Vancouver, British Columbia, 3. Mai 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer, durch klinische Forschung unterstützter klinischer Lösungen wie psychedelische Medizin und digitale Therapeutika konzentriert, freut sich, die Ernennung von Dr. Michael Ho zum neuen Medical Director der MindScape Ketamine & Infusion Therapy Clinic (MindScape oder die Klinik) in Houston, bekannt zu geben, die ab dem 2. Mai 2022 wirksam ist. Dr. Quang Henderson, der ehemalige Medical Director von Mindscape, tritt nach seiner Amtszeit, die er seit der Gründung der Klinik im Jahr 2018 innehatte, in den Ruhestand.

Dr. Michael Ho ist der Director von Safe Sleep Anesthesia in Houston, Texas. Er ist außerdem der Course Director von Anesthesiology Consultants in Houston, Texas, mit über 20.000 Stunden Lehrerfahrung im Bereich Anästhesie. Dr. Ho war 10 Jahre lang als Staff Physician an der University of Texas im Department of Anesthesiology at Memorial-Hermann Hospital angestellt und hat mehr als 20 Jahre lang als Anästhesist gelehrt und gearbeitet. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Bereich der Lehrtätigkeit am Baylor College of Medicine und The University of Texas Medical Branch. Dr. Ho schloss sein Studium an der Cornell University mit einem B.A. in Biochemie ab und seine Ausbildung in Pädiatrie und Anästhesiologie als M.D. an der Washington University School of Medicine ab. Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Erfahrung in den Bereichen Ausbildung, Lehre und medizinische Anwendung der Anästhesiologie, zeichnet Dr. Ho auch für 15 Publikationen, 7 Kurse vor Ort und 17 Webinare verantwortlich.

Seit der Übernahme von MindScape durch Wellbeing am 21. April 2021 hat die Klinik Patienten mehr als 600 niedrig dosierte Ketamin-Infusionen verabreicht, was das Unternehmen als bedeutenden Meilenstein betrachtet. Wellbeing evaluiert die Hinzunahme ergänzender psychiatrischer Gesundheitsdienstleistungen, die den Patienten in der Klinik angeboten werden. Das Unternehmen hat vor Kurzem auch eine neue Marketingstrategie implementiert und beabsichtigt, die lokale Patientenbasis durch den Aufbau von Beziehungen zu Arztpraxen im Bereich psychische Gesundheit zu erweitern, die das Potenzial der Off-Label-Verwendung von Ketamin bei der Behandlung von affektiven Störungen erkannt haben. Ketamin scheint antidepressive und anti-suizidale Wirkungen zu besitzen, und laut neueren Studien wird die Möglichkeit, affektive Störungen wie die bipolare affektive Störung mit Ketamin zu behandeln, als recht vielversprechend betrachtet. 1

Wir freuen uns sehr, Dr. Ho an der Mindscape-Einrichtung und bei Wellbeing insgesamt begrüßen zu dürfen, nicht zuletzt aufgrund seiner beeindruckenden Erfahrung. Ich möchte Dr. Henderson für die Gründung von Mindscape und für seine Verdienste um das Unternehmen im vergangenen Jahr danken. Ich wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand und dass er das nächste Kapitel seines Lebens genießen kann, da er weiß, dass die Klinik in guten Händen ist, sagte Najla Guthrie, Chief Executive Officer von Wellbeing.

Mindscape Ketamine & Infusions Therapy, PLLC ist eine Klinik in Houston (Texas), die eine erschwingliche Concierge-i.v.-Ketamintherapie für behandlungsresistente affektive Störungen, psychische Erkrankungen und chronische Schmerzzustände anbietet. Unter der Leitung von Dr. Quang Henderson, einem zugelassenen, Board-zertifizierten Notfallarzt mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Ketamin, unterstützt Mindscape Menschen, die mit Depressionen, Angstzuständen, PTBS, chronischen Schmerzen und anderen affektiven Störungen kämpfen, durch das medizinische Verfahren der i.v.-Ketaminbehandlung in niedrig dosierten, hoch dosierten oder individuell abgestimmten Sitzungen. Mindscape Ketamine & Infusion Therapy, PLLC ist die einzige i.v.-Ketamin-Klinik in Houston, die virtuelle, realitätsbasierte, geführte Meditation zur Ergänzung von i.v.-Ketamin-Infusionen bei der Behandlung von Depressionen, bipolaren Störungen, Angstzuständen, PTBS, Zwangsstörungen und anderen affektiven Störungen einsetzt. Weitere Informationen zu MindScape und seinen Serviceangeboten finden Sie unter: https://www.mindscapeketamine.com

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert und sich auf klinische Forschung stützt. Sein Ziel wird von einem Netzwerk nordamerikanischer Kliniken unterstützt, die Patienten zukunftsweisende Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsinstitut, das Kunden, die Arzneimittel entwickeln, Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Unternehmens, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu bieten.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

1. Ketamine in Bipolar Disorder: A Review, Alina Wilkowska et al, National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information, 12. November 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670087/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

