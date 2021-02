IRW-News: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics beruft Dr. Joel Castellanos zum klinischen Berater

IRW-PRESS: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics beruft Dr. Joel Castellanos zum klinischen Berater

La Jolla, Kalifornien - 11. Februar 2021 - Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) (Tryp oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffverbindungen im klinischen Stadium für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beratungsvereinbarung mit Dr. Joel Castellanos unterzeichnet hat, einem bekannten Arzt des Fachbereichs für chronische Schmerzen am Medical Center der University California, San Diego (UC San Diego); Dr. Castellanos wird damit Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens. Er wird die klinische Entwicklung von TRP-8802 von Tryp für Indikationen mit neuropathischen Schmerzen unterstützen. Dr. Castellanos ist der Hauptautor von Chronic pain and psychedelics: a review and proposed mechanism of action [Chronische Schmerzen und Psychedelika: Überblick und Vorschlag einer Handlungsweise], online in Regional Anesthesia & Pain Medicine vom 4. Mai 2020 veröffentlicht.

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Tryp bei seinem Psilocybin-Programm zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, einem Schmerztyp, der im Nerv selbst entsteht und beispielsweise Phantomschmerzen umfasst. Diese Erkrankungen sind weit verbreitet und mit den momentan verfügbaren Arzneimitteln besonders schwer zu behandeln, erklärte Dr. Castellanos. Es liegt auf der Hand, dass wir erheblichen Bedarf an effizienteren und sichereren Behandlungsoptionen haben. Psychedelische Arzneimittel, die in Verbindung mit Psychotherapie eingesetzt werden, sind eine der viel versprechendsten neuen Therapien, die bei diesen Erkrankungen untersucht werden.

Wir sind absolut begeistert, dass wir nun mit Dr. Castellanos zusammenarbeiten werden, meinte Dr. Jim Kuo, der CEO von Tryp. Dr. Castellanos ist ein äußerst erfahrener Kliniker und ein führender Wissenschaftler bei der Untersuchung von Psilocybin bei neuropathischen Schmerzzuständen, also einem unserer beiden Kerngebiete.

Über Dr. Joel Castellanos:

Dr. Joel Castellanos, MD, ist zugelassener Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin mit Zusatzspezialisierung auf Schmerzmedizin. Dr. Castellanos ist Mitglied der Psychedelics and Health Research Initiative [Forschungsinitiative Psychedelika und Gesundheit] am PHRI der UC San Diego, einer interdisziplinären und fachbereichsübergreifenden Kooperation an der UC San Diego.

Dr. Castellano ist außerdem Associate Professor im Fachbereich Anästhesiologie der School of Medicine der UC San Diego. Dr. Castellanos unterweist Fellows der Schmerzmedizin sowie Medizinstudenten und Assistenzärzte mit Rotation auf Schmerzstationen. Dr. Castellanos durchlief seine Spezialisierung (Fellowship) im Bereich Schmerzmedizin an der School of Medicine der UC San Diego. Er absolvierte seine Facharztausbildung in Physikalischer und Rehabilitativer Medizin an der Medical School der University of Michigan, an welcher er auch ein zweijähriges Programm im Gesundheitsmanagement abschloss. Dr. Castellanos erhielt seinen Medizinabschluss am College of Medicine der University of Toledo in Ohio. Er ist zugelassener Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie für Schmerzmedizin.

Dr. Castellanos ist aktives Mitglied in zahlreichen medizinischen Organisationen, unter anderem der American Academy of Pain Medicine, der American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, der International Association for the Study of Pain und der North American Neuromodulation Society.

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Wirkstoffverbindungen mit bekanntem Aktivitäts- und/oder Sicherheitsprofil für die Behandlung seltener Krankheiten und anderer Krankheiten mit hohem, nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist. Der Schwerpunkt des Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders- (PFN)-Programms von Tryp liegt auf der Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrisch basierter Störungen. Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind.

Abgesehen von seinem PFN-Programm entwickelt Tryp auch TRP-1001, eine orale Formulierung von Razoxan zur Behandlung von Weichteilsarkomen. Weichteilsarkome sind eine seltene und vielfältige Gruppe von Tumoren, die etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen und sieben Prozent bei Kindern ausmachen. Angesichts der Häufigkeit von Weichteilsarkomen in den USA ist Tryp der Auffassung, dass es sich um eine seltene Krankheit handelt und TRP-1001 den Status eines Orphan-Arzneimittels erhalten sollte.

Anfragen richten Sie bitte an:

T: 1-833-811-TRYP (8797)

E: investors@tryptherapeutics.com

W: www.tryptherapeutics.com

Ansprechpartner:

Anfragen richten Sie bitte an:

TRYP Investor Relations

T: 1-833-811-TRYP (8797)

E: investors@tryptherapeutics.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen in Bezug auf den voraussichtlichen Abschluss der Platzierung, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. In einigen Fällen, jedoch nicht notwendigerweise in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "dürften", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden". Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Tryp zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts von Tryp, der unter www.sedar.com abrufbar ist, ausführlicher beschrieben sind. Diese Faktoren erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Liste der Faktoren darzustellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Tryp ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56675

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56675&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89854F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.