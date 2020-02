ISRA VISION - Übernahmeangebot

ISRA VISION AG - WKN: 548810 - ISIN: DE0005488100 - Kurs: 34,920 € (XETRA)

Atlas Copco will ISRA Vision kaufen und bietet 50 EIR je ISRA-Aktie in bar; Atlas Copco ist mit Aktionären über Kauf von 28,8 % des Kapitals einig; es gibt eine zusätzliche Vereinbarung über Kauf von 6,1 % des Kapitals.

Die Aktie von Isra Vision springt heute massiv nach oben. Grund dafür ist das oben angeführte Übernahmeangebot in Höhe von 50 Euro je Aktie. Solange es zu keinen Problemen bei der Übernahme oder einem überraschenden Bieterkampf kommt, dürfte sich die Aktie in denn nächsten Woche und Monaten kaum mehr bewegen und um bzw. am Übernahmepreis seitwärts laufen.

