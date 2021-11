IRW-News: Victoria Gold Corp.: Victoria Gold: Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2021

IRW-PRESS: Victoria Gold Corp.: Victoria Gold: Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2021

Toronto, ON. 12. November 2021 - Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) (Victoria oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) gibt ihre zusammengefassten Finanz- und Betriebsergebnisse des dritten Quartals und des Jahr 2021 bis dato bekannt.

Finanzielle Höhepunkte - drittes Quartal 2021

- Goldverkauf: 53.248 Unzen, bei einem durchschnittlich realisierten Preis Siehe Abschnitt Non-IFRS-Leistungskennzahlen

von 2.239 CAD (1.777 USD pro Unze.

- Ausgewiesener Umsatz von 119,5 Mio. CAD basierend auf dem Verkauf von 53.248 Unzen Gold.

- Der Betriebsgewinn betrug 52,1 Mio. CAD.

- Nettogewinn von 31,6 Mio. CAD bzw. 0,51 CAD pro ausstehender Aktie.

- Cash-Kosten1 von 892 CAD (708 USD) pro Unze und All-in Sustaining Costs (AISC)1 von 1.211 CAD (961 USD) pro verkaufter Unze Gold.

- EBITDA1 von 68,4 Mio. CAD.

- Freier Cashflow1 von 32,2 Mio. CAD bzw. 0,52 CAD pro Aktie1.

- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 14,8 Mio. CAD zum 30. September 2021 nachdem 40,3 Mio. CAD an Nettotilgungsmitteln aus den Kreditfazilitäten des Unternehmens zurückgezahlt wurden.

Alle Beträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben. Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem Finanzbericht des Unternehmens und der Managements Discussion and Analysis, MD&A, Lagebericht) die drei Monate zum 30. September 2021 und 2020 gelesen werden und ist auf der Website des Unternehmens oder auf SEDAR verfügbar.

John McConnell, President und CEO, sagte: Im Oktober haben wir unsere rekordverdächtige vierteljährliche Goldproduktion von 55.827 Unzen vorab bekannt gegeben. Dies hat zu rekordverdächtigen Quartalszahlen in unseren Finanzberichten für das dritte Quartal geführt, einschließlich Umsatz, Bruttogewinn, Nettogewinn, EBITDA und freier Cashflow. Ich möchte unseren Frauen und Männern, die in der Goldmine Eagle im Einsatz sind, meinen Dank aussprechen, die in diesem langwierigen und herausfordernden Gesundheitsumfeld unermüdlich gearbeitet haben.

Operative Höhepunkte - drittes Quartal 2021

- Die Minenproduktion betrug 3,1 Millionen Tonnen Erz.

- Die im Haufenlaugungsbecken aufgeschüttete Erzmenge betrug 3,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,90 Gramm pro Tonne (g/t).

- Die Goldproduktion betrug 55.827 Unzen.

Drittes Quartal und Jahr 2021 bis dato - Operative Ergebnisse

Drei Monate mit EnNeun Monate mit En

de de

30. Septe30. Septe30. Septe30. Septe

mber mber mber mber

2021 2020 2020

2021

Betriebsdaten

Abgebautes Tonnen 3.122.0072.077.1326.972.4265.281.938

Erz

Abgebauter Tonnen 3.829.6474.434.16311.827.879.285.388

Abraum 2

Abbau gesamt Tonnen 6.951.6546.511.29518.800.2914.567.32

8 6

Abraumverhält(Abraum 1,23 2,13 1,70 1,76

nis zu

Erz

)

Abbaurate Tonnen/T75.561 70.775 68.866 53.165

ag

In Tonnen 3.270.6921.909.4126.618.0044.954.853

Laugungsbeck

en

aufgeschütte

tes

Erz

Gehalt des g/t Au 0,90 0,85 0,86 0,86

aufgeschütte

ten

Erzes

Durchsatz (auTonnen/T35.551 20.754 24.242 18.083

fgeschüttet ag

)

Produzierte UUnzen 55.827 35.312 114.726 74.355

nzen

Gold

Verkaufte UnzUnzen 53.248 32.029 109.517 62.528

en

Gold

Goldproduktion und -verkauf

In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 produzierte die Goldmine Eagle 55.827 Unzen Gold, verglichen mit 35.312 Unzen Goldproduktion im dritten Quartal 2020. Der Anstieg der Goldproduktion um 58 % ist auf den Anstieg des abgebauten und aufgeschütteten Erzes sowie auf höhere Erzgehalte zurückzuführen.

In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 verkaufte das Unternehmen 53.248 Unzen Gold, verglichen mit 32.029 verkauften Unzen Gold im dritten Quartal 2020. Der Anstieg des verkauften Goldes um 66 % ist in erster Linie auf den Anstieg der Goldproduktion zurückzuführen.

Bergbau

In den drei Monaten, die am 30. September 2021 endeten, wurden insgesamt 3,1 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 1,2: 1 gefördert, was zu einem Abbau von insgesamt 6,0 Millionen Tonnen Material führte. Im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2020 wurden 2,1 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 2,1: 1 gefördert, was zu einem Abbau von insgesamt 6,5 Millionen Tonnen Material führte.

Die insgesamt abgebaute Tonnage lag in den drei Monaten bis zum 30. September 2021 um 6 % höher, was auf eine allgemeine Verbesserung des Betriebs zurückzuführen ist.

Aufbereitung

In den drei Monaten zum 30. September 2021 wurden insgesamt 3,3 Millionen Tonnen Erz mit einer Durchsatzrate von 35.600 Tonnen pro Tag im Haufenlaugungsbecken aufgeschüttet. Im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2020 wurden insgesamt 1,9 Millionen Tonnen Erz mit einer Durchsatzrate von 20.800 Tonnen pro Tag im Haufenlaugungsbecken aufgeschüttet.

In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 wurde im Haufenlaugungsbecken um 73 % mehr Erz aufgeschüttet, da sich das Unternehmen im dritten Quartal 2020 noch in der Hochlaufphase befand. Das dritte Quartal 2021 profitierte auch von einem verbesserten Materialumschlag.

Der durchschnittliche Goldgehalt lag im Quartal bei 0,90 g/t Au, verglichen mit 0,85 g/t Au im Vergleichszeitraum 2020, was auf die Sequenzierung der Mine zurückzuführen ist.

Zum 30. September 2021 schätzt das Unternehmen, dass sich 106.000 gewinnbare Unzen im Mineralinventar befinden.

Kapital

Das Unternehmen hat in den drei Monaten zum 30. September 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 24,5 Mio. CAD getätigt: (1) Betriebskapital in Höhe von 12,3 Mio. CAD (einschließlich geplanter Erneuerungen der mobilen Bergbauflotte und des fortgesetzten Baus der LKW-Werkstatt und der Wasseraufbereitungsanlage); (2) kapitalisierter Abraumabbau in Höhe von 4,1 Millionen CAD und (3) eine Anpassung der Rückbauverpflichtungen des Unternehmens in Höhe von 8,1 Millionen CAD während des Quartals.

Drittes Quartal und Jahr 2021 bis dato - Finanzergebnisse

Drei Monate mit EnNeun Monate mit En

de de

30. Septe30. Septe30. Septe30. Septe

mber mber mber mber

2021 2020 2021 2020

Finanzdaten

Umsatzerlöse $ 119.548.480.526.22245.806.580.526.22

42 8 93 8

Bruttogewinn $ 53.637.8133.155.43101.186.433.155.43

2 7 05 7

Reingewinn (Verlus$ 31.615.2520.272.4464.707.70(39.959.2

t 2 4 7 28)

)

Gewinn (Verlust) $ 0,51 0,33 1,04 (0,67)

je Aktie -

unverwässert

Gewinn (Verlust) $ 0,48 0,31 0,99 (0,67)

je

Aktie -

verwässert

Zum Zum

30. Septembe31. December

r 2020

2021

Finanzlage

Zahlungsmittel und$ 14.829.155 56.136.314

Zahlungsmitteläqui

valente

Betriebskapital $ 44.309.531 25.370.418

Sachanlagevermögen$ 618.248.577579.617.049

Gesamtvermögen $ 826.878.965 776.760.617

Langfristige Verbi$ 171.532.053 209.660.142

ndlichkeiten

Umsatzerlöse

Im dritten Quartal verbuchte das Unternehmen Einnahmen in Höhe von 119,5 Millionen CAD im Vergleich zu 80,5 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatzanstieg ist auf eine höhere Anzahl an verkauften Unzen Gold zurückzuführen, was teilweise durch einen niedrigeren durchschnittlichen Realisierungspreis ausgeglichen wurde. Die Einnahmen verstehen sich abzüglich der Aufbereitungs- und Raffinierungskosten, die im Quartal 0,2 Millionen CAD betrugen. Das Unternehmen verkaufte 53.248 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Preis1 Siehe Abschnitt Non-IFRS-Leistungskennzahlen

1 von 2.239 CAD (1.777 USD), verglichen mit 32.029 Unzen zu einem durchschnittlichen realisierten Preis Siehe Abschnitt Non-IFRS-Leistungskennzahlen

von 2.512 CAD (1.886 USD) im dritten Quartal 2020.

Kosten der verkauften Waren

Die Kosten der verkauften Waren beliefen sich im dritten Quartal auf 48,0 Millionen CAD im Vergleich zu 34,4 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anstieg der Kosten der verkauften Waren ist in erster Linie auf den Anstieg der Produktionskosten infolge höherer abgebauter, zerkleinerter und gestapelter Tonnage und produzierter Goldunzen (einschließlich Abbau-, Aufbereitungs-, Standortdienstleistungs- sowie allgemeiner Standort- und Verwaltungskosten), Royalties und Vertriebskosten zurückzuführen.

Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibung und Wertminderung beliefen sich im dritten Quartal auf 17,9 Millionen CAD im Vergleich zu 13,0 Millionen CAD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Vermögenswerte werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben oder auf Basis von Produktionseinheiten über die Reserven, auf die sie sich beziehen, abgebaut.

Liquidität und Kapitalressourcen

Zum 30. September 2021 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 14,8 Millionen CAD und einen Betriebskapitalüberschuss von 44,3 Millionen CAD. Der Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 41,3 Millionen CAD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 war auf betriebliche Tätigkeiten und Veränderungen des Betriebskapitals zurückzuführen, einschließlich Wechselkursverlusten aus Kassenbeständen (Anstieg der Zahlungsmittel auf 78,9 Mio. CAD), die ausgeglichen wurden durch Investitionstätigkeiten (Rückgang des Barbestands auf 75,9 Mio. CAD) aus Investitionen in die Goldmine Eagle und Finanzierungstätigkeiten (Rückgang des Barbestands in Höhe von 16,0 Mio. CAD) aus den Tilgungs- und Zinsrückzahlungen für die Kreditfazilitäten.

Ausblick auf 2021

Die Produktions- und Finanzprognosen für 2021 bleiben intakt, vorausgesetzt, dass es keine unvorhergesehenen erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb in der Goldmine Eagle gibt. Das Unternehmen hat Vorkehrungen getroffen, um das Risiko von COVID-19 in den Betrieben zu verringern. Die COVID-19-Pandemie und das künftige Auftreten und die Ausbreitung ähnlicher Krankheitserreger könnten sich jedoch erheblich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Betriebe und Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität und den Markt für unsere Wertpapiere auswirken.

Das Unternehmen produzierte in den neun Monaten bis zum 30. September 2021 114.726 Unzen Gold. Die Goldproduktion des Unternehmens im Jahr 2021 wird stark auf die zweite Hälfte des Jahres 2021 ausgerichtet sein. Die ursprüngliche Prognose für die Goldmine Eagle lag bei 180.000 bis 200.000 Unzen. Basierend auf der tatsächlichen Produktion in den ersten neun Monaten, den aktuellen Aufschüttraten und der prognostizierten Goldproduktion geht das Unternehmen davon aus, dass die Produktion für das Gesamtjahr 2021 nahe dem unteren Ende der Prognosespanne von 180.000 Unzen liegen wird.

Die AISC1 des Unternehmens pro verkaufter Unze Gold lagen in den neun Monaten bis zum 30. September 2021 bei 1.256 USD. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Stückkosten in der zweiten Jahreshälfte 2021 erheblich sinken werden, da die Goldproduktion und der Absatz steigen. Die ursprüngliche AISC1-Prognose für die Goldmine Eagle lag bei 1.050 bis 1.175 USD pro verkaufter Unze Gold. Da die Produktion voraussichtlich am unteren Ende der Prognose liegen wird und die Kosten aufgrund der weitverbreiteten Eskalation tendenziell steigen werden, geht das Unternehmen davon aus, dass die AISC Siehe Abschnitt Non-IFRS-Leistungskennzahlen

für das Gesamtjahr 2021 nahe dem oberen Ende der Prognose von 1.175 USD liegen werden.

Das Unternehmen hat das Projekt 250 ins Leben gerufen, mit dem die durchschnittliche jährliche Goldproduktion der Eagle Gold Mine bis 2023 auf 250.000 Unzen Gold erhöht werden soll. Die beiden Hauptmöglichkeiten zur Steigerung der Produktion sind das Scalping (Grobsieben) von Feinerz aus dem Zerkleinerungskreislauf und die Anpassung des saisonalen Aufschichtungsplans. Es wird erwartet, dass das Scalping von Feinerz den Verschleiß- und Energiebedarf verringert sowie die Gesamtkapazität des Zerkleinerungskreislaufs erhöht. Weitere Untersuchungen zum ganzjährigen Aufschichten von Erz im Haufenlaugungsbecken sind im Gange. Das anfängliche Engineering des Projekts 250 wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., einer gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Person, geprüft und genehmigt.

Über die Liegenschaft Dublin Gulch

Die zu 100 % unternehmenseigene Goldliegenschaft Dublin Gulch (die Liegenschaft") der Victoria Gold befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über via Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes der Yukon Energy.

Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine im Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und wahrscheinliche Vorräte von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie nachgewiesen und erkundett", einschließlich nachgewiesener und wahrscheinlicher Vorräte, und weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne für 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie vermutet" enthalten.

Non-IFRS-Leistungskennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen. Siehe MD&A des Unternehmens für Erläuterung, Diskussion und Abstimmung von Non-IFRS-Kennzahlen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen zusätzlich zu den gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Maßnahmen den Lesern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Vorsichtserklärung und vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Victoria beziehen, stellen die hierin enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich aller Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, budgetieren, anvisieren, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, werden, könnten oder sollten, und beinhalten alle hier dargelegten Richtlinien und Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche zukunftsgerichteten Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seine Betriebsabläufe, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit (COVID-19) auf jeden der vorgenannten Bereiche. In dieser Hinsicht ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau mit den Erwartungen des Managements übereinstimmt, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentliche nachteilige Änderung des Goldpreises eintritt und dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf Basis der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie der Zeitpunkt und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die durch Verweis einbezogenen Dokumente zu aktualisieren, oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

