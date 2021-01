IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen erwirbt 25 Konzessionen neben der Goldmine Kenville im Bergbaugebiet Nelson

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen erwirbt 25 Konzessionen neben der Goldmine Kenville im Bergbaugebiet Nelson

Vancouver, British Columbia, 12. Januar 2021 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ximen-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Konzessionsgebiete Star im Bergbaugebiet Nelson im Süden der kanadischen Provinz British Columbia erworben hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55367/Fianl-NR-XIM-JAN-28-2020_DE_PRcom.001.png

https://www.ximenminingcorp.com/wp-content/uploads/2021/01/XimenStarProperties.png

Ximen unterzeichnete vor Kurzem eine Optionsvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an 25 Mineralclaims, sogenannten Crown Grants, mit 363 Hektar Grundfläche im Bergbaugebiet Nelson, die zusammenfassend als Konzessionsgebiete Star bezeichnet werden. Die Star-Konzessionsgebiete umfassen eine Gruppe von 22 zusammenhängenden Crown Grants, die südlich des Goldkonzessionsgebiets Kenville liegen, zwei Crown Grants, die im Westen an das Konzessionsgebiet Kenville angrenzen, und einen Crown Grant, der sich östlich von Kenville befindet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55367/Fianl-NR-XIM-JAN-28-2020_DE_PRcom.002.png

https://www.ximenminingcorp.com/wp-content/uploads/2021/01/NQ2DrillCoreGold.png

SICHTBARES GOLD IN DER ALMA N ZONE - (oben) Andesit in Bohrloch VST09-009; Foto des Quarzerzgangs im NQ2-Bohrkern von 121,75 bis 121,90 m. Bei 121,86 m sind etwa 10 bis 15 feinkörnige (<0,5 mm) Goldflecken zu sehen (unten). Die ein Meter breite Probe Nr. 103457 ergab bei der Analyse 14,45 g/t Au, 15,00 g/t Ag und 0,59 % Cu.

Die Gruppe der Star-Claims, die sich südlich der Mine Kenville befindet, ist nach Einschätzung von Ximen eines der wichtigsten Konzessionsgebiete im Bergbaugebiet Nelson. Diese Claim-Gruppe erstreckt sich über den Rand des Plutons Eagle Creek, in dem die hochgradigen Gold-Quarz-Erzgänge in Ximens Konzessionsgebiet Kenville lagern. Auf den Star-Konzessionsgebieten tritt eine weitläufige disseminierte Mineralisierung in einer südsüdöstlich streichenden Zone mit rund zwei Kilometer Streichlänge und einem halben bis einem Kilometer Breite auf. Die Mineralisierung besteht aus durch Brüche begrenztem Pyrit, Chalkopyrit sowie andere Kupfersulfide und -oxide, Hämatit und stellenweise Molybdänit. Die besten mineralisierten Abschnitte treten in steil einfallenden Zonen auf, die eine Mächtigkeit von 50 Metern oder mehr aufweisen, in einigen Gebieten erstreckt sich die Mineralisierung jedoch über die gesamte Bohrlänge (100 Meter oder mehr). Die Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer Kaliumalteration (Orthoklas und Carbonat), was auf eine Genese durch ein porphyrisches System hindeutet. Dieses Konzessionsgebiet besitzt daher ausgezeichnetes Potenzial für eine Goldlagerstätte mit großen Tonnagen und niedrigem Gehalt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55367/Fianl-NR-XIM-JAN-28-2020_DE_PRcom.003.png

https://www.ximenminingcorp.com/wp-content/uploads/2021/01/AlmaNZone3DModel.png

Konzeptuelles 3D-Modell der Alma N Zone Conceptual 3D Model

Die Konzessionsgebiete Star erfassen die historischen Minen Eureka und Star. Die historische Produktion bei Eureka belief sich auf 617 Unzen Gold, 36.161 Unzen Silber, 350.910 Pfund Kupfer und etwas Blei aus 8.995 Tonnen Abbaumaterial (3.603 Tonnen verarbeitetes Material). Die berechneten Gehalte des abgebauten Materials betragen 125 Gramm Silber pro Tonne, 1,8 Gramm Gold pro Tonne und 1,77 Prozent Kupfer. In der historischen Mine Star wurden aus 1.163 Tonnen 180 Unzen Gold sowie in geringfügigem Maße Silber und Kupfer produziert. Der berechnete Goldgehalt liegt bei 4,81 Gramm pro Tonne.

Das Konzessionsgebiet hat seit den 1950er-Jahren Bestand, als in der historischen Mine Eureka untertägige Erschließungen stattfanden, um die hochgradigen kupfer- und silberhaltigen Bruchzonen zu erproben. Zwischen 1984 und 1988 wurden geochemische Bodenuntersuchungen, geophysikalische Messungen (IP und Magnetfeldstärke) sowie Bohrungen (Drehbohrungen mit Umkehrspülung und Kernbohrungen) absolviert. Im Zeitraum von 1989 bis 1992 wurde das Konzessionsgebiet weiter erkundet. Im Jahr 1990 wurden im Star-Claim drei Zonen mittels Schürfgrabungen erprobt, wobei eine Kupfer-Gold-Mineralisierung auf einer Fläche von 800 mal 200 Meter nachgewiesen wurde. Dieser Bereich wurde anschließend anhand von 26 Diamantbohrlöchern über insgesamt 5.880 Meter untersucht. Zwischen 2008 und 2011 wurden geophysikalische Flugmessungen durchgeführt und fünfzehn weitere Bohrlöcher niedergebracht. Die bedeutenden historischen Bohrabschnitte sind nachstehend aufgeführt.

Zone BohrlochTyp von bis Länge Gold SilbeKupfer

g/t r %

g/t

Eureka89-5 Diaman32,0 82,050,0 1,10 2,36 0,27

t

EurekaVST10-11Diaman54,0 113,59,0 0,65 1,19 0,16

t 0

EurekaVST10-11Diaman242,0288,46,0 0,35 5,45 0,47

t 0

Star S-1 Dreh 5,2 27,422,2 0,47 2,00 0,16

Star S-1 Dreh 27,4 118,91,5 0,16 K.A. 0,12

9

Star S-8 Dreh 73,2 138,65,5 0,74 2,20 0,08

7

Star S-9 Dreh 4,6 140,135,6 0,39 1,06 0,15

2

Star S-10 Dreh 13,7 70,156,4 1,20 3,58 0,26

Star " 70,1 152,82,3 0,13 1,55 0,04

4

Star S-13 Dreh 83,8 120,36,6 0,98 6,00 0,12

4

Star S-35 Dreh 2,1 136,134,1 0,66 3,04 0,15

2

Star S-36 Dreh 3,0 74,771,7 0,60 2,37 0,17

Star " 74,7 136,61,5 0,25 1,60 0,08

2

Star S-37 Dreh 3,0 38,135,1 0,75 2,90 0,29

Star DDH-51 Diaman18,3 89,971,6 0,78 5,26 0,16

t

Star " 89,9 149,59,5 0,14 1,50 0,09

4

Star DDH-52 Diaman12,2 114,102,1 0,25 1,04 0,21

t 3

Star 89-4 Diaman13,4 76,062,6 0,67 2,49 0,11

t

Star " 76,0 110,34,0 0,26 1,35 0,03

0

Star " 110,0188,78,0 0,41 2,32 0,19

0

Star VST08-00DiamanK.A. K.A.24,0 1,16 2,46 0,16

4 t

Star VST10-01Diaman109,0127,18,0 0,90 3,13 0,27

0 t 0

Alma NS-3 Dreh 25,9 62,536,6 2,74 2,90 0,02

Alma NS-5 Dreh 27,4 74,747,3 4,30 2,90 0,03

Alma NS-33 Dreh 24,4 65,541,2 0,68 K.A. K.A.

Alma N89-1 Diaman17,0 96,079,0 1,48 1,95 0,03

t

Alma NVST08-00Diaman76,0 88,012,0 1,32 0,54 0,01

6 t

Alma N" 233,0245,12,7 5,94 3,78 0,01

7

Alma NVST09-00Diaman6,0 50,044,0 2,12 1,63 K.A.

7 t

Alma NVST11-01Diaman442,0462,20,0 0,11 K.A. 0,10

3 t 0

SE S-29 Dreh 20,4 111,90,8 0,77 10,300,05

3

SE S-38 Dreh 79,3 121,42,7 0,27 8,80 0,08

9

SE S-41 Dreh 15,2 79,364,0 0,41 6,60 0,03

SE S-42 Dreh 12,2 25,913,7 0,41 8,00 0,03

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung muss Ximen für den Erwerb sämtlicher Anteile an den Konzessionsgebieten insgesamt 400.000 Dollar an die Verkäufer zahlen, und zwar in geplanten, unterschiedlich hohen Zahlungen über einen Zeitraum von neun Jahren. Außerdem ist das Unternehmen verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren insgesamt 1.000.000 Dollar - in geplanten, unterschiedlichen Jahresraten - für Arbeiten im Konzessionsgebiet aufzuwenden. Die Zahlungen und Arbeitsaufwendungen können frühzeitig bezahlt bzw. erfüllt werden. Das Konzessionsgebiet ist Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 2,5 Prozent zugunsten der Verkäufer; sie kann durch die Zahlung von 2.000.000 Dollar auf 1,5 Prozent reduziert werden.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die historischen Informationen, darunter auch die Bohraufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen werden, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55367/Fianl-NR-XIM-JAN-28-2020_DE_PRcom.004.jpeg

https://www.ximenminingcorp.com/wp-content/uploads/2020/06/x6.png

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekte, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanziert auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

https://www.ximenminingcorp.com/wp-content/uploads/2020/06/x7.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55367/Fianl-NR-XIM-JAN-28-2020_DE_PRcom.005.png

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der Wertpapierkennnummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemeldung stellt in US-Bundesstaaten, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street- Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4 Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

