IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital wird der offizielle Brokerpartner für Kryptowährungen der Dallas Mavericks

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital wird der offizielle Brokerpartner für Kryptowährungen der Dallas Mavericks

Voyager ist der erste internationale Partner der Dallas Mavericks, um mit vereinten Kräften Kryptowährungen allen zugänglicher zu machen

New York, 27. Oktober 2021 - Voyager Digital Ltd. ("Voyager" oder das "Unternehmen") (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Plattformen für Kryptowährungen in den USA, ist eine fünfjährige, exklusive, integrierte Partnerschaft mit den Dallas Mavericks eingegangen. Damit wird das Unternehmen der erste Brokerpartner für Kryptowährungen sowie internationale Partner des Teams. Heute um 16 Uhr Central Time findet in Dallas eine Pressekonferenz zu dieser Partnerschaft statt. Dieser können Sie unter https://www.mavs.com/voyager/ beiwohnen.

Voyager und die Dallas Mavericks werden daran arbeiten, Kryptowährungen durch Bildungs- und Gemeinschaftsprogramme, weltweite Aktivitäten und Förderung des Fan-Engagements besser verfügbar zu machen. Die Partnerschaft umfasst auch die Namensrechte am Mavs Gaming Hub, dem offiziellen Spiel- und Veranstaltungsort des Mavs NBA 2K League-Teams, und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Durch diese Partnerschaft wird Voyager der erste international Partner der Dallas Mavericks, wodurch beide Parteien ein größeres, globaleres Publikum anziehen und das Markenbewusstsein sowie die Akzeptanz von Kryptowährungen weltweit steigern werden. 2019 hat die NBA es Teams erlaubt, international Sponsorenrechte außerhalb der USA und Kanadas einzuräumen.

"Die Mavericks sind stolz, Voyager in der Dallas Mavericks-Familie willkommen heißen zu können, sagte Mark Cuban, der Eigentümer der Mavericks. Krypto-Assets und deren Einsatz ändern die Art und Weise, wie Geschäfte und persönliche Finanzierungen ablaufen. Wir sind davon überzeugt, dass durch unsere Partnerschaft mit Voyager die Mavericks- und NBA-Fans mehr über Voyager erfahren und stärker von der Voyagers-Plattform profitieren werden als von traditionellen Finanz-Anwendungen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit den Dallas Mavericks, um Kryptowährungen allen besser zugänglich zu machen, sagte Steve Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager. "Durch diese Partnerschaft haben wir die Möglichkeit, Menschen auf der ganzen Welt darüber zu informieren, wie sie Kryptowährungen in ihrem Alltag nutzen können. Wir möchten die Menschen dabei unterstützen, alternative Wege kennenzulernen, um ihr Vermögen zu vergrößern und echte finanzielle Freiheit zu erreichen sowie generationenübergreifenden Wohlstand durch Kryptowährungen aufzubauen. Dafür haben wir mit den Dallas Mavericks und ihrem Eigentümer, Mark Cuban, der in diesem Bereich schon stark engagiert ist, einen hervorragenden Partner gefunden."

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter https://www.investvoyager.com.

Über die Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks sind ein globales, erstklassiges Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das seinen Fans weltweit unvergessliche Erlebnisse bietet. Die Mavericks treten in der National Basketball Association als Mitglied der Western Conference an und spielen im American Airlines Center unter der Leitung von Coach Jason Kidd, General Manager Nico Harrison, CEO Cynt Marshall und Governor Mark Cuban. Seit der Premierensaison 1980-81 haben die Mavericks vier Divisionstitel, zwei Konferenzmeisterschaften und eine NBA-Meisterschaft im Jahr 2011 gewonnen. Neben den Erfolgen auf dem Spielfeld möchten die Mavericks durch Gemeindeprogramme und die Mavs Foundation etwas im Norden von Texas bewegen. Weitere Informationen über die Spieler und Mitarbeiter der Dallas Mavericks sowie über Spielstatistiken und Tickets erhalten Sie unter mavs.com.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Medienkontakt:

Voyager Digital Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

pr@investvoyager.com

Dallas Mavericks

Erin Finegold White

SVP, Corporate Communications

(214) 415-9183

Erin.Finegold@dallasmavs.com

Quelle: Voyager Digital (Kanada) Ltd.

Verwandte Links

https://www.investvoyager.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62318

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62318&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.