IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp legt erstmals einen technischen Bericht gemäß Regulation S-K 1300 vor, der die Ressourcen für das Projekt Reno Creek (Wyoming) offenlegt

Corpus Christi, Texas, 9. Februar 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC; UEC oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts (TRS, Technical Report Summary) auf EDGAR eingereicht hat, in der die Mineralressourcen für das Projekt Reno Creek des Unternehmens in Campbell County, Wyoming, offengelegt werden.

Hintergrund und Highlights:

- Als ein in den USA ansässiges Unternehmen wird UEC jetzt alle Mineralressourcen in Übereinstimmung mit Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300) melden;

- S-K 1300 wurde von der SEC verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralvorkommen enger an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzugleichen; und

- Die im TRS dargelegten Mineralressourcenschätzungen entsprechen den Beträgen, die das Unternehmen bereits in seiner vorherigen kontinuierlichen Offenlegung bekannt gegeben hat.

Der TRS wurde gemäß S-K 1300 erstellt und am 8. Februar 2022 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR unter Material Document, eingereicht am 8. Februar 2022, verfügbar. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von WWC Engineering aus Sheridan, Wyoming, erstellt.

Über das In-Situ-Gewinnungsprojekt Reno Creek

Das Projekt Reno Creek ist vollständig genehmigt, und das Unternehmen ist im Besitz der beiden wichtigsten Genehmigungsdokumente, die für den Betrieb des Projekts erforderlich sind: die Abbaugenehmigung des Wyoming Department of Environmental Quality Land Quality Division (WDEQ LQD) und die WDEQ LQD Uranium Recovery Program Radioactive Materials License. Das Projekt ist für eine zentrale Aufbereitungsanlage vor Ort lizenziert. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Uranium One Americas erwartet das Unternehmen jedoch erhebliche Einsparungen bei den Investitionskosten und tiefgreifende Betriebssynergien durch den Betrieb von Reno Creek als Satellitenlagerstätte der vollständig errichteten und in Betrieb befindlichen Aufbereitungsanlage Irigaray, die 45 Meilen entfernt ist.

Das Projekt Reno Creek (das Projekt) besteht aus fünf Ressourceneinheiten: North Reno Creek; Southwest; Moore; Pine Tree; und Bing (die Ressourcengebiete). Das Projekt befindet sich im Uranbezirk Pumpkin Buttes in Campbell County, Wyoming, im südlichen Zentralteil des Powder River Basin. Das Projekt befindet sich 7,5 Meilen südwestlich von Wright, Wyoming. Die geplante Abbaumethode für das Projekt ist der Abbau mittels In-Situ-Gewinnung (ISR, In-Situ Recovery).

UEC betreibt das Projekt unter seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft AUC LLC und hat mit Landbesitzern, die innerhalb und außerhalb der genehmigten ISR-Abbaugenehmigung Oberflächen- und Mineralrechte besitzen, Oberflächennutzungs- und Zugangsvereinbarungen sowie Gebühren für die Explorations- und Erschließungsrechte abgeschlossen. UEC besitzt auf dem Projekt auch nicht patentierte Lode-Claims vom Bureau of Land Management und Pachtverträge auf staatlichem Land.

Die Uranlagerstätten innerhalb des Projektgebiets kommen in mittel- bis grobkörnigen Sandfazies im unteren Teil der eozänen Wasatch-Formation vor. Die Uranmineralisierung tritt als Porenfüllung zwischen und Überzüge auf den Sandkörnern entlang der Rollfronten auf, die sich an einer geochemischen Grenzfläche innerhalb der Sandstein-Aquifere bilden. Gewundene Mineralisierungsfronten treten in bis zu fünf Sandsteineinheiten auf. Die Stapelung der Rollfrontmineralisierung tritt an vielen Stellen des Projekts auf, was dazu führt, dass die Ressourcen auf verschiedenen stratigrafischen Ebenen im selben Gebiet vorkommen.

Die Daten aus 10.151 Bohrungen, die von früheren Uranexplorationsunternehmen auf und in der Nähe der fünf Ressourcengebiete niedergebracht wurden, befinden sich im Besitz von UEC. Die Daten der Bohrungen, einschließlich der Vermessungskoordinaten, Höhenlage der Bohransatzpunkte, Tiefen und Gehalte der Uranabschnitte, wurden in die Datenbank von UEC aufgenommen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben auf dem Projekt noch keine Arbeiten zum Bau von Uranaufbereitungsanlagen oder zur Vorbereitung der Urangewinnungsbohrungen stattgefunden, und aus behördlichen Gründen befindet sich das Projekt vor dem Bau in einem Standby-Modus.

Offenlegung der Ressourcen

Die In-Situ-Ressource wurde für jede Rollfront in jedem der Ressourcengebiete separat geschätzt. Die Rollfront-Ressourcen wurden für jede Einheit summiert. Das Projekt enthält in situ eine nachgewiesene Ressource von 12,92 Millionen Pfund U3O8, eine angedeutete Ressource von 13,07 Millionen Pfund U3O8 und 1,49 Millionen Pfund an vermuteten Mineralressourcen (Tabellen 1-1 und 1-2).

Tabelle 1-1:-Nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen

Einheit Tonnen (MGewichtete dGewichteter dPfund U3O

illionen urchschnittlurchschnittli8

) iche cher (Million

Mächtigkeit Gehalt (%U3Oen

( 8 )

Fuß) )

North Reno Creek

Nachgewiesen 7,12 14,3 0,042 5,96

Angedeutet 8,05 11,7 0,036 5,76

Southwest Reno Creek

Nachgewiesen 4,68 12,9 0,043 3,94

Angedeutet 4,08 10,4 0,038 3,08

Moore

Nachgewiesen 2,32 10,3 0,048 2,20

Angedeutet 2,31 9,0 0,042 1,92

Bing

Nachgewiesen 0,30 14,6 0,038 0,23

Angedeutet 0,71 12,4 0,032 0,45

Pine Tree

Nachgewiesen 0,57 14,0 0,056 0,63

Angedeutet 1,83 12,2 0,051 1,87

Reno Creek Project

Nachgewiesen 14,99 13,2 0,043 12,92

Angedeutet 16,98 11,1 0,039 13,07

N+ A gesamt 31,99 12,1 0,041 26,01

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

2. Aufgrund von Rundungen könnten sich beim Addieren der Spalten Abweichungen ergeben.

Table 1-2:-Vermutete Mineralressourcen

Einheit Tonnen (Gewichtete dGewichteter dPfund U3O

Millioneurchschnittlurchschnittli8

n iche cher (Million

) Mächtigkeit Gehalt (%U3Oen

( 8 )

Fuß) )

North Reno

Creek

-Vermutet 1,57 9,7 0,040 1,26

Southwest

Reno

Creek

-Vermutet 0,20 0,86 0,033 0,13

Moore

-Vermutet 0,13 8,0 0,035 0,09

Bing

-Vermutet 0,00 0,0 0,00 0,00

Pine Tree

-Vermutet 0,02 6,8 0,040 0,01

Reno Creek

Project

-Vermutet gesa1,92 9,5 0,039 1,49

mt

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

2. Aufgrund von Rundungen könnten sich beim Addieren der Spalten Abweichungen ergeben.

Zusammenfassende Kapital- und Betriebskostenschätzungen sind im TRS nicht enthalten, da das Unternehmen die Ergebnisse einer ersten Bewertung vorlegt.

Die Ressourcengebiete Moore, Pine Tree und Bing sind derzeit nicht Teil einer der beiden wichtigsten Genehmigungen, die für die Gewinnung von Uran erforderlich sind.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Benjamin J. Schiffer, P.G., von WWC Engineering, einem Berater des Unternehmens, und von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration des Unternehmens, geprüft; beide sind gemäß Artikel 1302 der Regulation S-K qualifizierte Personen.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes und am schnellsten wachsendes Uranbergbauunternehmen, das an der NYSE American notiert ist. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Verarbeitungskapazitäten in den Anlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Uran-Assets, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; 2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp; 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Kontakt Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64095

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64095&tr=1

