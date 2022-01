IRW-News: TUGA Innovations, Inc.: TUGA Innovations ernennt Ross Plummer zum Chief Marketing Officer

IRW-PRESS: TUGA Innovations, Inc.: TUGA Innovations ernennt Ross Plummer zum Chief Marketing Officer

Vancouver, BC, und Lissabon, Portugal - (20. Januar 2022) - TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (TUGA oder das Unternehmen), das mit seinem neuen Elektrofahrzeug-Typ (EV) TUGA Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität bietet, freut sich, die Ernennung des erfahrenen Marketingexperten Ross Plummer zum Chief Marketing Officer und Mitglied des leitenden Managements bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat ein elektrisches dreirädriges Fahrzeug entworfen, das mit einer innovativen, erweiterbaren Hinterachse als Standardfahrwerk und austauschbaren Aufbauten ausgestattet ist, um so eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern, die beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsgebiete auftreten. Mit dem TUGA plant das Unternehmen, Transport und digitale Konnektivität in einer fortschrittlichen Mobilitätslösung für urbane Fahrzeuge zu kombinieren: Ein effizientes urbanes Pendlerfahrzeug, das auf einer flexiblen, modularen Plattform basiert, die für den Pendler-, Ride-Share-, Auslieferer-, Taxi-, Miet- und Freizeitmarkt konfiguriert werden kann.

Herr Plummer tritt dem wachsenden Team von TUGA zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, da das Unternehmen mit der Umsetzung seines strategischen Plans beginnt, eine branchenführende Rolle auf dem Elektrofahrzeugmarkt einzunehmen.

César Barbosa, VP und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns sehr, Ross an Bord zu haben. Das war Schicksal. Er ist ein Experte für integriertes Marketing und wird unser Unternehmen durch seine Energie beflügeln. Er ist schon lange in der Werbebranche und seine Begeisterung, eine Breakout-Marke zu entwickeln und zum Erfolg zu führen, ist spürbar.

Ross Plummer arbeitete in den erfolgreichsten Agenturen der Branche, zehn Jahre bei Wieden+Kennedy in Amsterdam und Portland, wo er für Nike die Abteilung Globaler Fußball leitete, sowie bei Droga 5 in New York. Außerdem zeichnete er für die integrierte Produktion für den Digitalshop R/GA in London verantwortlich. Er ist auch Filmproduzent und hat zuletzt den Film KIPCHOGE, The Last Milestone, für den britischen Giganten INEOS bei der Ridley Scott Creative Group, Amsterdam, die er gründete und drei Jahre lang als Managing Director leitete, entwickelt und produziert.

Als mir das Team von TUGA erläuterte, was sie vorhatten, war ich verblüfft, bemerkt Plummer. Die Aussicht, die Marke aufzubauen und der Welt vorzustellen, war eine Ehre und ich musste nicht lange überlegen. Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit und wir haben bereits große Fortschritte gemacht. Das ist ein ganz besonderes Team. Das Fachwissen ist enorm und es gibt nur sehr wenige Hindernisse, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen.

John Hagie, CEO von TUGA Innovations, fügte hinzu: Die angestrebten Meilensteine werden täglich erreicht, und der Optimismus ist ansteckend. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Börsengangs an der kanadischen und der deutschen Börse wecken wir zunehmend Interesse und gewinnen an Momentum und stärken gleichzeitig das Marktbewusstsein. Unsere Absicht ist, ein ernstzunehmender Mitspieler auf dem Elektrofahrzeugmarkt zu werden, und wir wollen diese einmalige Chance nutzen, wenn sich die großen Volkswirtschaften für den Wechsel zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen bereitmachen. Im Hinblick auf diese sich ständig verändernde Realität begrüßen wir Ross im Team, da er unserer Meinung nach entscheidend dazu beitragen wird, die Ziele zu erreichen, die wir uns und unseren Aktionären gesetzt haben.

In diesem Zusammenhang gibt das Unternehmen auch das Ausscheiden des Mitgründers Edmundo Norbre aus dem Board of Directors bekannt. John Hagie, CEO von TUGA, wurde ernannt, die vakante Position im Board of Directors zu besetzen, um die Berichterstattung und die Governance zu rationalisieren und zu beschleunigen. TUGA dankt Herrn Norbre für seine Unterstützung im Board und die fortgesetzte Unterstützung als geschätztes und engagiertes Mitglied des Advisory Boards.

Das Team von TUGA freut sich über Engagement, Fragen und Interesse. Bleiben Sie in Kontakt und laden Sie alle, die an unserer Geschichte interessiert sein könnten, ein, uns unter www.tugainnovations.com zu besuchen und sich zu registrieren, um aktuelle Informationen über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte zu erhalten.

Für das Board of Directors,

~John Hagie~

John Hagie

Chief Executive Officer & Director

TUGA Innovations, Inc.

Im Rahmen der Meldepflichten des Unternehmens als öffentlicher Emittent können die laufenden Finanzberichte und wesentlichen Offenlegungen unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA)

TUGA ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, mit Schwerpunkt auf Konzeption, Design und Produktion von speziellen Elektrofahrzeugen zur Verbesserung der städtischen Mobilität. Das Unternehmen möchte die Schwierigkeiten bei der städtischen Mobilität durch die Entwicklung eines dreirädrigen, vollelektrischen Fahrzeugs mit 2 Sitzplätzen bewältigen. Das Fahrzeug ist aus Gründen der Agilität nicht breiter als ein Motorrad und hat eine zum Patent angemeldete, erweiterbare Hinterachse für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Das Fahrzeug wird fortschrittliche Konnektivitätstechnologie besitzen, um optimale Sicherheit, Leistung, Umweltauswirkungen, Komfort, Wartung und Navigation zu bieten. Das TUGA-Fahrzeug ist für eine geschätzte Reichweite von 160 km und eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/Stunde ausgelegt, bietet den Komfort eines Autos und mehr Schutz als ein Motorrad. Es basiert auf einer austauschbaren, multifunktionalen Plattform mit verschiedenen Karosserien. Mehr erfahren können Sie unter: https://tugainnovations.com/.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

TUGA Investor Relations

Tel: +1 415.799.7911

E-Mail: info@tugainnovations.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, sofern sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie Ziel, anstreben, können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf den Fortschritt der TUGA-Entwicklung und die Kommerzialisierung der Automobilkonzepte des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die angesichts ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden und die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 30. November 2021 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, u.a. von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63713

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63713&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89904W1095

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.