IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems Inc. meldet Preise seines Emissionsangebots

LOS ANGELES, CA - 15. Januar 2021 - Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (CSE: VS) (OTCQB: VRSSF) (FRANKFURT: BMVA) gab heute die Preise seines öffentlichen Emissionsangebots von 1.280.000 Einheiten zu einem Angebotspreis von USD 7,50 pro Einheit bekannt; erzielt werden soll ein Bruttoerlös von USD 9.600.000 vor Abzug von Emissionsabschlägen, Provisionen und sonstigen Ausgabekosten, die Versus zu zahlen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie, einem Einheit-A-Warrant und einem Einheit-B-Warrant, die jeweils zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von USD 7,50 pro Aktie berechtigen. Alle Einheiten werden von Versus angeboten. Darüber hinaus gewährt Versus den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 192.000 weiteren Stammaktien zum Angebotspreis abzüglich von Emissionsabschlägen und Provisionen.

Es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien und den Einheit-A-Warrants am 15. Januar 2021 unter den Handelssymbolen VS bzw. VSSYW am Nasdaq Capital Market beginnt. Das Emissionsangebot wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 20. Januar 2021 abgeschlossen.

Lake Street Capital Markets, LLC, fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Emissionsangebot.

Die Registrierungserklärung im Hinblick auf die zu verkaufenden Wertpapiere wurde am 14. Januar 2021 von der Securities and Exchange Commission (SEC) für wirksam erklärt. Dieses Emissionsangebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts für dieses Emissionsangebot können, sobald dieser vorliegt, bei Lake Street Capital Markets, LLC, angefordert werden: schriftlich unter der Anschrift 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, Minnesota 55402, telefonisch unter der Nummer (612) 326-1305 oder per E-Mail unter info@lakestreet.com. Diese Dokumente können, sobald sie vorliegen, auch kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden. Sämtliche Angebote oder Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils geltenden Fassung.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen.

Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden.

Für Versus Systems kontaktieren Sie bitte:

Cody Slach, Sean McGowan

Gateway Investor Relations

949-574-3860

VS@gatewayir.com

oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beinhalten solche Aussagen, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich des Erlöses des öffentlichen Angebots, des Handels der Stammaktien und Unit A Warrants am Nasdaq Capital Market und des Abschlusses des öffentlichen Angebots. . Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Ungewissheiten in Bezug auf die Möglichkeit, dass wir einen Teil oder den gesamten Bruttoerlös aus dem Angebot nicht erhalten, dass wir nicht in der Lage sind, den Handel mit unseren Stammaktien und Unit-A-Warrants am Nasdaq Capital Market wie geplant aufzunehmen, oder dass der Abschluss nicht wie geplant erfolgt. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formular F-1 in der geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-250868), unter der Überschrift "Risikofaktoren" aufgeführt. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

