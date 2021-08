IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems stellt aktuelle Informationen zu Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategie bereit

IRW-PRESS: Versus Systems Inc. : Versus Systems stellt aktuelle Informationen zu Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategie bereit

Das Führungsteam informiert die Anleger per Webinar über die jüngsten Geschäftsentwicklungen und die Übernahme von Xcite Interactive

Los Angeles, 16. August 2021 -- Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) wird heute, am 16. August 2021, ein Investor-Webinar veranstalten, in dem die jüngsten Unternehmenserfolge und Strategien für zukünftiges Wachstum sowie die damit verbundenen Meilensteine erläutert werden. Das Webinar beginnt um 17 Uhr ET (14 Uhr PT/23 Uhr MEZ). Investoren können über diesen Link oder über den Investor-Relations-Bereich auf der Website des Unternehmens unter https://ir.versussystems.com/ an der Veranstaltung teilnehmen.

Highlights und jüngste operative Entwicklungen

- Die transformative Übernahme von Xcite Interactive wurde am 3. Juni 2021 abgeschlossen

- Jennifer Prince, Global VP und Head of Content Partnerships bei Twitter, trat dem Board of Directors bei

- Während der NHL-Playoffs wurde die Fanbindung für sechs NHL-Teams, darunter der Stanley-Cup-Gewinner Tampa Bay Lightning, gestärkt

- Unterstützung des Fan-Engagement im Stadion für die #MEXTOUR, der jährlich abgehaltenen und aus mehreren Länderspielen bestehenden Fußballtour der mexikanischen Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten

- Unterstützung des Fan-Engagement für die 2021 Bassmaster Classic, mit dem Ergebnis eines Rekord-Live-Publikum von fast 150.000 Menschen

- Zusammenarbeit mit der Marke Crush von Keurig Dr. Pepper, um die Second-Screen-Erfahrung während des Boxkampfs der Mittelschwergewichte Canelo Alvarez gegen Billy Joe Saunders zu fördern

- Live Fan-Erlebnisse im Stadion und zu Hause für den Los Angeles Football Club von MLS

- Kündigte Partnerschaften mit Peach Bowl, Inc. und Military Bowl Foundation, Inc. an

- Live Erlebnisse im Stadion und Second-Screen-Engagement für das Days of '47 Cowboy Games & Rodeo

- Steigerung des Fan-Engagements für The Hundred, eine neue Cricket-Liga in England und Wales

- Erweiterung der Partnerschaft mit HP zur Einführung von OMEN Rewards in Mexiko, Großbritannien und Indien

· Einführung alkoholbezogener Werbung für die Dynamic Regulatory Compliance Engine des Unternehmens

· Lancierung einer Shopify App, die es E-Commerce- und kleinen Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfte mit der unternehmenseigenen Treue-Plattform zu verbinden

· Ernennung von Amanda Armor zum Chief People Officer

Kommentar des Managements

Versus Systems hatte ein bemerkenswertes zweites Quartal, und diese Fortschritte setzen sich auch im dritten Quartal fort, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Wir haben die transformative Übernahme von Xcite Interactive im Juni abgeschlossen und freuen uns zu sehen, wie gut die Teams fusionieren, während wir daran arbeiten, die XEO-Technologie vollständig in unsere Dynamic Regulatory Compliance Prizing Engine zu integrieren. Wir haben Dutzende neuer Partner aus einer Vielzahl von Sport-Teams und Live-Events, die auf unsere komplette Engagement-Plattform zugreifen können, um ihren Zuschauern, wo immer sie sich gerade befinden, echte Preise zu bieten.

Unterhaltung und Medien sind eine Industrie, die sich jährlich auf $2 Billionen beläuft. Von Live-Veranstaltungen über Fernsehen bis hin zu Streaming und Videospielen - Menschen müssen unterhalten werden. Wir sind führend im Bereich Second-Screen-Engagement und Fanerfahrungen sowohl im Stadion als auch zu Hause. Alles, was wir uns zum Zeitpunkt der Aufnahme an der NASDAQ und der Übernahme von Xcite vorgenommen haben, haben wir entweder bereits erreicht oder sind kurz davor. Wir freuen uns, die Versus-Erfahrung auch in diesem Herbst und in der Zukunft immer mehr Fans zur Verfügung stellen zu können.

Webinar für Investoren

Das Unternehmen veranstaltet am Montag, den 16. August um 17 Uhr Eastern Time (23 Uhr MEZ) ein Webinar für Investoren, um einen Überblick über die aktuelle Geschäftslage bereitzustellen und seine Wachstumsstrategie und Meilensteine zu erörtern.

Datum: Montag, 16. August 2021

Uhrzeit: 17:00 Uhr Eastern Time (14:00 Uhr Pacific Time/23 Uhr MEZ)

Investoren können sich hier für das Webinar registrieren.

Fragen für die Fragerunde können im Voraus an ir@versussystems.com gesendet werden. Updates und weitere Details werden unter www.versussystems.com verfügbar sein. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, eine Verbindung zum Webinar herzustellen, wenden Sie sich bitte an die Gateway Group unter der Rufnummer (949) 574-3860.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

oder

press@versussystems.com

6701 Center Drive West, Suite 480

Los Angeles, CA 90045

WWW.VERSUSSYSTEMS.COM

Quelle: https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook-2021/perspectives-2021-2025.pdf

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Ausdrücke oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60996

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60996&tr=1

