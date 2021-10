IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems war in der vergangenen Woche bei 33 großen Live-Events vertreten ein Unternehmensrekord

IRW-PRESS: Versus Systems Inc. : Versus Systems war in der vergangenen Woche bei 33 großen Live-Events vertreten ein Unternehmensrekord

33 Vor-Ort- Installationen von Versus-Produkten in der Woche vom 18. Oktober, bei der fast 1 Million Fans Versus-Produkte sahen

Los Angeles, 25. Oktober 2021. Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS) (Versus oder das Unternehmen) meldete heute, dass das Unternehmen in der Woche vom 18. Oktober 2021 33 Produktaktivierungen seiner Faneinbindungsprodukte durchgeführt hat - die bis dato höchste Zahl in der Geschichte des Unternehmens. Die Vor-Ort-Aktivitäten fanden in Stadien in allen Teilen der Welt und in unterschiedlichen Sportligen statt, da sich die Fans wieder häufiger Sport vor Ort ansehen.

Während der gesamten Woche spielten Fans von Teams der NFL, NBA, NHL, MLS, NCAA, AHL und Nippon Professional Baseball League live interaktive Spiele wie Trivia, Match Game, Plinko, Tug of War und viele andere während der Spiele und Matches, bei denen Versus verfügbar war. Mehrere Teams boten die Filter Fan Cam und andere Erlebnisse an, die zu den riesigen Videoboards in der Mitte der Arenen, Stadien und Veranstaltungsorte führen. Mehrere Teams nutzten auch die Plattform XEO von Versus für ihre Second-Screen-Einbindung der anwesenden Fans.

Teams, die an einigen der besten Veranstaltungsorte in den USA, Kanada und Japan spielten, nutzten in der vergangenen Woche Versus-Faneinbindungsaktivitäten, einschließlich Teams in New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Tampa, Nashville, Pittsburgh, Newark, Tokorozawa und Edmonton.

Versus gibt mit Stolz bekannt, dass es in der vergangenen Woche einen neuen Unternehmensrekord bei den Produktaktivierungen verzeichnet hat. Die Fans freuen sich darauf, wieder in Stadien und Arenen in allen Teilen der Welt zu sein und ihre Lieblingsteams zu sehen, und wir freuen uns, dass die Faneinbindungsprodukte von Versus dazu beitragen, dass diese Vor-Ort-Erlebnisse unterhaltsamer, interaktiver und lohnenswerter werden. Wir freuen uns, mit einer Vielzahl an Sportteams, Ligen, Veranstaltungsorten und Events zusammenzuarbeiten, um den Fans ein interaktives Erlebnis zu bieten, das sich lohnt, sagte Matthew Pierce, Founder und CEO von Versus Systems.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. ist ein Unternehmen für Einbindung und Belohnungen, dass Live-Events, Spiele, Shows und Apps unterhaltsamer macht. Versus fügt interaktive Spiele, Umfragen, Quizfragen, Tippelemente und andere Gewinnbedingungen zu bestehenden Unterhaltungsangeboten hinzu - ob vor Ort oder online - und macht die Inhalte kontextbezogener, persönlicher und lohnender. Versus arbeitet mit erstklassigen Sportmannschaften, Ligen, Veranstaltungsorten, Unterhaltungsunternehmen und anderen Inhaltserstellern zusammen, um Fans in allen Teilen der Welt atemberaubende und lohnende Erlebnisse zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

Oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Ausdrücke oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62206

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62206&tr=1

