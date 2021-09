ISM: US-Dienstleisterstimmung entfernt sich von Rekordhoch

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im August verschlechtert, allerdings von hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 61,7 Zähler, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Im Juli hatte der Indikator ein Rekordhoch erreicht. Analysten hatten in etwa mit der Entwicklung gerechnet.

Mit einem Wert von deutlich mehr als 50 Punkten signalisiert der Indikator weiterhin ein kräftiges Wirtschaftswachstum an. Über dieser Wachstumsgrenze liegt der Indikator schon seit 15 Monaten. Das ISM erklärte die jüngste Eintrübung mit dem zunehmend engen Arbeitsmarkt, Materialknappheiten, der erhöhten Inflation und anhaltenden Lieferproblemen./bgf/jsl/mis