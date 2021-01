IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager kündigt Aufstockung der Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd. : Voyager kündigt Aufstockung der Privatplatzierung an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN, BESTIMMT.

NEW YORK (USA), 15. Januar 2021 - Voyager Digital Ltd. (CSE:VYGR) (das Unternehmen oder Voyager) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Volumen seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung mit Stifel GMP auf Best Efforts-Basis erhöht hat. Demzufolge wird das Unternehmen jetzt Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zum Preis von 5,50 USD pro Aktie (rund 7,00 CAD pro Aktie) zum Verkauf anbieten, um einen Bruttoerlös von insgesamt 40.000.000 USD zu erzielen (die Platzierung).

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Platzierung soll am oder um den 21. Januar 2021 abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, u.a. des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Für ihre Dienstleistungen werden der Vermittler oder mit ihm verbundene Unternehmen eine Barprovision in Höhe von 7 % sowie Vergütungswarrants erhalten, die ihn zum Erwerb einer Anzahl von Aktien berechtigen, die 7 % im Rahmen der Platzierung verkauften Aktien entspricht.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen (in Vorschrift S des U.S. Securities Act als U.S. person bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, vorhersagen, anstreben, beabsichtigen, glauben, annehmen, schätzen, nahelegen, andeuten und andere vergleichbare Wörter gekennzeichnet bzw. beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Umstände eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ohne Einschränkung Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung; die Fähigkeit, Mittel zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens einzunehmen; und die erwartete finanzielle Leistung und das Kundenwachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweisen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit, den Erlös wie beabsichtigt zu verwenden; die Ergebnisse des Geschäftsbetriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Kunden zu akquirieren; den Zeitpunkt und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu annehmbaren Bedingungen; sowie die im auf SEDAR eingereichten Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) beschriebenen Risikofaktoren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die vollständige Meldung in englischer Sprache können Sie unter folgendem Link einsehen: https://money.tmx.com/en/quote/VYGR:APH/news/5951431311178941/Voyager_Announces_Upsized_Private_Placement.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55141

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55141&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.