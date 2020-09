IRW-PRESS: WPD Pharmaceuticals Inc.: WPD Pharmaceuticals erhält zweite Vorauszahlung in Höhe von 705.000 $ aus der Gesamtzuwendung von 7,4 Mio. $ für die Entwicklung von WPD101

Vancouver, British Columbia - 16. September 2020 - Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD) freut sich bekannt zu geben, dass es vom Polish National Center for Research and Development (NCRD) eine Vorauszahlung in Höhe von rund 705.000 CAD (2.000.000 PLN) sowie die Zusage für eine Rückvergütung von rund 175.000 CAD (500.000 PLN) erhalten hat. Diese von der Europäischen Union im Rahmen des Smart Growth Operational Program 2014-2020 bewilligten Mittel sind für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Arzneimittelkandidaten WPD101 zur Behandlung des Glioblastoms (GBM) gedacht, und dienen auch der Durchführung von klinischen Phase-I-Studien.

Das NCRD ist ein Exekutivorgan des Ministeriums für Wissenschaft und Höhere Bildung. Es wurde als Einheit für die Umsetzung von Aufgaben in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und staatliche Innovationspolitik gegründet. Das Hauptanliegen des Zentrums ist die Förderung von innovativen Lösungen und Technologien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der polnischen Wirtschaft. Die genehmigte Vorauszahlung für WPDs laufende Weiterentwicklung des Arzneimittelkandidaten WPD101 validiert die wissenschaftliche Entwicklungsstrategie des Unternehmens und deren Unterstützung durch die Regierung.

WPD entwickelt derzeit das Präparat WPD101, mit dem GBM-Patienten Zugang zu einer innovativen, zielgerichteten molekularen Therapie als Alternative zur herkömmlichen Behandlung erhalten. Das Arzneimittel durchläuft aktuell die präklinische Entwicklungsphase und seine konsistenten krebshemmenden Eigenschaften werden im Modell mit Hunden mit einem spontanen GBM, das starke Ähnlichkeiten mit jenem von menschlichen Patienten aufweist, unter Beweis gestellt und validiert.

Insgesamt lassen die Ergebnisse dieser Studien darauf schließen, dass WPD101 über ein beachtliches Potenzial verfügt und die gleiche Wirksamkeit auch bei der Behandlung des GBM beim Menschen nachgewiesen werden kann. Das Unternehmen rechnet mit der Einleitung der klinischen Phase-I-Studien im Jahr 2021.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD Pharmaceuticals, meint: Wir freuen uns sehr über die zweite Vorauszahlung aus der Zuwendung des NCRD, die einmal mehr unsere Fortschritte und Entwicklungspläne für WPD101 bestätigt. Diese Gelder sind eine wichtige Unterstützung in Form von Barmittel und werden für die Weiterentwicklung und die bevorstehenden klinischen Phase-I-Studien verwendet. Die Genehmigung dieser Vorauszahlungen setzt eine gewissenhafte Arbeit voraus und ich bin stolz auf das Projektleitungsteam und seinen unermüdlichen Einsatz.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und zwei börsennotierten US-Unternehmen abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WPD Pharmaceuticals

Kontaktadresse:

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Vorsorgliche Hinweise:

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens in Zukunft eintreten werden oder eintreten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen darüber, dass wir Zugriff auf den Rest unseres NCRD-Zuschusses erhalten werden und dass die Arzneimittel von WPD zu neuartigen Behandlungstherapien gegen Krebs entwickelt werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen den aktuellen Erwartungen des Unternehmens auf Grundlage der dem Management derzeit vorliegenden Informationen und sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisiert werden, beinhalten: dass Mitbewerber und andere Dritte ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und dass das Patent für ungültig erklärt werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für unsere Forschungsarbeit aufzubringen; dass wir nicht die Anforderungen für den Erhalt der gewährten Fördermittel erfüllen; dass unsere Arzneimittel keine positive Behandlung bieten oder dass sie trotz positiver Therapieergebnisse schädliche Nebenwirkungen haben; dass Mitbewerber bessere oder billigere Arzneimittel entwickeln können; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für die von uns entwickelten Arzneimittel zu erwirken. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53430

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53430&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92941F1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.