IRW-PRESS: White Metal Resources Corp. : Die geophysikalische 3D-IP-Untersuchung von White Metal korreliert mit der neuen Goldentdeckung in der Ellen-Zone und liefert mehrere Zielgebiete für das Phase-2-Bohrprogramm im Goldprojekt Tower Stock, Ontario

Thunder Bay, Ontario, 13. Mai 2021 - White Metal Resources Corp. (TSXV: WHM) (FRA: CGK1) (White Metal oder das Unternehmen) freut sich zu melden, dass das Unternehmen den Abschlussbericht zur DasVision-3D-Untersuchung der induzierten Polarisation (IP) erhalten hat, die von Abitibi Geophysics (Abitibi) im Goldprojekt Tower Stock (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) durchgeführt wurde. Das Konzessionsgebiet, in dem bisher seit mehr als acht Jahren kaum Explorationstätigkeiten unternommen wurden, liegt ca. 40 km westlich-nordwestlich der Hafenstadt Thunder Bay, Ontario, und hat eine Fläche von ungefähr 1.968 Hektar.

Die 3D-IP-Untersuchung ergab eine Reihe von Anomalien, wobei die bemerkenswerteste Anomalie, TS-02, das Gebiet der neu entdeckten Ellen-Zone umfasst (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. April 2021). Diese Anomalie weist eine breite, gekrümmte Form auf, erstreckt sich über ungefähr 750 x 300 Meter und scheint den westlichen Rand des Intrusivkomplexes Tower Mountain (IKTM) zu flankieren. Sie kann in Richtung Norden bis zum südwestlichen Ende der U-V-Zone nachverfolgt werden und umfasst die A-Zone sowie die Bench-Zone in Richtung Süden bzw. Osten. Die Ellen-Zone scheint den westlichen Rand der IP-Anomalie zu flankieren, und die Ergebnisse aus dem Bohrloch TM-21-94 und einer Reihe goldhaltiger Oberflächenproben legen eine direkte Korrelation mit der Goldmineralisierung nahe. Diese Anomalie korreliert ferner entsprechend der Interpretation von Abitibi mit einem hohen Goldindex (Goldindex = (Aufladbarkeit x spezifischer Widerstand) / 1000). Die TS-02-Anomalie wird als ein hochprioritäres Zielgebiet eingestuft, da sie bekannte Goldvorkommen einschließt bzw. in deren Nähe liegt, und erfordert umfangreiche Oberflächenarbeiten und Folgebohrungen.

Eine weitere hochprioritäre Anomalie, TS-04, befindet sich etwa 300 Meter nordöstlich vom östlichen Ende der U-V-Zone und weist eine Kombination aus hoher Veränderlichkeit und hohem spezifischem Widerstand auf; sie ist über ca. 1 km in Richtung Südosten nachverfolgbar. Die nördliche Ausdehnung der Anomalie erstreckt sich unterhalb des Gebiets des historischen Bohrlochs TM-02-05, das von ValGold Resources Ltd. ausgeführt wurde und in dem 6,0 Meter mit einem Gehalt von 2,4 g/t Au durchteuft wurden.

Michael Stares, der President und CEO von White Metal, merkte dazu an: Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der 3D-IP-Untersuchung, die unsere bereits umfangreicher werdende Datenbank weiter ergänzt hat und uns zusätzliche Zielgebiete für Folgearbeiten liefern wird, mit denen die Quellen der Anomalien geklärt werden sollen. Es ist besonders spannend zu sehen, dass eine der Anomalien, TS-02, im Gebiet der neuen Ellen-Zone liegt, sodass ich den Folgearbeiten in dieser speziellen Anomalie mit Spannung entgegensehe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit unseren Explorationsarbeiten das Konzessionsgebiet weiter erschließen und unser Verständnis der neuen und der bekannten Goldziele im Goldprojekt Tower Mountain Stock weiter voranbringen können.

Im Herbst 2020 erkundete das Personal von White Metal das Gebiet der Ellen-Zone, das weitgehend von Deckgebirge überlagert ist; dies ergab anomale Goldwerte in Mengenproben aus dem Gestein in einem Spektrum von schwach anomalen Werten (>50 ppb Au) bis hin zu 1.300 ppb Au (1,3 g/t Au). Das Erkundungsbohrloch TM-21-94 wurde ca. 70 Meter westlich des Entnahmeorts der Mengenproben aus dem Oberflächengestein angesetzt und in Richtung Nordosten mit einer Neigung von 60 Grad gebohrt. Die Neigung und Streichrichtung der Ellen-Zone ist nicht genau bekannt, basiert jedoch auf historischen Daten und Informationen; es wird angenommen, dass diese Zone vermutlich grob in Richtung Südosten/Nordwesten streicht.

Weitere Informationen zum Goldprojekt Tower Stock finden Sie unter www.whitemetalres.com.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es vorbehaltlich der Annahme des Antrags durch die TSX Venture Exchange die Firma IR Pro Communications Inc. (IRPC) aus Vancouver, British Columbia, mit der Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt hat. IRPC verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im gesamten Leistungsspektrum von Investor-Relations-Services. Die Firma vertritt eine breite Palette öffentlicher Kunden und unterstützt diese bei der Ausweitung ihrer Aktionärsbasis.

IRPC hat die Aufgabe, White Metal bei der Ausweitung seiner Investor Relations und im Bereich Unternehmenskommunikation zu unterstützen; dies umfasst unter anderem die Übernahme einer Kontaktfunktion zwischen den Directors und dem höheren Management des Unternehmens, den Aktionären und den Personen, die für den Wertpapierhandel zugelassen sind, die Verbreitung und Weitergabe von Pressemitteilungen sowie die Weitergabe wesentlicher Finanz- oder Informationsdokumente des Unternehmens an Investoren auf deren Wunsch.

White Metal und IRPC sind unabhängige Partner und haben eine schriftliche Vereinbarung mit einer anfänglichen Laufzeit von drei Monaten, beginnend am 6. Mai 2021, abgeschlossen. IRPC verfügt derzeit über keine direkte oder indirekte Beteiligung an White Metal oder dessen Wertpapieren. IRPC erhält eine Vergütung in Höhe von $ 5.000 pro Monat und außerdem Aktienoptionen (Optionen) gemäß dem Incentive-Aktienoptionsplan von White Metal für den Erwerb von bis zu 100.000 Stammaktien von White Metal (Aktien) zu einem angenommenen Preis, der zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen ist. Die Laufzeit der Optionen beträgt fünf Jahre (sofern sie nicht gemäß dem Plan vorzeitig gekündigt werden); sie werden im Laufe des ersten Jahres der Laufzeit in gleichen vierteljährlichen Beträgen zugeteilt.

Keine qualifizierte Person (QP) hat ausreichend Arbeiten durchgeführt, um die historischen Analyseergebnisse und in dieser Meldung enthaltenen technischen Informationen zu bestätigen. Alle Bohrlochabschnitte spiegeln Bohrkernlängen (Abschnitte) wider und sind keine wahren Mächtigkeiten.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo.), Vice President Exploration und Director von White Metal, der eine qualifizierte Person gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101, ist, überprüft und genehmigt.

Über White Metal Resources Corp (TSX-V: WHM):

White Metal Resources Corp ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das in Kanada exploriert.

Weitere Informationen über White Metal Resources Corp. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.whitemetalres.com.

