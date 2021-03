IRW-News: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics ernennt Luke Hayes zum Chief Financial Officer

IRW-PRESS: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics ernennt Luke Hayes zum Chief Financial Officer

La Jolla, Kalifornien - 9. März 2021 - Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) (Tryp oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Identifikation und Entwicklung von Wirkstoffen in der klinischen Phase für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Luke Hayes zum Chief Financial Officer ernannt hat.

Herr Hayes ist seit mehr als 20 Jahren in der Life-Science-Branche tätig und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Technologietransfer, Risikokapital und Finanzen. Er begann seine Karriere im Business Development bei Dow Chemical mit Verantwortung für Pharmakunden wie Lilly und AbbVie. Er beschäftigte sich mehr als ein Jahrzehnt mit Risikokapitalinvestitionen und unterstützte gleichzeitig eine Vielzahl von Unternehmen als Director oder Berater. Herr Hayes besitzt fundierte Kenntnisse über Unternehmensfinanzierungen und Kapitalbildung und verfügt über weitreichende Kontakte in der Life-Science-Branche.

Greg McKee, seines Zeichens Executive Chairman des Unternehmens, sagt dazu: Ich habe persönlich mit Luke zusammengearbeitet und weiß, dass er ein Höchstmaß an Integrität und Arbeitsmoral besitzt. Angesichts seiner Kenntnisse in Sachen Finanzen und seiner weitreichenden Kontakte im Life Sciences- und Kapitalmarktsektor werden wir auf größere Kapitalnetzwerke in den USA zugreifen können, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen, während wir unsere klinische Entwicklungspipeline vorantreiben und unsere Aktionärsbasis in den USA ausbauen.

In Verbindung mit seiner Ernennung wurden Herrn Hayes insgesamt 1.500.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt. Die Optionen können bis zum 8. März 2031 (vorbehaltlich bestimmter Freigabebeschränkungen) zum Preis von 0,79 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Sie unterliegen den Bestimmungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Wirkstoffverbindungen mit etabliertem Aktivitäts- und Sicherheitsprofil für die Behandlung seltener Krankheiten und anderer Krankheiten mit nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist. Der Schwerpunkt des Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders- (PFN)-Programms von Tryp liegt auf der Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrisch basierter Störungen. Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind.

Abgesehen von seinem PFN-Programm entwickelt Tryp auch TRP-1001, eine orale Formulierung von Razoxan zur Behandlung von Weichteilsarkomen. Weichteilsarkome sind eine seltene und vielfältige Gruppe von Tumoren, die etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen und sieben Prozent bei Kindern ausmachen. Angesichts der Häufigkeit von Weichteilsarkomen in den USA ist Tryp der Auffassung, dass es sich um eine seltene Krankheit handelt und TRP-1001 den Status eines Orphan-Arzneimittels erhalten sollte.

