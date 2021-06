IRW-News: Wide Open Agriculture Ltd.: WOA entwickelt Pilotanlage für die Herstellung von Lupineneiweiß

IRW-PRESS: Wide Open Agriculture Ltd.: WOA entwickelt Pilotanlage für die Herstellung von Lupineneiweiß

Wichtigste Eckdaten:

- Beginn des Ankaufs von Maschinen und Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und Bau einer eigenen Pilotanlage zur Herstellung von modifiziertem Lupineneiweiß in Westaustralien.

- WOA entwickelt sowohl für Dirty Clean Food als auch für zukünftige strategische Partner pflanzliche Proteine mit einzigartigen technofunktionellen Eigenschaften für eine Reihe von Lebensmittelprodukten.

- Die Pilotanlage wird auf dem bestehenden geistigen Eigentum aufbauen, die Chancen für strategische Partnerschaften verbessern und lebensmitteltaugliche Mengen an modifiziertem Lupineneiweiß herstellen, um erste Einnahmen zu generieren.

- Es bietet sich die Gelegenheit, den Einsatz der patentierten Technologie auch für andere pflanzliche Betriebsmittel, einschließlich der in Australien angebauten regenerativen Hülsenfrüchte, zu erforschen.

- Für den Kapitalaufwand in Höhe von 1,6 Mio. AUD sind ausreichende Mittel vorhanden.

17. Juni 2021. Wide Open Agriculture (WOA) (WOA oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich in die nächste Phase seines Lupinen- und Pflanzenproteingeschäftes eingetreten ist und die Zustimmung der Boardmitglieder zum sofortigen Ankauf, Bau und Betrieb einer eigenen Produktionsanlage für die Herstellung von Lupineneiweiß und Pflanzenproteinen in Westaustralien (WA) erhalten hat.

Die Pilotanlage soll in unmittelbarer Nähe zu WOAs Betriebsstätte Dirty Clean Food in Kewdale (Westaustralien) errichtet werden. Die Anlage wird dahingehend genutzt, das Verfahren der Lupinenproduktion zu verfeinern, bestehendes geistiges Eigentum zu schützen, neues geistiges Eigentum aufzubauen und modifiziertes Lupineneiweiß in Lebensmittelqualität im Pilotmaßstab zu produzieren.

Die Anlage wird voraussichtlich einen moderaten Umsatz erwirtschaften und die Chancen zur Sicherung strategischer Partnerschaften und potenzieller Abnahmevereinbarungen optimieren. Die potenziellen Einnahmen aus dem Ertrag der Pilotanlage sollten die Betriebskosten der Anlage abdecken.

Ben Cole, Managing Director von Wide Open Agriculture, meint dazu: Durch unsere hauseigene Pilotanlage sind wir von WOA in der Lage, uns unvergleichliche globale Kompetenzen und Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung von Lupineneiweiß mit einzigartigen technofunktionellen Eigenschaften anzueignen. Den Rohstoff liefern uns die westaustralischen Farmer, die auf dem Gebiet der regenerativen Landwirtschaft führend sind.

Verfeinerung des Lupinenherstellungsverfahrens und Schutz des geistigen Eigentums

Ein Hauptzweck der Pilotanlage besteht darin, firmeneigenes Know-how aufzubauen und das geistige Eigentum für den Einsatz von modifiziertem Lupineneiweiß in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu verfeinern. Dieses Know-how umfasst den Aufbau eines IP-Portfolios, das auf Endproduktanwendungen wie pflanzliche Burger, Getränke (wie z.B. mit Proteinen angereicherte Pflanzenmilch der Marke OatUP), Joghurts und glutenfreie Nudeln zugeschnitten ist.

Eine entscheidende Rolle wird die Pilotanlage auch bei der Erforschung verschiedener Proteinextraktionsverfahren spielen, die durch den geringeren Einsatz von Energie, Wasser und Chemikalien kostengünstiger und umweltfreundlicher gestaltet werden könnten. Das in der Pilotanlage hergestellte Lupineneiweiß wird für folgende Zwecke verwendet:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59061/ASX_LupinUpdate_Final_DEPRcom.001.png

Mehrzweckanlage

WOA hält es für möglich, seine Technologie auch auf andere pflanzliche Betriebsmittel anzuwenden, so etwa auf regenerative Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen und Favabohnen, wie sie in Westaustralien bzw. Australien angebaut werden. Die Pilotanlage eignet sich ideal dafür, dieses Potenzial entsprechend auszuschöpfen, da hier die gleichen Maschinen und Geräte wie für die Herstellung von modifiziertem Lupineneiweiß verwendet werden.

Mit den zusätzlichen Hülsenfrüchten könnte man das gesamte verfügbare Marktpotenzial der firmeneigenen Modifikationstechnologie erweitern und das Image des Proteins als Produkt, das mit Hilfe modernster, sauberer Herstellungsverfahren erzeugt wird, verbessern. Außerdem würde man damit das Risikoprofil des Projekts verbessern, da es für anderes texturiertes Pflanzeneiweiß bereits einen Markt mit ungedecktem Versorgungsbedarf gibt.

Der Ertrag der Pilotanlage wird auch zur Herstellung von Produkten verwendet, die auf die Marke Dirty Clean Food abgestimmt sind (proteinreiche Hafermilch, Haferjoghurt und Proteinbällchen/Nahrungsergänzungsmittel auf Eiweißbasis). Dementsprechend hält man Ausschau nach strategischen Partnern für Beteiligungen und Abnahmevereinbarungen mit Handelspartnern.

NÄCHSTE SCHRITTE

Mehrere Beratungsfirmen haben ihre Kostenschätzungen vorgelegt; für die erste Ausbauphase der Anlage rechnet man mit einem Kapitalaufwand in Höhe von 1,6 Millionen AUD.

Der Barbestand von WOA belief sich zum 31. März 2021 auf 12,8 Millionen AUD. Das Unternehmen verfügt damit über ausreichende Mittel, um die Pilotanlage entwickeln und seine aktuellen Initiativen im Hinblick auf das Umsatzwachstum fortsetzen zu können.

Das Unternehmen wird nun die wichtigsten Maschinen und Geräte bestellen und die Errichtung der Anlage in Angriff nehmen. WOA freut sich schon darauf, die Marktteilnehmer bei Erreichen der entsprechenden Meilensteine zu informieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59061/ASX_LupinUpdate_Final_DEPRcom.002.png

- ENDE-

Diese Mitteilung wurde im Einklang mit der veröffentlichten kontinuierlichen Offenlegungspolitik des Unternehmens autorisiert und genehmigt und auch vom Board genehmigt.

Für Investoren-, Medien- oder andere Anfragen wenden Sie sich bitte an;

Dr. Ben Cole

Managing Director - Wide Open Agriculture

ben@wideopenagriculture.com.au

+61 415 387 270

Über Wide Open Agriculture Ltd.

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unter der innovativen Marke Dirty Clean Food des Unternehmens werden Lebensmittelprodukte mit einem Fokus auf bewusste Konsumenten in Australien und Südostasien vermarktet und vertrieben. Die Produkte werden aufgrund ihres Marktpotenzials und ihrer positiven Auswirkungen auf Landwirte, deren Anbauflächen und das regionale Umfeld ausgewählt. Der Sitz des Unternehmens ist im Weizengürtel von Westaustralien. WOA ist nach dem Grundsatz der 4 Renditen tätig und bemüht sich, messbare Ergebnisse bei den Erträgen in den Bereichen Finanzen, Natur, Gesellschaft und Inspiration zu erzielen.

WOA ist an der Australian Securities Exchange (Symbol: WOA) und an der Börse Frankfurt (Symbol: 2WO) notiert und das weltweit erste börsennotierte Unternehmen mit dem Grundsatz der 4 Renditen.

www.wideopenagriculture.com.au

www.dirtycleanfood.com.au

