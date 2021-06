ISM: US-Dienstleisterstimmung steigt auf Rekordhoch

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat im Mai ein Rekordhoch markiert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 64,0 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Damit wurde der jüngste Höchststand vom März leicht übertroffen. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 63,0 Punkte gerechnet.

Mit einem Wert von mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator klar Wirtschaftswachstum an. Der Dienstleistungssektor profitiert gegenwärtig von Corona-Lockerungen. In der Hochphase der Pandemie war er hingegen wesentlich stärker belastet worden als die Industrieunternehmen./bgf/he