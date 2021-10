IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp. legt Jahresbericht vor, stärkt Bilanz, erweitert das physische Portfolio und startet ESG-Programm

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp. legt Jahresbericht vor, stärkt Bilanz, erweitert das physische Portfolio und startet ESG-Programm

Bilanz, physisches Portfolio, ESG und Projektentwicklung (Stand: 26. Oktober 2021):

- 235,4 Mio. $ an Barmitteln und liquiden Mitteln, davon 96,4 Mio. $ in bar, 82,3 Mio. $ in Aktien und 56,7 Mio. $ in physischen Vorräten, womit UEC über eine führende Bilanz im Uransektor verfügt.

- Erweiterung des physischen Portfolios von in den USA gelagertem Uran ("Physisches Portfolio") auf 4,1 Millionen Pfund, was zu durchschnittlichen Kosten von 32 US-Dollar pro Pfund mit verschiedenen Lieferterminen bis Dezember 2025 führt.

- Die aktuellen Lieferbestände belaufen sich auf 1,2 Mio. Pfund im physischen Portfolio mit einem Marktwert von 56,7 Mio. $ auf der Grundlage eines aktuellen Spotpreises von 47,25 $ pro Pfund (UxC-Preis vom 26. Oktober 2021 - ConverDyn U.S. Lieferung).

- Start der formellen Entwicklung eines Umwelt-, Sozial- und Governance-Programms ("ESG"), das auf den bestehenden robusten Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzsystemen des Unternehmens aufbaut und gleichzeitig neue Nachhaltigkeitsinitiativen zur Verbesserung identifiziert.

- Seit Januar 2021 wurden 126 Ressourcenabgrenzungsbohrungen und 43 zusätzliche Überwachungsbohrungen im ersten Fördergebiet des Burke Hollow-Projekts, dem neuesten und größten In-Situ-Rückgewinnungsbohrlochfeld (ISR), das in den USA erschlossen wird, durchgeführt.

- Der Marktwert von 15 Millionen Aktien der Uranium Royalty Corp. (UROY: NASDAQ) stieg auf $82,3 Millionen.

- Stärkung der Bilanz zur Unterstützung der Wachstumsinitiativen mit einem Anstieg der Barmittel auf 96,4 Mio. $ nach dem Erhalt von Nettoerlösen in Höhe von 68,8 Mio. $ aus dem aktuellen At-the-Market-Aktienprogramm des Unternehmens.

- Verringerung der Verschuldung von 18 Mio. $ auf 10 Mio. $ im Rahmen der aktuellen Kreditfazilität des Unternehmens.

- Ausstehende Aktien: 258.986.829 St.

Corpus Christi, TX, 28. Oktober 2021 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) freut sich, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NYSE American, die Einreichung des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Juli 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") bekannt zu geben. Dieses Formular 10-K, das den geprüften konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens, die dazugehörigen Anmerkungen und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung enthält, kann auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml oder auf der Website des Unternehmens unter www.uraniumenergy.com eingesehen werden.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Unsere starke Bilanz, unser kostengünstiges physisches Uranportfolio, die zulässige ISR-Projektpipeline und die Verarbeitungsinfrastruktur positionieren UEC als führendes Uranunternehmen in den USA in einer neuen Ära der öffentlichen, staatlichen und wissenschaftlichen Unterstützung für die Kernenergie, die für eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft unerlässlich ist. Anfang dieses Jahres haben wir unser strategisches physisches Uranprogramm gestartet, um getrommeltes U 3O8 zu Spotpreisen zu erwerben, die unter den vollen Produktionskosten vieler Produzenten liegen. Wir konzentrierten uns auf den Erwerb von in den USA gelagertem Uran durch kurzfristige Käufe auf dem Spotmarkt, zusätzlich zu längerfristigen Verträgen, die es UEC ermöglichen, seine Barmittel zu erhalten und die niedrigen Preise über einen mehrjährigen Zeitraum zu sichern.

Herr Adnani fuhr fort: "Insgesamt beläuft sich das physische Portfolio von UEC auf 4,1 Millionen Pfund Uran mit einem volumengewichteten Durchschnittspreis von etwa 32 US-Dollar pro Pfund gegenüber dem jüngsten Spotpreis von 47 US-Dollar pro Pfund. Die Preise, die wir zahlen, sind in allen unseren Verträgen mit verschiedenen Lieferterminen bis Dezember 2025 festgelegt. Bis heute haben wir 1,2 Millionen Pfund abgenommen, und der Rest unserer künftigen Lieferungen ist vollständig finanziert, entweder durch Barmittel und liquide Mittel in unserer Bilanz oder dadurch, dass wir im Geld sind.

Herr Adnani schloss: "UEC kontrolliert nun eines der größten und kostengünstigsten physischen Bestandsportfolios in einem sich verengenden Uranmarkt. Diese strategische Beteiligung stärkt unsere Bilanz bei steigenden Uranpreisen, beschleunigt den Cashflow vor der Produktionsaufnahme und fördert letztendlich die Weiterentwicklung unserer Uranabbauplattform in den USA, wo wir die größte Ressourcenbasis an vollständig genehmigten ISR-Projekten in Texas und Wyoming besitzen. Unser Projekt Reno Creek ist für zwei Millionen Pfund pro Jahr lizenziert und in Kombination mit der physischen Kapazität von zwei Millionen Pfund pro Jahr in unserer Verarbeitungsanlage Hobson in Südtexas verfügt UEC über ein potenzielles US-Uranproduktionsprofil von vier Millionen Pfund pro Jahr, mit Raum für Wachstum.

Programm für Umwelt, Soziales und Governance

Das Unternehmen ist dabei, bestehende Praktiken der sozialen Unternehmensverantwortung mit neuen Initiativen zur weiteren Optimierung der Kohlenstoffemissionen in einem umfassenden ESG-Programm zu kombinieren. Im Mittelpunkt des Wertesystems von UEC steht die Verpflichtung des Unternehmens, ein transparenter und verantwortungsbewusster Verwalter unserer Umwelt und Beschützer unserer Mitarbeiter sowie der Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu sein. Das Geschäft von UEC besteht darin, den Brennstoff für nachhaltige, saubere Kernenergie zu liefern, die zuverlässig kohlenstofffreien Strom im Einklang mit den "Net Zero"-Zielen erzeugt.

Im Rahmen der Entwicklung eines formellen ESG-Programms hat UEC die erste Phase der Emissionsquantifizierung für seine ISR-Mine Palangana und die Verarbeitungsanlage Hobson abgeschlossen. Während In-Situ-Rückgewinnungsprojekte ("ISR") von Natur aus ein kohlenstoffarmes Profil aufweisen, evaluiert das UEC-Team derzeit neue Technologien zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen für die Produktionsanlagen des Unternehmens. UEC wird den Prozess der Implementierung eines vollständigen ESG-Programms fortsetzen, das auf relevante Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der Unternehmensführung und der Interessen der Stakeholder, anwendbar sein wird.

Kurzfristige Produktionsentwicklung

Das erste Produktionsgebiet des Burke Hollow-Projekts ist das neueste und größte ISR-Bohrlochfeld in den USA, und das Unternehmen treibt seine Produktionsbereitschaft voran, wobei in der diesjährigen Kampagne bisher 128 Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung niedergebracht wurden. Die Bohrungen werden mit weiteren Testbohrungen zur Ressourcenabgrenzung fortgesetzt, gefolgt von der Installation von etwa 43 zusätzlichen Außenüberwachungsbohrungen, die die 76 bereits installierten Überwachungsbohrungen für das Fördergebiet 1 ergänzen. Im Rahmen der Strategie der US-Regierung zur Wiederbelebung des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs wird erwartet, dass frisch abgebautes Uran amerikanischer Herkunft einen höheren Preis als den heutigen Marktpreis erzielen wird. Dies ist ein Schlüsselfaktor dafür, dass UEC die ISR-Ressourcen von Burke Hollow weiterhin aggressiv erschließt, in der Erwartung, ein Lieferant für die strategische Uranreserve der US-Regierung sowie für die US-amerikanische und weltweite Versorgungsindustrie zu werden.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. Als führendes amerikanisches Uranunternehmen treibt UEC die nächste Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten voran. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens in unserer vollständig lizenzierten Hobson-Aufbereitungsanlage verankert, die ein zentrales Element unserer Palangana-, Burke Hollow-, Goliad- und anderer ISR-Pipeline-Projekte ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA, das sich noch in der Bauphase befindet. Darüber hinaus bieten die diversifizierten Beteiligungen des Unternehmens ein einzigartiges Portfolio an uranbezogenen Vermögenswerten, darunter: 1) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft in diesem Sektor, Uranium Royalty Corp; 2) in den USA gelagertes Uran; und 3) eine Reihe von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. In Paraguay besitzt das Unternehmen eine der größten und hochwertigsten Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Toll Free: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISIN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind.

