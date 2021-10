ISG und EuroCloud Native initiieren Studie zum Cloud-Native-Markt in Deutschland

Gemeinschaftsstudie befragt 200 Unternehmen zum Einsatz von Cloud-Native-Technologien

Ergebnisse auf dem EuroCloud Native-Summit in Frankfurt am Main am 28. Oktober 2021

Die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, und EuroCloud Native (ECN), die Cloud-Native-Initiative von EuroCloud Deutschland_eco starten eine Studie zum Status quo des Cloud-Native-Markts in Deutschland. In dieser Ausrichtung ist die Studie die erste Untersuchung ihrer Art im deutschsprachigen Raum.

Die im Auftrag der ECN durchgeführte Studie, der ISG Pulse Check, befragt 200 Unternehmen in Deutschland, wie stark sie Cloud-native Technologien aktuell nutzen, in welchem Maße sie den weiteren Einsatz planen und welche Mehrwerte sie bereits jetzt erzielen. Außerdem soll ermittelt werden, nach welchen Kriterien die Unternehmen Dienstleister in diesem Bereich auswählen. Der ISG Pulse Check wird am 28. Oktober auf dem ECN-Summit vorgestellt.

Cloud-native Technologien ermöglichen es Unternehmen, skalierbare Anwendungen auf einer Cloud-Infrastruktur zu entwickeln und auszuführen. Sie umfassen verschiedene Tools und Techniken wie Container, Service Meshes und Microservices, die von Software-Entwicklern eingesetzt werden, um die Flexibilität, Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Cloud Computing zu nutzen.

„Von serverlosen Applikationen über DevSecOps und Microservices bis hin zu Containern – deutsche Unternehmen binden ihre Geschäftsprozesse immer enger an Public-Cloud-Software, um schneller und flexibler zu werden“, sagt Heiko Henkes, Director bei ISG Research, der auch die ISG Provider Lens-Studien leitet. „Unsere Umfrage für ECN wird den aktuellen Reifegrad des Marktes für Cloud-native Technologien in Deutschland aufzeigen.”

„Die ECN-Community bündelt die Public-Cloud-Innovationskraft am Standort Deutschland. Gemeinsam mit ISG und unseren Mitgliedern werden wir das Potenzial der Cloud-Native-Technologien aus Sicht der Geschäftskunden abbilden", sagt Dr. Nils Kaufmann, Leiter der ECN.

„Der Cloud-Native-Markt in Deutschland ist sehr komplex und entsprechend stark fragmentiert. ISG und ECN werden die Landschaft jetzt klar definiert aufzeigen“, sagt Felix Höger, Vorstand bei EuroCloud Deutschland.

Acht Mitgliedsunternehmen der ECN begleiten das Projekt und haben ihr Know-how in das Design der Studie einfließen lassen: Alice&Bob.Company, CLOUDETEER, Cloudwürdig, Deepshore, GECKO (ein Mitglied der release42 Gruppe), globaldatanet, Kubermatic und tecRacer Consulting.

Weitere Informationen zum ISG Pulse Check: www.eurocloudnative.de/isgpulsecheck.

Hinweis für Redaktionen: ISG und EuroCloud Native stellen die Studienergebnisse am 28. Oktober 2021 von 10:30 bis 11:30 Uhr in einer Online-Pressekonferenz vor. Anmeldungen dazu bitte hier.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ:III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen unter www.isg-one.com.

Über EuroCloud Native (ECN)

EuroCloud Native (www.eurocloudnative.de) ist eine Initiative im EuroCloud Deutschland_eco e.V. (EuroCloud), dem Verband der Cloud-Computing-Wirtschaft in Deutschland. Seit 2020 richtet sich die ECN speziell an Anbieter von Public-Cloud-basierten Lösungen und Dienstleistungen, was zumeist junge Unternehmen oder Start-ups sind. Gegründet von Experten, ist die ECN nicht nur ein Fachforum für Cloud-Native-Themen, sondern auch eine Anlaufstelle für Fragen der Medien.

Über EuroCloud Germany_eco e.V.

EuroCloud Deutschland (www.eurocloud.de) ist der Verband der deutschen Cloud-Computing-Wirtschaft und repräsentiert diese im paneuropäischen Netzwerk EuroCloud. EuroCloud Deutschland setzt sich für Akzeptanz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Cloud Services am deutschen Markt ein. Dabei steht der Verein in ständigem Dialog mit den europäischen Partnern des EuroCloud-Netzwerks, um globale Lösungen zu finden und den Boden für internationale Geschäftsbeziehungen zu bereiten. EuroCloud Deutschland wurde im Dezember 2009 gegründet und ist dem eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. angegliedert.

Über eco - Association of the Internet Economy e.V.

Mit über 1.100 Mitgliedsunternehmen ist eco (www.eco.de) der größte Verband der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet eco maßgeblich das Internet, fördert neue Technologien, schafft Rahmenbedingungen und vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. Die Zuverlässigkeit und Stärkung der digitalen Infrastruktur, IT-Sicherheit und Vertrauen sowie eine ethisch orientierte Digitalisierung bilden Schwerpunkte der Verbandsarbeit. eco setzt sich für ein freies, technikneutrales und leistungsstarkes Internet ein.

