IRW-News: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. plant nach Erwerb von Projekt Bergby in Schweden 9.000 m an Bohrungen

IRW-PRESS: United Lithium Corp.: United Lithium Corp. plant nach Erwerb von Projekt Bergby in Schweden 9.000 m an Bohrungen

Magnetische und radiometrische Flugvermessungen zur Unterstützung der Identifizierung von Strukturen, Geologie und Alteration

Metallurgische Testarbeiten geplant, um Gewinnung von Lithium und Nebenelementen für Tantal, Cäsium und Niob zu quantifizieren

Vancouver (British Columbia) - 24. Februar 2021. United Lithium Corp. (CSE: ULTH, OTC: ULTHF, FWB: 0UL) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es davon ausgeht, den bereits zuvor gemeldeten Erwerb (der Erwerb) des Lithiumprojekts Bergby (das Projekt), das sich in Mittelschweden, 25 Kilometer nördlich von Gavle, befindet, von Leading Edge Materials Corp. (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2021) im zweiten Quartal 2021 abzuschließen. Das Unternehmen bereitet aktiv ein Bohrprogramm (das Programm) vor, das unmittelbar nach dem Abschluss des Erwerbs beginnen und in drei Phasen durchgeführt werden soll. Das Programm soll bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen werden.

Phase 1 des Programms (Phase 1) sieht vor, dass das Unternehmen entlang des Streichens und neigungsabwärts der zuvor angedeuteten Lithiummineralisierung im Konzessionsgebiet bohrt. Diese Phase wird Bohrungen auf 3.000 Metern umfassen und voraussichtlich etwa sechs Wochen in Anspruch nehmen.

In Phase 1 plant das Unternehmen auch die Durchführung einer magnetischen und radiometrischen Flugvermessung, um die strukturellen Grenzen der Pegmatite, die Lithium enthalten könnten, sowie die allgemeine Geologie und Verwerfungen zu erproben. Darüber hinaus ist eine hochauflösende LiDAR-Flugvermessung geplant, um eine detaillierte topografische Oberflächendarstellung zu erhalten, die dabei behilflich ist, genaue Höhen- und allgemeine Geländedaten des Projekts zu liefern.

Vor dem Beginn von Phase 2 des Programms (Phase 2) werden Oberflächen- und Bohrkernproben für metallurgische Testarbeiten eingesendet, um die Gewinnungsraten einer etwaigen Lithiummineralisierung beim Projekt zu quantifizieren. Das Potenzial der Gewinnung von Cäsium, Tantal und Niob für eine wirtschaftliche Bewertung wird ebenfalls erprobt werden.

Phase 2 soll eine etwaige Lithiummineralisierung innerhalb der bekannten mineralisierten Zone besser definieren und die Bohrabstände vervollständigen, die für eine Ressourcenberechnung gemäß NI 43-101 akzeptabel sind. Phase 2 sieht auch 3.000 Meter an zusätzlichen Bohrungen vor, die dem Unternehmen möglicherweise dabei helfen können, einen Ressourcenbericht zu erstellen und zukünftige Bohrprogramme zu planen.

Phase 3 des Programms (Phase 3) sieht die Fortsetzung der Bohrungen bis in eine Tiefe von 3.000 Metern entlang des Streichens zur Erkundung potenzieller Lithiumziele sowie die Erprobung potenzieller paralleler Lithiumzonen vor. Dies soll dem Unternehmen dabei helfen, kürzlich identifizierte Ziele zu verifizieren und zu validieren.

President und CEO Michael Dehn sagte: Das Projekt bietet United Lithium Anhaltspunkte für Lithiummineralisierungen an und nahe der Oberfläche, die angepeilt und erprobt werden können, und Aktionären eine realistische Möglichkeit, rasch das Potenzial des Projekts zu verstehen. Wir sind davon überzeugt, dass Bergby alle Kriterien erfüllt: Es ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und der richtige Rohstoff. Wir freuen uns darauf, den Erwerb abzuschließen und mit dem Arbeitsprogramm zu beginnen.

