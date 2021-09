IRW-News: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways erhält zwei neue Aufträge füt intelligente Bewässerungskomponenten im Wert von 1,3 Millionen C$

IRW-PRESS: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways erhält zwei neue Aufträge füt intelligente Bewässerungskomponenten im Wert von 1,3 Millionen C$

13. September 2021 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FSE: WWT) (Water Ways oder das Unternehmen), ein globaler Anbieter von in Israel ansässiger Agrartechnologie, der Wasserbewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten anbietet, gibt bekannt, dass das Unternehmen zwei Aufträge zur Lieferung intelligenter Bewässerungskomponenten an Kunden in Äthiopien und Peru erhalten hat. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Einnahmen aus diesen Aufträgen im letzten Quartal 2021 verbucht.

Die Aufträge haben einen Wert von 1.300.000 C$ und umfassen Folgendes:

1.-Ein Auftrag im Wert von 375.000 C$ zur Lieferung von Komponenten für intelligente Bewässerung und Tropfbewässerung für Baumschulen in Äthiopien.

2.-Ein Auftrag im Wert von 975.000 C$ zur Lieferung intelligenter Bewässerungskomponenten für ein Blaubeer-Bewässerungsprojekt in Peru.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass wir weltweit Anerkennung für unser Fachwissen in der Bewässerung von Blaubeeren erhalten. Den Auftrag in Peru haben wir aufgrund unserer Erfahrungen mit der Blaubeerbewässerung für Driscoll's in China erhalten. Driscoll's ist der größte Beerenproduzent der Welt und ein geschätzter Kunde von uns."

Das Unternehmen möchte die Investoren daran erinnern, dass Water Ways' CEO Ohad Haber und Ronnie Jaegermann, Director, am Dienstag, den 14. September 2021, um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Live-Webinar mit einem Unternehmens-Update, einer Erläuterung der Ergebnisse und dem Ausblick für 2021 und darüber hinaus veranstalten werden. Im Anschluss findet eine Fragerunde mit den Investoren statt.

Zur Anmeldung: https://www.bigmarker.com/sagacitycm/Water-Ways-Technologies-The-Future-in-Agro-Tech-Sept-14th

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem weltweiten Markt für Bewässerungssysteme und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikro- und intelligente Bewässerung ergeben. Das Unternehmen hinterlässt auch einen positiven Eindruck in der Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika sowie in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Heidelbeeren, medizinischer Cannabis, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ronnie Jaegermann

Director

T: +972-54-4202054

E: ronnie@waterwt.com

Dor Sneh

CFO

T: +972-54-6512500

E: dor@irri-altal.com

https://www.water-ways-technologies.com/

ISIN: CA9411881043

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs an der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition dieses Begriffs in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "potenziell", "werden", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf Water Ways. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten von Water Ways in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die aktuellen Informationen, die Water Ways zur Verfügung stehen, wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Sollte sich ein Faktor in unerwarteter Weise auf Water Ways auswirken oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt Water Ways keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher vorausschauenden Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Water Ways ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Ergebnisse und zukunftsgerichteten Informationen und Berechnungen von Water Ways können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

