweder mit der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die die MOU ersetzt, im gegenseitigen Einvernehmen beider Parteien oder am 31. Dezember 2021, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird von 19.500 Quadratfuß großen Anlage in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: media@trueleafbrands.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada, den Erhalt der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel und den erwarteten Markt für Craft-Cannabis Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob Andrew Gordon die Sicherheitsprüfung erfolgreich durchlaufen und die Genehmigung von Health Canada erhalten wird; ob das Unternehmen eine bundesstaatliche Verkaufslizenz von Health Canada erhält; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61687

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61687&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785F2098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.