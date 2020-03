IRW-News: Vizsla Resources Corp.: VIZSLA mit aktuellem Betriebsstand wegen COVID-19

IRW-PRESS: Vizsla Resources Corp.: VIZSLA mit aktuellem Betriebsstand wegen COVID-19

Vancouver, British-Columbia (23. März 2020) - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-resources-options-panuco-silver-gold-mines-in-mexico/ ) berichtet, dass das Unternehmen angesichts der zunehmenden weltweiten Reaktionen auf den COVID-19-Virusausbruch einen internen Plan zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Interessenvertreter sowie zur Minimierung der Unterbrechung der Explorationstätigkeiten durchgeführt hat.

Beim Panuco-Projekt (das "Projekt") setzt das Unternehmen die Exploration mit einem erhöhten Bewusstsein für virusbezogene Probleme sowie einem Reaktionsplan für Quarantäne und Hygiene fort. Das Bohrprogramm arbeitet die zwanzig identifizierten Ziele methodisch weiter ab. Die Bohrungen auf der Ader Honduras sind derzeit im Gange. Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrungen auf dem Projekt nur so lange fortzusetzen, wie es sicher ist. Daher wird die Situation vom Management genau beobachtet und kann sich zur Sicherheit des Teams ändern.

Vizsla hat ein Gemeindeprogramm initiiert, um die lokalen Gemeinden rund um das Projekt bei der Sensibilisierung und Reaktion auf das COVID-19-Virus zu unterstützen.

Das Team von Vizsla hat eine "Work from Home"-Richtlinie und eine Initiative zum Einfrieren von Reisen eingeführt, um die Gefährdung durch das Virus zu minimieren. Vizsla nutzt die VRIFY-Technologie, um das Unternehmen und den Panuco-Distrikt sicher an Aktionäre und potenzielle Investoren zu vermarkten. Link zu VRIFY: www.vrify.com

Das Unternehmen bleibt für sein erstes Arbeitsprogramm voll finanziert.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten Bezirks Panuco mit 9.386,5 im Süden von Sinaloa, Mexiko, nahe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km der gesamten Aderausdehnung, einer Mühle mit 500 T/Tag Kapazität, 35 km Untertageentwicklungen, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Distrikt enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit Kieselvulkanismus und Krustenausdehnung im Oligo- und Miozän in Verbindung stehen. Das Wirtsgestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

