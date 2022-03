IRW-PRESS: Wellbeing Digital Sciences Inc. : KGK Science, Tochtergesellschaft von Wellbeing Digital Sciences, schließt eine klinische Studie zu Shakeology® ab, die dessen Nutzen im Zusammenhang mit Gewichtsverlust bestätigt

Das zu 100 % unternehmenseigene Auftragsforschungsinsitut wurde von The Beachbody Company mit der Durchführung der Shakeology®-Studie beauftragt, die jetzt im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde

Vancouver, British Columbia, 22. März 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, auf künstliche Intelligenz basierende digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass eine klinische Studie der hundertprozentigen Tochtergesellschaft KGK Science Inc. (KGK) für The Beachbody Company (NYSE: BODY) zu Shakeology® (Shakeology), seinem Superfood-Ernährungsshake kürzlich im Journal of Nutrition (https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxac038/6536919?login=true) veröffentlicht worden ist.

Ziel der Studie war zu bestimmen, ob die Anwendung von Shakeology zweimal täglich die Gewichtsabnahme und die metabolischen Ergebnisse bei ansonsten gesunden übergewichtigen und adipösen Erwachsenen verbessern kann. Der Nutzen, den die Studienteilnehmer erlebten, entspricht den langjährigen Ergebnissen, die Shakeology-Anwender gesehen haben. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe verloren die Menschen in der Shakeology-Gruppe mehr Gewicht, verzeichneten eine Absenkung des Cholesterinspiegels auf den Normbereich, und einen Anstieg des Stoffwechselhormons Adiponektin.

Die Studie war eine 12-wöchige, randomisierte, doppelt verblindete und placebokontrollierte klinische Prüfung, in der 206 übergewichtige und adipöse Erwachsene aus 4 verschiedenen Orten in den USA und Kanada aufgenommen wurden. Die Studienteilnehmer wurden randomisiert, um 30 Minuten vor dem Frühstück und dem Mittagessen Shakeology oder ein Placebo mit entsprechendem Kaloriengehalt zu konsumieren, während sie 12 Wochen lang eine kalorienarme Diät einhielten. Das primäre Ergebnis der Studie war ein Gewichtsverlust, der in der Shakeology-Gruppe signifikant größer war als in der Placebo-Gruppe.

Zu den Stärken der Studie gehörten eine große Stichprobengröße und der erhöhte Gewichtsverlust, den Studienteilnehmer über das kalorienreduzierte Placebo hinaus erlebten. Der größere Gewichtsverlust deutete darauf hin, dass die Vorteile von Shakeology nicht nur mit den Kalorien in Zusammenhang stehen, sondern auch den weiteren Inhaltsstoffen wie Protein, Ballaststoffe, Superfood- und Phytonährstoff-Mix, die zu den Vorteilen beitragen können, die Menschen mit dem Produkt erleben. Das neuartige Ergebnis der Studie war die Zunahme des Stoffwechselhormons Adiponektin, das vom Fettgewebe im Körper produziert wird und die Art und Weise beeinflusst, wie der Körper Energie herstellt, nutzt und speichert.

Kommentar des Managements

Dr. Heather Leidy, Mitglied des Scientific Advisory Board von The Beachbody Company und Associate Professor am Department of Nutrition der University of Texas in Austin, die an der Studie mitarbeitete, sagte: Diese Studie hat gezeigt, dass der Konsum von nährstoffreichen Protein- und Ballaststoff-Shakes, wie z. B. Shakeology, zu einem erheblichen Gewichtsverlust führen und auf einzigartige Weise die Sekretion von Adiponektin erhöhen kann - ein Hormon, das im Wesentlichen den normalen Blutzuckerspiegel und die kardiovaskuläre Gesundheit unterstützt. Diese Erkenntnisse belegen daher, dass nahrhafte Shakes, die Protein- und Ballaststoffe enthalten, das Gewichtsmanagement und die metabolische Gesundheit fördern.

Najla Guthrie, President und CEO von KGK, fügte hinzu: Es war eine Ehre, von The Beachbody Company mit der Durchführung dieser klinischen Studie beauftragt worden zu sein, und wir sind mit der Durchführung und den Ergebnissen, die sie bzgl. des Shakeology-Produkts für unseren Kunden erzielt hat, zufrieden. Wir freuen uns auf eine mögliche Zusammenarbeit mit The Beachbody Company und anderen Kunden der Ernährungsbranche, die mehr über ihre Produkte, ihr geistiges Eigentum oder andere Studienthemen erfahren möchten. KGK blickt auf eine lange Geschichte als unabhängiges Auftragsforschungsinstitut zurück und verfügt über eine solide Pipeline von Projekten, die vor uns liegen, da die wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pandemie unserem Unternehmen weiter mit neuen Kunden und Projekten versorgt.

ÜBER THE BEACHBODY COMPANY, INC.

The Beachbody Company mit Hauptsitz in Südkalifornien ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Fitness- und Ernährungsabonnements, das über zwei Jahrzehnte innovative Inhalte und leistungsstarke Marken entwickelt hat. The Beachbody Company ist die Muttergesellschaft der Beachbody On Demand Streaming-Plattform (BOD) mit über 100 kompletten Fitnessprogrammen, 4.500 individuellen Workouts, mehreren Ernährungsprogrammen und dem vernetzten Beachbody Bike von MYXfitness. Weitere Informationen finden Sie unter TheBeachbodyCompany.com.

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika und aufstrebenden Gesundheitsprodukten durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert. Die Mission des Unternehmens wird durch ein Netzwerk nordamerikanischer Kliniken, die Patienten ketamingestützte Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsunternehmen unterstützt, das Kunden im Umfeld der Medikamentenentwicklung Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu ermöglichen.

