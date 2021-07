IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems bestellt Amanda Armour zum Chief People Officer

IRW-PRESS: Versus Systems Inc. : Versus Systems bestellt Amanda Armour zum Chief People Officer

LOS ANGELES, 30. Juli 2021 -- Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) hat heute die Bestellung von Frau Amanda Armour zum Chief People Officer des Unternehmens bekannt gegeben. Frau Armour, die seit 2016 im Unternehmen tätig ist, wird sich in leitender Funktion um das rasche und kontinuierliche Wachstum von Versus kümmern, indem sie das Potenzial der organisatorischen Infrastruktur des Unternehmens bestmöglich ausschöpft. Armours Augenmerk auf Wachstum, Kultur, Lernen und Entwicklung, sowie Personalrekrutierung wird das Unternehmen bei seiner jüngsten Übernahme von Xcite Interactive sowie bei der weiteren Expansion unterstützen.

Zu Frau Armours Aufgaben zählen die Entwicklung und Umsetzung von Betriebs-, Rekrutierungs- und Organisationsmaßnahmen für die im Jahr 2016 geschlossene Cedars Sinai-Techstars-Partnerschaft und die daraus hervorgegangenen Technologieunternehmen. Im Jahr 2019 wurde sie in das Board des Digital Diversity Network berufen. Zudem ist sie Mitglied im Beirat des Drohnentechnologieunternehmens Aeras Fog, das im Jahr 2020 seinen Betrieb aufnahm. Von 2012 bis 2016 leitete Frau Armour mehrere vom NIH und der Robert Wood Johnson Foundation gesponserte nationale Forschungsteams, die sich mit Initiativen zu den Themen Organisationsverhalten, Gruppenbildung und Gruppenmotivation in Bezug auf Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und des gleichberechtigten Zugangs zu medizinischen Leistungen befassten.

Meine Vision ist es, dass unsere Teammitglieder ihre Arbeit bei Versus als gleichzeitig nahtlos, mitfühlend, einfühlsam und erfüllend erleben, sagt Frau Armour. Wir wollen die bestmöglichen Mitarbeiter rekrutieren und bei uns aufnehmen. Gleichzeitig wollen wir aber auch unsere bestehenden Teams unterstützen. Die mir übertragene Rolle und die Aufgabe, die Gesundheit der Organisation mit dem Wohlbefinden und dem Teamgeist unserer Mitarbeiter zu verbinden, erfüllen mich mit Begeisterung.

Amanda ist die perfekte Besetzung für diese Aufgabe, meint Matthew Pierce, CEO von Versus. Dank ihrer zahlreichen Beiträge konnte Versus ein erfolgreiches Team aufbauen, das auf mehr Zusammenhalt und Unterstützung zählen kann. Nach unserer Übernahme von Xcite Interactive und der Ausweitung unserer Präsenz über Fernsehen und Streamingdienste brauchen wir ihre Führungsqualitäten mehr denn je. Ich bin schon sehr gespannt, welche Schritte sie in ihrer Funktion als Chief People Officer als nächstes setzen wird bzw. wie sie uns bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen unterstützt.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

