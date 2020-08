IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto präsentiert auf der "Next Super Stock" Livestream-Konferenz des Wall Street Reporters am 10. August 2020

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto präsentiert auf der "Next Super Stock" Livestream-Konferenz des Wall Street Reporters am 10. August 2020

Vancouver, Kanada (06. August 2020) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY /

FSE:4XT / OTC:XPHYF) (XPhyto oder das Unternehmen), ein biowissenschaftliches Unternehmen der nächsten Generation, freut sich bekannt zu geben, dass es auf der Livestream-Konferenz "Next Super Stock" des Wall Street Reporter am Montag, den 10. August 2020, einen Auftritt haben wird.

Hugh Rogers, CEO von XPhyto, wird einen Überblick über die Tiefe und Vielfalt der wachsenden Palette von Medikamentenabgabe- und Screeningtestprodukten, strategische Allianzen, einschließlich der mit 3a-diagnostics GmbH, und den Status des COVID-19 Entwicklungsprogramms für Schnell-Screeningtests und den Weg zur Kommerzialisierung geben.

Die XPhyto-Präsentation findet am Montag, 10. August 2020, um 12:30 Uhr EST statt.

Im Anschluss an die 20-minütige Präsentation wird Herr Rogers Fragen aus dem Publikum beantworten.

Um sich für die Konferenz anzumelden, besuchen Sie: https://www.wallstreetreporter.com/next-superstock-online-investor-conference/.

Zu den jüngsten Erfolgen des Unternehmens gehören:

- Prototyp - Validierung eines COVID-19-Schnell-Screeningtests

o Visuelle Ergebnisse in weniger als 10 Minuten

o Geringe Kosten und Einwegartikel

o Keine spezielle Ausbildung, Laborausrüstung oder Verbrauchsmaterialien erforderlich

o Keine RNA-Amplifikation erforderlich

- Biosensoren für Infektionskrankheiten erfolgreich in die auflösbare orale Verabreichungsplattform von XPhyto integriert

o Lieferung von neuartigen peptidbasierten Biosensoren für virale und bakterielle Infektionen: H1N1 (Schweinegrippe), H5N1, (Vogelgrippe), Influenza A, Scharlach, Stomatitis, Periimplantitis und Parodontitis

- Neuartiges CBD-basiertes lösliches orales Verabreichungs-Therapeutikum für Epilepsie und transdermales Pflaster auf Rotigotinbasis für Parkinson, die beide zu Studien über die Bioverfügbarkeit beim Menschen voranschreiten.

Über die "Next Super Stock Live!"-Konferenz: Die "NEXT SUPER STOCK Live!"-Konferenz des Wall Street Reporter ist ausgewählten Unternehmen gewidmet, die über kurzfristige Wachstumsmotoren verfügen, die in den kommenden Monaten ein transformierende Wachstum vorantreiben können.

Um die Konferenz zu sehen, besuchen Sie: https://www.wallstreetreporter.com/next-superstock-online-investor-conference/.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto ist ein breit aufgestelltes biowissenschaftliches Unternehmen und verfügt über strategische Assets und Investitionen in den Bereichen der nächsten Generation von Medikamentenverabreichungs- und Schnelltestsystemen für Krankheitserreger sowie im Bereich medizinisches Cannabis mit Schwerpunkt auf den europäischen Märkten. Über seine 100%igen Tochtergesellschaften und exklusiven Kooperationsvereinbarungen verfolgt XPhyto klinische Programme für die transdermale und auflösbare orale Verabreichung von konventionellen und cannabisbasierten Betäubungsmitteln für neurologische Anwendungen sowie schnell auflösbare orale Biosensor- und Lateral-Flow-Assay-basierte Screening-Tests für Anwendungen im Bereich der Zahngesundheit und hochriskante pandemische Bedrohungen wie COVID-19, H1N1 (Schweinegrippe) und H5N1 (Vogelgrippe). XPhyto unterhält zwei exklusive Kooperationen im Cannabissektor mit der Technischen Universität München und zwei exklusive 5-Jahres-Verträge mit der University of Alberta, Fakultät für Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften, für die Extraktion, Isolierung, Formulierung und analytische Tests von Cannabis.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hugh Rogers

CEO & Director

+1.780.818.6422

info@xphyto.com

www.xphyto.com

Wolfgang Probst

Director

+49 8331 9948 122

info@bunker-ppd.de

www.xphyto.com

