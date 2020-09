IRW-PRESS: Vizsla Resources Corp.: Vizsla macht vierte Entdeckung, erbohrt 3.581 g/t Silberäquivalent über 1,15 m innerhalb von 4,5 m mit 1.808 g/t Silberäquivalent im Erzgang Tajitos in Panuco, Mexiko

Vancouver, British Columbia (3. September 2020) - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/play/newsflash-with-vizsla-resources-after-sensational-drill-results-and-doubling-of-the-share-price/) freut sich, eine vierte neue Entdeckung bekannt. Sie beruht auf den ersten Bohrungen des Unternehmens in Erzgang Tajitos auf dem Gangkorridor Cinco Senore des Silber-Gold-Projekts Panuco (Panuco oder Projekt) in Mexiko. Bis dato wurden insgesamt vier Bohrungen in den Erzgang Tajitos niedergebracht, der 900 Meter südöstlich der ersten Entdeckung Napoleon liegt. Die Ergebnisse der ersten drei Bohrungen werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Der Erzgang Tajitos scheint eine signifikante Minenentwicklung erfahren zu haben. Es wurde jedoch noch nie zuvor darauf gebohrt.

Signifikantes Bohrergebnisse

CS-20-01

- 1.808 g / t Silberäquivalent (1.200,6 g pro Tonne (g/t) Silber und 7,29 g/t Gold) über 4,5 m ab 75,90 einschließlich:

- 3.581 g/t Silberäquivalent (2.209,6 g/t Silber und 16,13 g/t Gold) über 1,15 m ab 78,65 m

CS-20-02

- 1.192 g/t Silberäquivalent (812,5 g/t Silber und 4,59 g/t Gold) über 1,15 m ab 110,0 m

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen Bohrungslängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 47 bis 65 % der Bohrungslängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) /0,5627). Die Metallpreisannahmen sind $17,50 g/t Silber, $1.700 g/t Gold. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold und 94 % für Silber.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: Das Unternehmen hat seit Juli 2020 vier hochgradige Entdeckungen gemacht. Die Entdeckung Tajitos ist die jüngste Demonstration des Potenzials des Panuco-Bezirks. Vizsla ist in einer soliden Position, um einen signifikanten Wert in einem Bezirk freizusetzen, der noch nie systematisch erkundet wurde. Vizsla ist mit über 30 Mio. CAD in der Bank gut finanziert, um Erzgänge zu erkunden, die noch nie kartiert, beprobt oder abgebohrt wurden, wie Napoleon und Cordon del Oro. Wir werden auf den vier Entdeckungen Step-out-Bohrungen niederbringen, um die Grundfläche der Vererzung in jedem Gebiet zu vergrößern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53274/NR_DE_Vizlsa_20200903_Makes Fourth Discovery at Panuco.001.png

Abbildung 1: Karte mit Lage der Bohrungen, kartierten Erzgängen sowie Übertageprobenentnahmen im Prospektionsgebiet Tajitos auf dem Gangkorridor Cinco Senores und im Prospektionsgebiet Mojocuan auf dem Gangkorridor Cordon del Oro. Die Ergebnisse stammen aus den Bohrungen in Rot. Nebenkarte zeigt Details der der Bohransatzpunkte in Tajitos.

Tajitos - Einzelheiten der Bohrungen

Der Erzgang Tajitos ist ein nach Nordosten streichender Gang im Gangkorridor Cinco Senores (Abbildung 1). Der Gang wurde über eine Streichlänge von 360 m mit gleichmäßiger Vererzung beprobt und die Bohrungen zielten auf Bereich unter früheren Abbaubereichen, von denen angenommen wird, dass sie produktiv waren. Die Abbaubereiche setzten sich bis in größere Tiefen fort als bisher angenommen, und die berichteten Abschnitte der Bohrungen CS-20-01 und CS-20-02 sind Gangreste, die in der Vergangenheit nicht abgebaut wurden.

Die Gangzone Tajitos besteht aus einem Quarzbrekziengang mit frühem weißem, lokal gebändertem Quarz, der lithische Andesitbruchstücke enthält, gefolgt von späterem weißen bis grauen Quarz, der Brekzienbruchstücke früher weißer Quarzgänge enthält. Diese Zone durchschnitt dann ein späterer weißer bis klarer Quarzgang mit lokalen dunklen Bändern oder Flecken feinkörniger Sulfide, die eine Zone von Quarz-Pseudomorphen nach Kalzit und rosa Rhodochrosit kreuzen. Die höheren Gehalte befinden sind in den früheren Brekzien, die mit dunklen Bändern oder dunklen Flecken bestehend aus sehr feinkörnigen disseminierten Sulfiden vergesellschaftet sind. Diese Gangzone befindet sich in einem Paket von Andesitströmen und Tuffen, die unterschiedlich magnetisch sind.

Vollständige Tabelle der Bohrungsabschnitte

Bohrung Von Bis Länge SilberGold Silber Anmerkung

Äquival

ent

(m) (m) (m) (g/t) (g/t)(g/t)

CS-20-0175,90 80,40 4,50 1.200,7,29 1.808,0 Nach Abbau

6 auf

beiden

S

eiten

zurückgela

ssener

Hohlraum

Einschl.78,65 79,80 1,15 2.209,16,133.581,3

6

CS-20-02110,00111,151,15 812,5 4,59 1.191,6 Nach Abbau

an

Hangendsei

te

zurückgela

ssener

Hohlraum

CS-20-03116,70120,003,30 116,1 0,63 167,9

Einschl.116,7 117,9 1,20 191,0 1,30 300,8

CS-20-04Analyseergebnisse stehen noch aus

Tabelle 1: Bohrungsabschnitte aus Bohrungen im Erzgang Tajitos Vein auf dem Gangkorridor Cinco Senores.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen Bohrungslängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 47 bis 65 % der Bohrungslängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) /0,5627). Die Metallpreisannahmen sind $17,50 g/t Silber, $1.700 g/t Gold. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold und 94 % für Silber.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53274/NR_DE_Vizlsa_20200903_Makes Fourth Discovery at Panuco.002.png

Abbildung 2: Bohrkern durch Gang in Bohrung CS-20-01, Erzgang Tajitos.

Cordon del Oro - Einzelheiten der Bohrungen

Vizsla hat ebenfalls sieben Bohrungen im Prospektionsgebiet Mojocuan in Cordon del Oro niedergebracht (Abbildung 1). Die in dieser Pressemitteilung berichteten Ergebnisse zeigen ausgezeichnete Gangmächtigkeiten mit weitgehend niedrigen bis mittleren Silber- und Goldgehalten. Das Unternehmen bohrt weiterhin in diesem Bereich, um eine höhergradige Vererzung zu erreichen. Die Bohrungen CO-20-01 und CO-20-02 wurden aufgrund von Topografieeinschränkungen vom Liegenden aus niedergebracht, was in Kombination mit dem flacheren Einfallen des Ganges als an der Oberfläche gemessen zu Bohrungen führte, die den Gang in einem sehr steilen Winkel durchteuften. Die Bohrungen CO-20-03 bis CO-20-07 wurden vom Hangenden aus niedergebracht und repräsentieren die Gangmächtigkeit besser.

Die Gangzone Mojocuan besteht aus mehrphasigen hydrothermalen Quarzbrekziengängen mit frühen weißen, lokal gebänderten Quarz mit lithischen Rhyolithtuff-Bruchstücken, gefolgt von späterem weißen bis grauen Quarz mit brekziösen Bruchstucken der frühen weißen Quarzgänge. Diese Zone wurde dann aufgrund der fortgesetzten Bewegung der Hauptverwerfung erneut zerklüftet und es entwickelten sich mächtige Zonen von Knitterbrekzien mit zugehöriger durchdringender Verkieselung. Höhere Gehalte kommen in den Brekzien vor, die mit lokal leicht dunklen Bändern oder dunklen Flecken bestehend aus sehr feinkörnigen disseminierten Sulfiden vergesellschaftet sind. Diese Gangzone befindet sich in einem Paket felsischer bis andesitischer Lavaströme und Tuffe, wobei die Hauptverwerfung Cordon del Oro die Westseite des Animas-Grabens ist. Die vererzte Zone ist bis zu 25 m breit.

Cordon del Oro - Vollständige Tabelle der Bohrungsabschnitte

Bohrung Von Bis Länge SilberGold Silber Anmerkung

Äquiva

lent

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

CO-20-01136,40146,5010,10*16,6 1,75 178,7 *wahre

Mächtigkei

t

ist

22 % aufgr

und

d

es steilen

Winkels

der

Bohrung

Einschl.145,00146,501,50* 37,3 9,75 944,3 * wahre

Mächtigkei

t ist 22 %

aufgrund

d

es steilen

Winkels

der

Bohrung

CO-20-02154,85198,1 43,25*26,3 0,18 41,4 * wahre

Mächtigkei

t ist

2

0 %

aufgrund

d

es steilen

Winkels

der

Bohrung

CO-20-0379,40 80,60 1,20 128,0 0,85 199,7

CO-20-04Kein signifikanter Abschnitt

CO-20-05Bohrung vor Erreichen des Ziels

aufgegeben

CO-20-06Analyseergebnisse stehen noch aus

CO-20-07Analyseergebnisse stehen noch aus

Tabelle 2: Bohrungsabschnitte aus Bohrungen in der Zone Mojocuan auf dem Gangkorridor Cordon del Oro.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen Bohrungslängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 47 bis 65 % der Bohrungslängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) /0,5627). Die Metallpreisannahmen sind $17,50 g/t Silber, $1.700 g/t Gold. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold und 94 % für Silber.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53274/NR_DE_Vizlsa_20200903_Makes Fourth Discovery at Panuco.003.png

Abbildung 3: Profilschnitt durch Bohrungen CS-20-01, CS-20-02 und CS-20-03, Erzgang Tajitos.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar umfassenden Bezirk Panuco im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km der gesamten Länge des Erzganges, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 pro Tag, 35 km an untertägigen Abbaubereichen, Bergehalden, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk beherbergt epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustendehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang gebracht wird.

Informationen über Bohransatzpunkte

ProspektBohrungEasting NorthinHöhenlaNeigAzimutTiefe

ionsgebi (Rechtswg ge ung der

et ert) Bohru

(Hochwe ng

rt)

Tajitos CS-20-0404286 2586957531 -67 300 90,3

1

CS-20-0404286 2586957531 -77 300 151,5

2

CS-20-0404286 2586957531 -84 300 181,5

3

CS-20-0404393 2587044502 -71 256 199,6

4

MojocuanCO-20-0407879 2588128885 -41 30 201,4

1

CO-20-0407879 2588127885 -40 70 219

2

CO-20-0408077 2588152909 -45 210 247,5

3

CO-20-0408077 2588152909 -45 234 198

4

CO-20-0408077 2588152909 -70 234 37,7

5

CO-20-0408083 2588153935 -46 260 154,9

6

CO-20-0408083 2588153935 -90 0 217,6

7

Tabelle 3: Details der Bohrungen. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Ernennung zum Leiter des Bereichs Geologie

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Martin Dupuis zum Director of Geology (Leiter des Bereichs Geologie) bei Vizsla ernannt wurde. Martin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Montangeologie und Exploration, hauptsächlich bei Edelmetallen, einschließlich 10 Jahre in Lateinamerika. Martin war zuvor Director of Geology bei Pan American Silver, Technical Services Manager (Leiter technische Dienste) bei Aurico Gold und Chefgeologe in verschiedenen Betrieben.

Herr Dupuis hat einen BSc in Geologie von der Brock University und einen MBA von der Beedie School of Business. Er ist ein P. Geo. und bei EGBC registriert.

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung wurden Herrn Dupuis 75.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 1,76 Dollar gewährt, die sofort übertragen werden. Die Optionen können ab dem Datum der Gewährung über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Auftrag für digitales Marketing

Ferner hat Vizsla Native Ads Inc. beauftragt, für das Unternehmen eine umfassende Marketingkampagne für digitale Medien durchzuführen. Diese programmatische digitale Werbekampagne läuft über einen Zeitraum von 12 Monaten und kostet ca. 200.000,00 CAD (zahlbar in bar) und umfasst die Erstellung von Inhalten, die Webentwicklung, den Kauf und Vertrieb von Medien, die Entwicklung kreativer Werbemaßnahmen, die Berichterstattung und Optimierung von Kampagnen. Weder Native Ads noch ihre Directors und leitenden Angestellten besitzen Wertpapiere des Unternehmens.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Bohrkern- und Gesteinsproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und in North Vancouver, Kanada, zur Probenvorbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver verschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließendem ICP-Verfahren analysiert, und Gold wurde in einer 30-Gramm-Brandprobe mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AA") analysiert. Gehalte von Silber, Blei und Zink über dem Analysengrenzwert wurden mittels eines Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem AA-Verfahren erneut analysiert.

Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung der technischen oder wissenschaftlichen Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo. , einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Stewart Harris ist gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

