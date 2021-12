IRW-News: Volt Resources Limited: Volt Resources: Strategische Zusammenarbeit mit Urban Electric Power

IRW-PRESS: Volt Resources Limited: Volt Resources: Strategische Zusammenarbeit mit Urban Electric Power

Höhepunkte

- Volt geht Entwicklungskooperation mit Urban Electric Power (UEP) ein

- Fokus auf nicht-sphärischen Graphitprodukten zur Verbesserung der Leistung von Alkali-Batterien mit Plänen, ein Lieferabkommen zwischen UEP und Volt abzuschließen

- Förderung von Volts Graphitproduktion aus Zavalievsky in Europa und AETCs umgekehrtes Fließschema für LIB-Anodenmaterial zur Produktion von nicht-sphärischen Graphitprodukten einschließlich leitfähigem Graphit für den Batteriemarkt

- Markt für Alkali-Batterien beläuft sich auf schätzungsweise jährliche Verkäufe von 7,5 Mrd. USD https://www.fortunebusinessinsights.com/alkaline-battery-market-103298#:~:text=How%20much%20is%20the%20alkaline,period%20(2020%2D2027).

und 12 Mrd. verkaufte Batteriezellen Nachhaltige Raffination und Verarbeitung von Graphit in Batteriequalität für Anwendungen der US-Regierung. National Defense Industrial Association (NDIA) Military Power Sources Committee (MPSC), 10/07/2021: www.forgenano.com/mps

, wofür mehr als 14.000 Tonnen Graphit nötig sind

20. Dezember 2021 - Der Graphitproduzent und Hersteller von Batterieanodenmaterial Volt Resources Limited (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass er dabei ist, eine strategische Zusammenarbeit mit dem fortgeschrittenen Produzenten von Alkalibatterien, Urban Electric Power (UEP), einzugehen.

Gemäß einer Entwicklungskooperationsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA), die zurzeit ausgearbeitet wird, werden UEP, Volt und sein Technologiepartner in den USA, American Energy Technologies Co. (AETC), zusammen an der Entwicklung neuer Technologien arbeiten, die nicht-sphärisches, gereinigtes Graphit für eine verbesserte Leitfähigkeit und hochreine, auf Graphit basierende Beschichtungen nutzen, um die Leistung von Alkali-Batterien zu verbessern. Das wird die Leistung von Alkali-Batterien verbessern und gleichzeitig den Endnutzern - den Verbrauchern von UEPs Alkalibatterietechnik - nutzen, indem eine attraktivere Kostenstruktur als die aktuell auf dem Markt verfügbare Industrielösung angeboten wird.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die JDA im Januar 2022 abgeschlossen und durchgeführt wird. Nach erfolgreicher Durchführung der Graphittechnologieprogramme für die Verwendung in Alkali-Batterien wollen UEP und Volt ein Lieferabkommen über die Lieferung von hochreinen, auf Graphit basierenden Beschichtungen und Zusatzstoffen zusätzlich zu möglichen Lizenzierungsvorteilen aus dem entwickelten geistigen Eigentum eingehen.

Das nicht-sphärische, gereinigte Graphit wird aus einem Nebenprodukt der Einformung von gereinigtem Graphit bei der Produktion von Batterieanodenmaterial (BAM) für Lithiumionenbatterien hergestellt. Volt fördert das umgekehrte Fließschema, das AETC entwickelt hat, um nicht nur sphärisches, gereinigtes Graphit für Lithiumionenbatterien zu produzieren, sondern auch nicht-sphärisches Material, das in Anwendungen zur Verbesserung der Leitfähigkeit und anderen Spezialanwendungen Siehe ASX Bekanntmachung vom 8. November 2021 mit dem Titel High Performance Results from Bunyu Battery Cell Testwork

genutzt werden kann.

Die Entwicklung von nicht-sphärischen Graphitprodukten für den Alkalibatterie-Markt wird die Wirtschaftlichkeit von Volts geplanten BAM-Anlagen in den USA und Europa verbessern und somit das Potenzial unserer aktuelle Graphitflockenproduktion aus der Graphitanlage Zavalievsky in Europa zusammen mit der Graphitprojektentwicklung Bunyu in Tansania fördern.

Der Chief Technology Advisor von Urban Electric Power, Alex Couzis, sagte: Urban Electric Power ist begeistert von der Gelegenheit, mit Volt und seinem Technologiepartner in den USA, American Energy Technologies Co, zusammenzuarbeiten.

Volt ist ein sehr innovatives Unternehmen auf dem Gebiet der Graphite und offen für inspirierende Kooperationen.

Volts Managing Director, Trevor Matthews, sagte: Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit Urban Electric Power zusammenzuarbeiten, um kommerziell basierte Technologien zu entwickeln, um die Leistung von Alkali-Batterien zu verbessern und die Kosten zu senken.

Volt sieht den Alkali-Batteriemarkt als hervorragende Gelegenheit, in einem Sektor mitzuwirken, der über jährliche Verkäufe von 7,5 Mrd. US-$ verfügt.

Diese Zusammenarbeit führt Volt in den US-Batteriemarkt ein und das Board of Directors geht davon aus, dass das JDA die Kommerzialisierung von Volts nachgelagerten Mehrwert-Graphitprodukten in verschiedenen Batterieanwendungen beschleunigen wird.

Über Urban Electric Power

Urban Electric Power revolutioniert die traditionellen Alkali-Batterien (z.B. AA-Batterien) und transformiert sie zu leistungsfähigen, wiederaufladbaren Alkali-Batterien. Etablierte Batterielösungen sind dem Bedarf der sich verändernden Energieinfrastruktur nicht gewachsen.

UEP hat staatliche und bundesstaatliche Fördermittel der City University of New York Energy Institute erhalten.

Entwicklungsländer verwenden toxische Bleisäure, um Probleme bei der Stromversorgung bzw. dessen Unterbrechung zu lösen. Die Batterien von Urban Electric Power verwenden auf der Erde in genügender Menge vorhandene Materialien aus bestehenden Lieferketten, die in verbündeten Ländern abgebaut werden, um somit eine sichere Lieferung sicherzustellen.

Urban Electric Power verfolgt eine Zukunft mit sauberer, erneuerbarer Energie und einer sicheren Batterietechnologie, um diese Probleme anzugehen. Weitere Informationen finden Sie unter https://urbanelectricpower.com/

ENDE-

Genehmigt zur Veröffentlichung durch:

Trevor Matthews

Managing Director

Volt Resources Ltd

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Trevor Matthews

Managing Director

Tel: +61 8 9486 7788

Alex Cowie

Investor Relations

Tel: +61 412 952610

Folgen Sie uns auf Twitter: @ASXVolt

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited (Volt) ist ein Grafitproduzent/-entwickler und ein Goldexplorationsunternehmen, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Code VRC notiert. Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung am Grafitgeschäft von Zavalievsky in der Ukraine. Zavalievsky befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Märkten und es sind bedeutsame Entwicklungen bei den LIB-Anlagen geplant, um die in Europa ansässigen Automobilhersteller und den Sektor der erneuerbaren Energien zu beliefern. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Grafitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsmöglichkeiten basiert. ZG plant zurzeit die Installation einer Verarbeitungsanlage sowie von Ausrüstungen, um mit der Produktion von sphäronisiertem gereinigtem Grafit für den europäischen LIB-Markt zu beginnen. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli 2021.

Volt akquirierte drei Lizenzanträge, die Aussicht auf Lithium-Borat-Mineralisierung versprechen. Die Lizenzanträge beziehen sich auf ein Gebiet von insgesamt 291 km2 in Serbien, westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad Siehe die ASX-Meldung von Volt mit dem Titel "Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North" vom 18. November 2021.

.

Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekts Bunyu in Tansania sowie die Goldexplorationen in Guinea voran und nutzt dabei die bestehenden umfassenden Netzwerke des Unternehmens in Afrika.

Das Grafitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Grafitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Grafitprodukten Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen auswirken könnten, und dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben.

pro Jahr zu produzieren. Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

Die Goldprojekte in Guinea umfassen sechs Konzessionen in Guinea in Westafrika auf insgesamt 348 km². Die Projekte befinden sich im produktiven Siguiri-Becken, das Teil des reichhaltig mineralisierten westafrikanischen Birimian-Goldgürtels ist.

Volt Resources Ltd ACN 106 353 253

Level 25, 108 St Georges Terrace, Perth WA 6000

Telephone: +61 (0)8 9486 7788

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63296&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000VRC9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.